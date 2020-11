Greifswald

Seit Monaten hält das Coronavirus die Menschen weltweit in Atem. Dabei ist das Virus, das mutmaßlich aus dem Tierreich stammt, nicht der erste Erreger, der von Tier zu Mensch übertragen wird – und auch nicht der letzte.

Erstmals wurde nun das Seoul-Virus bei einer deutschen Patienten festgestellt. Die junge Frau aus Niedersachsen hatte sich bei ihrer Hausratte mit dem Virus infiziert. Das Tier hatte sie zwei bis drei Wochen vor Beginn ihrer Erkrankung gekauft.

Frau zeigte Symptome eines akuten Nierenversagens

Wissenschaftler des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) auf der Insel Riems bei Greifswald und der Berliner Charité konnten nachweisen, dass das Virenerbgut bei der Patientin und dem Tier identisch war. „Dieses Ergebnis war somit ein klarer molekularepidemiologischer Beweis, dass die Infektion der Patientin durch eine Heimratte hervorgerufen wurde“, sagt Rainer Ulrich, Leiter des Nationalen Referenzlabors für Hantaviren des FLI.

Die Insel Riems im Südwesten des Greifswalder Boddens mit dem Forschungskomplex und Hauptsitz des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) für Tierseuchenforschung. Quelle: dpa

Die junge Frau musste nach der Infektion mit dem Seoul-Virus intensivmedizinisch betreut werden und zeigte Symptome eines akuten Nierenversagens. Das Seoul-Virus konnte bisher in Deutschland nicht nachgewiesen werden, obwohl es in verschiedenen europäischen Ländern in Wild- und Heimratten nachweisbar war, wie das FLI mitteilt. Wissenschaftler der Berliner Charité vermuten, dass die infizierte Zuchtratte der Patientin aus einem anderen Land nach Deutschland importiert wurde.

Seoul-Virus gehört zur Gruppe der Hantaviren

Vor einigen Jahren gab es bereits Erkrankungen mit dem Kuhpockenvirus, die erwiesenermaßen durch Hausratten übertragen wurden. „Der Nachweis eines weiteren Zoonose-Erregers in Heimratten unterstreicht erneut die Notwendigkeit eines Monitorings von Heimratten auf Zoonose-Erreger“, betont Rainer Ulrich. Bei dieser Form von Erregern handelt es sich um Viren, die von Tieren auf den Menschen und andersherum übertragen werden. Bekannte Vertreter der Zoonose-Erreger sind unter anderem das HI-Virus, Ebola oder Sars.

Das Virus tritt häufig in Asien auf, gilt als hochinfektiös und gehört zu Familie der Hantaviren. Übertragen werden Hantaviren von Nagetieren wie der Rötel- oder der Brandmaus. Nachgewiesen wurden die Viren allerdings in den vergangenen Jahren auch bei Fledermäusen und Maulwürfen. Bei Menschen lösen die Erreger grippeähnliche Symptome aus, die bei schweren Verläufen zu Nierenfunktionsstörungen führen können.

Die Übertragung erfolgt über Speichel, Kot und Urin. Für eine Ansteckung ist daher nicht mal ein direkter Kontakt zum Nager nötig. Aber auch eine Infektion durch Bisse von infizierten Nagern ist möglich. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch oder über Mückenstiche oder Zeckenbisse sei hingegen unwahrscheinlich.

Hantavirus seit 2001 meldepflichtig

Hantaviren können mehrere Wochen in der Luft überleben. Daher besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass ein Mensch sich durch aufgewirbelten kontaminierten Staub infiziert, sobald die Erreger eingeatmet werden.

Seit 2001 sind Erkrankungen mit dem Hantavirus meldepflichtig. Die Häufigkeit von Infektionen mit dem Virus variiere zwischen 200 und 3000 pro Jahr. Abhängig ist dies auch von der Regenmenge. Gebe es viele Niederschlag ist die Ernährungslage von Mäusen gut und sie vermehren sich stärker. Am häufigsten erkranken Menschen in Deutschland laut FLI am Puumala-Virus, das oftmals durch die Rötelmaus übertragen wird.

Daneben sind in Deutschland humane Infektionen mit dem Dobrava-Belgrad-Virus beschrieben worden. Während das Puumala-Virus ausschließlich im westlichen Teil Deutschlands vorkommt, ist die Verbreitung des Dobrava-Belgrad-Virus wegen des Vorkommens der Brandmaus als Wirt auf den östlichen Teil Deutschlands beschränkt.

Von Christin Lachmann