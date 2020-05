Greifswald

Die Corona-Zeit kann auch Chancen für die Gesundheitsbranchen bereithalten. Davon ist zumindest Harry Glawe ( CDU) überzeugt. Bei einem Besuch in Greifswald informierte er sich über die neuen Pläne der Firma Vilua Healthcare, die datengestützte Gesundheitsdienstleistungen entwickelt. „Die persönliche Gesundheit nimmt für viele einen höheren Stellenwert als früher im Leben ein“, hat Gesundheitsminister Harry Glawe beobachtet.

Und noch etwas ist ihm aufgefallen „Die Bereitschaft, digitale Angebote zu nutzen, ist in dieser Zeit gestiegen.“ Auch die Ärztekammer habe nach langem Zögern Behandlungen durch Telemedizin zugelassen. Wind of Change?

Fördermittelübergabe in Corona-Zeiten: Gesundheitsminister Jens Härtel und Harry Glawe Quelle: Anne Ziebarth

Gesundheitsdaten: Großen Playern nicht den Markt überlassen

Genau diesen Rückenwind will Vilua für das neue Projekt nutzen, bei dem Greifswald eine Vorreiterrolle einnehmen soll. Eine Gesundheits-App, also eine Anwendung für das Smartphone, soll Nutzern ein fast allumfassendes Angebot bieten. „Man kann über die App zum Beispiel einen Gesundheits-Coach sprechen oder das Angebot auf dem eigens für den Nutzer zusammengestellten Marktplatz nutzen“, erklärte Vilua Geschäftsführer Jens Härtel. Dort gibt es Angebote wie Diabetestagebücher oder aber Bewegungsprogramme und Checklisten.

Den Unterscheid zu anderen Apps dieser Art macht die Individualisierung und ein Datenabgleich mit bekannten Gesundheitsdaten. „Dem Nutzer werden wissenschaftlich fundierte Fragen gestellt, also zum Beispiel über das Sehvermögen oder aber die Belastung im Beruf“, beschreibt Peter Röhr. „Die Fragen werden gemeinsam mit der Universitätsmedizin entwickelt, die mit uns kooperieren und die wissenschaftliche Beratung übernehmen.“

Individuelle Präventionsmaßnahmen möglich

Aus den Antworten werden sogenannte Gesundheitsprofile erstellt, die mit rund 3 Millionen Datensätzen abgeglichen werden können. Daraus können passgenaue Präventionsmöglichkeiten entwickelt werden, die über die App angeboten werden.

Das besondere an diesem System: Es „lernt“. Mit jedem Fall kommen neue Informationen in das System und Rückkopplungen ermöglichen Erkenntnisse, welche Maßnahmen bei welchen Beschwerden helfen könnten. Wenn sich abzeichnet, dass es mit Prävention nicht getan sei, erfolgt eine Überweisung an den Hausarzt. Das sei nach Angaben Röhrs etwa bei sechs Prozent der Nutzer der Fall.

Vor der Nutzung der App sollte idealerweise ein Check im Pakt-Mobil oder im derzeit im Bau befindlichen Care Center stehen. Beide Einrichtungen werden über ein sogenanntes Präventiometer verfügen, eine Geräteeinheit, mit der sich viele gesundheitliche Untersuchungen zeitsparend in einem Schritt durchführen lassen. Die dort gewonnenen Daten können die Basis für eine weitere Prävention des Einzelnen sein.

Daten werden anonymisiert

Die Frage des Datenschutzes sei zentral bei dem Unterfangen. „Die Daten werden anonymisiert“, erklärt Röhr. „Wir sind bereits für unsere Sicherheitsstandards ausgezeichnet worden. Und wir führen nicht ohne Grund die elektronischen Patientenakten von 20 Millionen Patienten.“

Auch die Daten der seit 25 Jahren fortgeführten SHiP Studie der Universitätsmedizin Greifswald könnten voraussichtlich genutzt werden, entsprechende Schritte sind in Vorbereitung. Europäische Fördermittel in Höhe von 1,3 Millionen Euro stehen für die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz bereit, insgesamt soll das Projekt rund drei Millionen Euro kosten. Für den Standort Greifswald bedeutet das die Schaffung von rund 20 Arbeitsplätzen, vorwiegend im IT-Bereich.

Erste Tester könnten die Tourismusunternehmen sein

Um der App einen veritablen Start zu ermöglichen, soll die App zunächst an Tourismusunternehmen vermittelt werden, die ihre Mitarbeiter für eine Nutzung gewinnen könnten. „Das hätte auch den Vorteil, dass die Gäste, die hier vielleicht in Kontakt mit der App kommen, als Multiplikator für die Bekanntheit dienen könnten“, so Professor Reiner Biffar von der Universitätsmedizin.

Der Direktor der Poliklinik für zahnärztliche Prothetik engagiert sich seit Jahren im Präventionsmanagement und der Kooperation zwischen Vilua und der Universitätsmedizin. Die App soll Anfang des kommenden Jahres auf den Markt kommen, das Care Center am Ryck wird vermutlich im Herbst fertiggestellt.

Von Anne Ziebarth