Greifswald

Nachdem im vergangenen Jahr die meisten Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, keimt nun wieder mehr Hoffnung auf. Viele Termine stehen bereits fest. Die OSTSEE-ZEITUNG gibt einen Überblick der geplanten Veranstaltungen. Aber Achtung: Alle Angaben sind coronbedingt ohne Gewähr.

Nordischer Klang – Das Fest des Nordens

Los geht’s mit der 30. Auflage des Kulturfestivals Nordischer Klang vom 7. bis 22. Mai. Dort erwartet die Hansestädter traditionell Musikalisches und Künstlerisches aus den nordeuropäischen Ländern. Erstmals soll das Festival drei Wochenenden einschließen. Das komplette Programm wurde noch nicht veröffentlicht. Nur so viel: Ein Höhepunkt soll der Auftritt der finnischen Band „Suistamon Sähkö“ sein, die mit Akkordeonrhythmen, Einflüsse aus dem Hip-Hop und Folk mit Electro-Beats für Stimmung sorgen. Geplant sind 40 Veranstaltungen. Die Konzerte sollen vorwiegend Open-Air stattfinden. Mehr Informationen über das Festival auf www.nordischerklang.de.

Greifswalder Citylauf – „Auf die Plätze, fertig, los...“

Die Online-Anmeldung für die 14. Auflage des Greifswalder Citylauf ist bereits eröffnet. Chef-Organisator Peer Kopelmann und das gesamte Team sind zuversichtlich: „Im Herbst haben wir mit den Vorbereitungen begonnen. Wir verhalten uns so, als ob der Citylauf stattfinden wird.“ Einen Termin gibt es auch schon: Die Sportveranstaltung ist für den 15. Mai geplant. Am 8. März in Greifswald sowie am 10. März in Wolgast beginnen die zehnwöchigen Kurse für Laufanfänger und Wiedereinsteiger. Die Anmeldung unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum erfolgt via E-mail an laufclub@gmx.de. Anmeldeschluss ist der 26. Februar und der 20. März für den Kurs der Nordic Walker. Anmeldung für den Citylauf auf www.citylauf-greifswald.de

Bachwoche besingt das Paradies

Mit über 40 Konzerten und Veranstaltungen zählte die Bachwoche bereits über 10 000 Besucher und gehört zu den ältesten Musikfestivals in MV. Coronabedingt wurde die Bachwoche im vergangenen Jahr mit einem verkürzten Programm ins Internet verlegt. Unter dem Titel „paradiesisch 2.0“ soll die 75. Auflage des kirchlichen Musikfestivals in diesem Jahr vom 6. bis 13. Juni wieder live stattfinden. Eröffnet wird die Bachwoche am 6. Juni mit einem festlichen Rundfunkgottesdienst mit der Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt.

Drachenbootrennen – „Are you ready – Attention – go“

Das von den Kanuten der Hochschulsportgemeinschaft organisierte Event lockt jährlich bis zu 1000 Sportler sowie Hunderte Zuschauer an den Ryck und beweist jedes Mal aufs Neue, wie gut sich Sport und Party kombinieren lässt. Doch im vergangenen Jahr fiel auch diese Großveranstaltung buchstäblich ins Wasser. Geplant ist das Drachenbootrennen 2021 am zweiten Juni-Wochenende, also vom 12. bis 13. Juni. Wie groß das Event in diesem Jahr ausfallen wird, dazu kann Organisator Bernd Grommelt noch nichts sagen. Auch nicht, ob am Sonnabend traditionell die Party mit der Greifswalder Band „Die zusammengesackten Mülltüten“ auf dem Gelände der Kanuten stattfinden wird: „Wir müssen schauen, was bis dahin überhaupt erlaubt ist.“

Mit dem Eldenaer Klostermarkt zurück in eine andere Zeit

Auch diese Veranstaltung hat sich fest im Kulturkalender der Stadt eingegliedert und zeigt, wie das Leben vor Jahrhunderten ausgehen hat, als noch mit Tinte und Feder geschrieben, Kerzen selbst gezogen und Filz- sowie Lederwaren noch eigens hergestellt wurden. Umgeben von den historischen Mauern der Klosterruine Eldena präsentieren am 19. und 20. Juni Handwerker und Händler aus der Region bei der siebten Auflage des Klostermarkts erneut ihre Zünfte.

Eldenaer Jazz Evenings – Greifswald swingt durch die Nacht

Seit Anfang der 80er Jahre treffen sich am ersten Juli-Wochenende Jazzliebhaber aus ganz Deutschland in Greifswald, um zahlreichen Künstlern der Musikszene bei den Eldenaer Jazz Evenings zu lauschen. In diesem Jahr feiert die Konzertreihe am 2. und 3. Juli 40-jähriges Jubiläum. Traditionell soll die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder in der Klosterruine Eldena stattfinden.

