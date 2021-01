Greifswald

„Klimaaktivistin Greta Thunberg wird zur Schnecke gemacht“: Diese ungewöhnliche Schlagzeile verbreitete sich Anfang der Woche in ganz Deutschland. Keine Sorge: Greta Thunberg wurde nicht wirklich heruntergeputzt. Im Gegenteil. Greifswalder Wissenschaftler haben nach ihr eine der vier winzigen Schneckenart benannt, die sie am anderen Ende der Welt aufspürten. Ebenfalls „zur Schnecke gemacht“ wurde der ehemalige Leiter der Bachwoche Jochen A. Modeß.

Gerlien Verhaegen und Martin Haase vom Zoologischen Institut der Uni Greifswald entdeckten die Tiere bereits 2016 während einer Forschungsreise in Neuseeland. Beschrieben wurden sie nun in der aktuellen Veröffentlichung des „European Journal of Taxonomy“. Wer jetzt an eine gewöhnliche Laub- oder Nacktschnecke denkt, liegt daneben. Bei den Tierchen handelt es sich um Süßwasserschnecken, die nur wenige Millimeter messen.

Freie Wahl bei der Namensgebung – nur nicht beleidigend

Üblicherweise, erklärt Martin Haase, werden neue Arten nach „einer Eigenschaft, einem Merkmal der Art, dem Fundort oder der Region, wo die neue Art vorkommt, oder nach einer Person benannt“. Letzteres gilt als Anerkennung. Einzige Einschränkungen: Die Art dürfte nicht nach den Entdeckern selbst benannt werden und dürfe keinen beleidigenden oder herabwürdigenden Namen bekommen, so Haase weiter.

Die Entscheidungen bei den neu entdeckten Schneckenarten seien schnell gefallen. Die 18-jährige Schwedin Greta Thunberg, Initiatorin der Bewegung „Fridays for Future“, setzt sich seit Jahren gegen den Klimawandel ein und macht auf das Artensterben aufmerksam. Das Greta-Thunberg-Schnecken-Exemplar hört nun auf den lateinischen Namen „Opacuincola gretathunbergae“.

Musiker Modeß geht in die zoologische Geschichte ein

Geehrt fühlen darf sich auch der bekannte Kirchenmusiker und ehemaliger Leiter der Greifswalder Bachwoche Jochen A. Modeß: Auch nach ihm wurde eine Schneckenart benannt. Dies ist allerdings nicht sofort zu erkennen. Sie wird nun unter dem Namen „Catapyrgus jami“ aufgeführt. Im Wort jami sind seine Initialen enthalten. „Ich habe mich sehr gefreut und fühle mich auch sehr geehrt. Dass ich jetzt in die zoologische Geschichte eingehe, ist natürlich eine sehr schöne Sache“, kommentiert Modeß.

Überraschend kam die außergewöhnliche Namensnennung aber nicht: Schon zu seinem vergangenen Geburtstag habe Martina Haase einige Andeutungen gemacht, erzählt Modeß. Der Forscher und der Kirchenmusiker kennen sich aus dem Chor. Er schätze Modeß sehr, begründet Haase die Namenswahl. Denn dieser habe mit seinem Wirken über Jahrzehnte das Kulturleben in Greifswald bereichert. Und Modeß? Wird er sich seine Schneckenart vor Ort in Neuseeland auch mal in freier Wildbahn anschauen? „Wer weiß, ob man überhaupt noch mal hinkommt“, sagt er und lacht.

Noch keine Rückmeldung von Greta Thunberg

Noch einem weiteren Musiker wurde die tierische Ehre zuteil. Auch der Neuseeländer Gareth Farr ist nun Namenspatron einer winzigen Schneckenart. „Er ist ein großartiger Musiker. Er verbindet musikalische Traditionen der Maori mit westlicher Musik“, erklärt Haase. Alle drei Namensgeber hatte Haase kontaktiert.

Rückmeldungen habe er von Modeß und Farr erhalten. Letzter habe sich ebenfalls sehr gefreut, berichtet Haase. Nur auf eine Antwort von Greta Thunberg wartet er noch. „Ich gehe aber nicht davon aus, dass sie sich meldet.“ Es ist übrigens nicht die erste Tierart, die nach der Klimaaktivistin benannt ist. So gibt es bereits eine Spinnengattung mit ihrem Namen.

Zahlreiche wissenschaftliche Funde tragen im Übrigen den Namen der Hansestadt Greifswald. Dazu zählen Himmelskörper, Mikroben und Fossile. Die Kleinplaneten „Greifswald“ und „Gryphia“ etwa ziehen ihre Bahnen zwischen Mars und Jupiter. Letzterer wurde 1902 vom Heidelberger Professor Max Wolf entdeckt. Berühmt wurde auch der Dinosaurier „Emausaurus“. Dessen Fossilien wurden 1963 in einer Tongrube in der Nähe von Grimmen gefunden. Der Name leitet sich von der Abkürzung der Ernst-Moritz-Arndt-Universität („EMAU“) her.

Von Christin Lachmann