Greifswald: Freie Fahrt auf dem neuen Kreisel

Fristgerecht nach neunmonatiger Bauzeit fand am Freitag ein großes Straßenbauprojekt in Greifswald seinen Abschluss: Der neue Kreisverkehr in der Lomonossowallee wurde für den Verkehr freigegeben. Etwas über 900.000 Euro investierte die Hansestadt mit Hilfe von Städtebaufördermitteln in diesen Knotenpunkt, rund 50.000 Euro mehr als geplant. Eine neue, sichere Verkehrsanlage, würdigte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) die Leistungen der Planer und Bauleute, die nun sowohl Kraftfahrzeugführern als auch Radfahrern und Fußgängern zugute komme. Nicht nur der Kreisel wurde neu errichtet, sondern auch die Gehwege im Umfeld sowie die Bushaltestellen und Leuchten.

Ortsratsvorsitzender stark verärgert

Bevor Stefan Fassbinder gemeinsam mit Baudezernentin Jeannette von Busse ( CDU) die letzten Straßensperren forträumte, enthüllte er mit der Bildhauerin Julia Kausch die Bronzeskulptur auf dem Kreisel. Die Rostocker Künstlerin hatte mit ihrer Frauenskulptur vorab das Rennen gemacht. Eine Jury gab ihrem Modell 2019 den Vorzug vor vier anderen – sehr zum Frust der Ortsteilvertretung, die sich für die Idee des Wiecker Künstlers Heinrich Zenichowski ausgesprochen hatte. Das Gremium musste die Entscheidung akzeptieren. Doch gestern kochte der Ärger noch einmal hoch, weil die Ortsteilvertretung nicht von der Stadtverwaltung zur Enthüllung des Kunstwerks eingeladen war. Vorsitzender Ibrahim Al Najjar – stark verärgert: „Ich vermute, dass ist die Rache dafür, dass wir ein anderes Kunstwerk wollten. Wir machen die Arbeit und andere feiern“, monierte er später. Gefeiert wurde allerdings nicht. Es gab auch keine öffentliche Veranstaltung, wie Oberbürgermeister klarstellte und Schaulustige zu Beginn aufforderte, die Baustelle zu verlassen.

Gruppenbild der Bauarbeiter von Asa bau vor der Skulptur. Quelle: Petra Hase

Bildhauerin ist überglücklich

Für Bildhauerin Julia Kausch war die Enthüllung des Kunstwerks dann trotz allem ein bewegender Moment: „Ich fühle mich sehr, sehr glücklich, dass ich Teil dieser Stadt geworden bin“, sagte sie selig. Die monatelange Arbeit sei eine bewegende Zeit für sie gewesen, mit einem Ergebnis, das sie nun froh stimme. Die junge, etwas überlebensgroße Frau mit Buch und Sonnenblume in den Händen dreht leicht ihren Kopf, schaut in den Stadtteil zurück und schreitet in Richtung Innenstadt. Über das Buch und die nackten Füße stellt die Künstlerin Bezüge zum Namensgeber der Hauptstraße her – den russischen Naturwissenschaftler und Dichter Michail Wassiljewitsch Lomonossow. Die Wahl des Materials für den Betonsockel steht in Verbindung zur Entstehungsgeschichte des Stadtteils mit seinen zahlreichen Plattenbauten. Die Skulptur – ein Symbol des ständigen Wandels, der Erneuerung.

Baudezernentin Jeannette von Busse und OB Stefan Fassbinder räumen die letzten Straßensperren weg. Quelle: Petra Hase

Von Petra Hase