Greifswald

Unbekannte haben am Freitagmorgen einen im Hausflur abgestellten Kinderwagen in einem Mehrfamilienhaus in Greifswald angezündet. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Neuendorfer Wende schnell unter Kontrolle bringen. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 7000 Euro. Nun sucht die Polizei nach dem oder den Tätern.

Von OZ