Greifswald

Selbstbestimmungsrechte und Schwangerschaftsabbrüche: Diesen Themen widmet sich das politische Theaterduo „hashtagmonike“ im Stück ,,Damenwahl“. Das Stück wird anlässlich des feministischen Kampftages am 8. März am Sonnabend, 5. März, um 20 Uhr als Film gezeigt. Veranstaltungsort ist das Internationale Kultur- und Wohnprojekt (Ikuwo) in der Goethestraße.

Worum geht es in dem Stück? „Es streiken alle gebärfähigen Personen, bis der Paragraf 219a abgeschafft wird“, sagt Henrike Commichau über die Handlung. Der Paragraf ist Teil des Strafgesetzes und stellt die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe – wenn das in anstößiger Weise oder für die eigenen Vermögensvorteile geschieht.

Gemeinsam mit Mona Vojacek Koper hat Commichau „Damenwahl“ entwickelt. Die beiden Künstlerinnen kennen sich bereits aus ihrer Studienzeit in München und arbeiten derzeit gemeinsam am Theaterhaus Jena, wo das Stück 2019 Premiere feierte.

Der Paragraf 219a sorgt immer wieder für Streitigkeiten. ,,Es ist uns ein Anliegen, über die Absurdität aufzuklären und unsere Bühne zu nutzen, um über das Thema zu informieren. Der Paragraf stammt noch aus der NS-Zeit“, betont Henrike Commichau.

Inszenierung eines Gebärstreiks

Anlass für das Stück war ein Gerichtsverfahren und die Verurteilung von der Allgemeinmedizinerin Kristina Hänel im Jahr 2018. Weil sie in ihrer Praxis über Schwangerschaftsabbrüche informierte und dies als Werbung gewertet wurde, wurde sie zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Fall machte bundesweit Schlagzeilen. Hänel wurde mittlerweile rechtskräftig verurteilt und hat in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde eingelegt. Die Ampelkoalition möchte den Paragrafen nun abschaffen. Sie hat im Januar einen entsprechenden Entwurf vorgelegt.

Schwangerschaftsabbrüche im Medizinstudium enttabuisieren

Henrike Commichau sagt: ,,Wir setzen uns auch dafür ein, dass das Thema Schwangerschaftsabbrüche im Medizinstudium enttabuisiert wird.“ Das war auch im vergangenen Jahr in Greifswald Thema. Anna Kassautzki, seit September 2021 Abgeordnete im Bundestag für die Hansestadt, startete im März 2021 eine Petition. In dieser hieß es, dass Schwangerschaftsabbrüche an der Unimedizin Greifswald weder gelehrt noch durchgeführt werden. Die Unimedizin wies die Vorwürfe zurück und betonte, dass es keine Nachfrage nach Schwangerschaftsabbrüchen am Klinikum gegeben habe.

Von Maret Becker