Bei den Eldenaer Jazz Evenings ist 2019 die Band Botticelli Baby mit Sänger Marlon Bösherz am Bass aufgetreten. Quelle: Petra Hase

Fischerfest Gaffelrigg – Vorpommerns größtes Volksfest

Das Fischerfest Gaffelrigg ist das größte maritime Volksfest in Vorpommern und lockt jährlich Tausende Besucher ins Fischerdörfchen Wieck. Im vergangenen Jahr wurde die Veranstaltung, zu deren Höhepunkten das Ryckhangel, die Schiffsparade mit Dutzenden Traditionsseglern oder „ Ryck in Flammen“ zählt, erstmals abgesagt. Geplant ist, das Fischerfest in diesem Jahr vom 16. bis 18. Juli auszurichten. Details könne die Stadt als Veranstalter allerdings noch keine mitteilen. „Wir bemühen uns, alle Veranstaltungen im Rahmen des rechtlich Möglichen durchzuführen – vorbehaltlich der aktuellen Rechtslage. Und natürlich wird für diesen Zweck – wenn es nötig ist – ein Hygienekonzept erstellt. Mehr kann man im Moment nicht dazu sagen“, erklärt Stadtsprecherin Andrea Reimann.

Stargast Angelo Kelly samt Familie im Strandbad Eldena

The Kelly Family gehörte in den 90er Jahren mit mehr als 20 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikern in Europa. Im vergangenen Jahr musste das lang ersehnte Konzert von Angelo Kelly und seiner Familie verschoben werden. Guntram Steinke, Mitinhaber der Veranstaltungsservice-Firma AEN, ist zuversichtlich, dass die Open-Air-Veranstaltung in diesem Jahr stattfinden wird. Wann und wo? 7. August im Strandbad Eldena. „Das Konzert ist für 3000 Menschen angemeldet. 1500 Karten sind noch zu haben.“ Tickets gibt es unter anderem online in der Greifswald-Info, direkt bei AEN oder auf der Homepage www.eventim.de.

Ein Tag mit Caspar David Friedrich

Ein historisches Ambiente in der Greifswalder Innenstadt versprüht seit zehn Jahren die Veranstaltung „Ein Tag mit Caspar David Friedrich“, die ganz im Zeichen des überregional bekannten Malers steht. Trotz Corona richtete die Stadt die Veranstaltung im vergangenen Jahr in einer kleineren Variante aus. Dieses Mal, so die Hoffnung, soll der Tag wieder in seiner ursprünglichen Form zelebriert werden. Einen Termin gibt es auch schon: Am 28. August soll die große Sause, an der unter anderem das Caspar-David-Friedrich-Zentrum für alle kostenlos öffnet, stattfinden.

Greifswalder Kulturnacht – Hansestadt feiert Konzerte, Lesungen und die singenden Balkone

Auch die Kulturnacht wurde im vergangenen Jahr wegen Corona in leicht veränderter Form ausgerichtet. Das störte aber nur die Wenigsten. Immerhin lockte die Veranstaltung, die in diesem Jahr zum 19. Mal ausgerichtet wird, im September etliche kulturhungrige Hansestädter an. Auch 2021 soll wieder getanzt, gelauscht, geschaut, gefeiert, gejammt, gebastelt und gelesen werden. Geplant ist die Kulturnacht am 10. September.

Polenmarkt – Ein Hauch polnischer Kultur in der Hansestadt

Alles begann im hauseigenen Club der Slawistik. In einer kleinen Runde hatten einige Studierende polnische Texte und Gedichte vorgetragen. Später wurden Literaten aus dem Nachbarland zu diesen Abenden eingeladen. Es war die Geburtsstunde eines der größten Festivals der Hansestadt. In diesem Jahr zelebriert der Polenmarkt vom 18. bis 27. November zum 24. Mal die Kultur unseres Nachbarlandes. „Ein Programmhöhepunkt des Polenmarkts 2021 ist zweifelsohne das Konzert des Piotr Wojtasik Quintets, das voraussichtlich am 23. November im St. Spiritus stattfinden wird“, sagt Marek Fialek, Mitorganisator des Polenmarkts. Der polnische Musiker Wojtasik hat sich auf Modern Jazz spezialisiert.

Teil der Kulturnacht ist auch der Verein Rosa. Hier mit Anett Leipold und Murat Demirkaya. Quelle: Christin Lachmann

Weitere Höhepunkte

Das Greifswald International Students Festival (Gristuf) organisiert jedes Jahr am 21. Juni - dem längsten Tag des Jahres – die Fete de la Musique, bei der überall in der Stadt verteilt Künstler kostenlos auftreten. Im vergangenen Jahr wurde die Veranstaltung ins Radio verlegt. „Aktuell sind wir auf der Suche nach vielen Künstler*innen für unsere Bühnen. Hoffentlich können wir dieses Jahr wieder Musik umsonst, für alle und draußen anbieten“, sagen die Organisatoren. Das Sonntags-Open-Air „Hafenliebe“ wird voraussichtlich am 29. August von 13 bis 22 Uhr am Museumshafen stattfinden. Die Schlager und Tanznacht soll am 16. Oktober in der Mensa am Beitzplatz über die Bühne gehen. Stargast wird Alexander Martin sein. Über das farbenfrohe Holi-Festival gibt es noch keine Informationen.

Von Christin Lachmann