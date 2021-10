Greifswald: Flächendeckendes Wlan bleibt vorerst Wunschdenken

Greifswald

Flächendeckend öffentliches WLAN – also drahtloses Internet – macht Innenstädte attraktiv. Metropolen wie Paris, Barcelona oder München haben daher eine ganz gute Abdeckung mit hunderten sogenannter Hotspots, die Nutzern kostenloses, mobiles Surfen ermöglichen. Das schwebt auch vielen Greifswaldern vor. Allein, die Realität sieht anders aus. Nun zeichnet sich jedoch ab, dass Schwung in die Angelegenheit kommt. Wenngleich die Kommunalpolitik für Absurditäten auf dem Weg zum gemeinsamen Handeln sorgt.

Zwar hat die Bürgerschaft bereits vor fünf Jahren einstimmig einen Beschluss verabschiedet, der die Stadtverwaltung mit der Erarbeitung eines Konzeptes zur Einführung eines öffentlich zugänglichen WLAN-Netzes beauftragte. In der Zwischenzeit sind auch viele weitere Zugangspunkte, sogenannte Knoten, geschaffen worden – nicht zuletzt dank des Engagements vom Verein Freifunk. Auf dessen Internetseite sind alle derzeit 146 aktive Knoten in einer Stadtkarte eingetragen. „Doch fünf Jahre nach dem Beschluss haben wir noch immer kein flächendeckendes WLAN. Und selbst dort, wo es WLAN gibt, existiert oft kein Internet“, konstatiert Shady Al-Khouri, der für die CDU-Fraktion als stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss sitzt.

Andere Länder machen es vor

Die Christdemokraten wagten deshalb im August gemeinsam mit der Fraktion FDP/Bürgerliste/KfV einen neuen Vorstoß, wollten Bewegung in die Sache bringen. Die Verwaltung sollte wiederholt beauftragt werden, schnellstens Maßnahmen zu treffen, um das Netz in der Innenstadt auszubauen.

Ihr Antrag scheiterte jedoch: Die Bürgerschaft entschied sich im September mit den Stimmen des linksgrünen Mehrheitsbündnisses dafür, den Vorschlag noch einmal in den Fachgremien zu beraten. Großes Kopfschütteln bei Ulf Burmeister (Bürgerliste): „Wie lange wollen wir denn noch beraten und wann wollen wir endlich mal loslegen?“, machte er seinem Ärger Luft. Zugleich berichtete er von persönlichen Urlaubserfahrungen, wonach es in Portugal bereits 2019 öffentliches WLAN selbst in Kleinstädten gegeben habe.

Die Wochen vergingen und die WLAN-Beschlussvorlage setzte zur Ehrenrunde in den Bürgerschaftsgremien an, schien aber zumindest anfangs ebenso wenig von Erfolg gekrönt zu werden: Im Finanzausschuss fand der CDU/FDP/Bürgerliste/KfV-Vorschlag wieder keine Mehrheit. Denn Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) versicherte für das Gros der Mitglieder glaubwürdig, dass die Stadt bereits daran arbeite, die Infrastruktur auszubauen. „Der Beschlussantrag ist also nicht viel mehr als ein Aufsatteln auf Verwaltungshandeln“, watschte Bettina Bruns (Grüne) die Antragsteller daraufhin ab.

CDU-Fraktionschef Axel Hochschild bleibt aber dabei: „Die Umsetzung des Beschlusses zum freien WLAN in Greifswald aus dem Jahr 2016 geht viel zu langsam“, kritisiert er wiederholt das Verwaltungshandeln. Zudem seien die Ausgaben für die Einrichtung weiterer Hotspots viel zu gering. Auch deshalb regt seine Fraktion an, eine Beteiligung am Sofortprogramm des Landes MV, „Re-Start – Lebendige Innenstadt“, zu prüfen.

Förderprogramm wirft Fragen auf

Dafür spricht sich auch Fassbinder aus. Allerdings habe dieses Förderprogramm bislang mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Ankündigungen vom Wirtschafts- und vom Energieministerium ließen ein abgestimmtes Vorgehen vermissen, moniert er. Nichtsdestotrotz wolle Greifswald einen Förderantrag stellen. Von der Kommunalpolitik forderte er zudem eine Präzisierung, wo genau WLAN gewünscht sei. Eine Versorgung der kompletten Innenstadt sprenge die Möglichkeiten und vor allem die Kosten.

Dies blieb bei den Sozialdemokraten, die mit den Grünen häufig Hand in Hand gehen, nicht ungehört: Sie formulierten jetzt für die Bürgerschaftssitzung am 8. November einen weiterführenden Antrag: Demnach soll die Stadt nun alles daransetzen, um schnellstmöglich flächendeckend öffentliches WLAN in allen Greifswalder Stadtteilen einzurichten. Denn auch in den peripheren Stadtteilen sei eine gute WLAN-Infrastruktur erforderlich, heißt es zur Begründung. Eine Benachteiligung von Ortsteilen müsse verhindert werden, zumal es sich teilweise um Zonen handele, die für den Tourismus attraktiv sein sollen. Und siehe da: Der SPD-Vorschlag erhielt im Wirtschaftsausschuss die Zustimmung aller Mitglieder. Bleibt nur noch die Frage, wann es tatsächlich zu einem spürbaren, also flächendeckenden Ausbau des Netzes kommt.

Von Petra Hase