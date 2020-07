Greifswald

Der Ableger der Umweltorganisation Fridays For Future ruft seine Mitstreiter auf, für eine Demonstration auf die Fahrräder zu steigen. Die Greifswalder Umweltaktivisten starten am Freitag, 24. Juli, um 14 Uhr am Mühlentor. Ziel der rund zweistündigen Rundfahrt mit Redebeiträgen über Klimapolitik in der Stadt ist ebenfalls das Mühlentor.

Zu der Demonstration sind rund 100 Personen angemeldet, teilte eine Polizeisprecherin mit. Mit Verkehrseinschränkungen werde nicht gerechnet. Die Aktivisten fahren eine große Runde unter anderem über die Bahnhofstraße, die Gützkower Landstraße, Schönwalde und zurück zum Mühlentor.

80 Leute auf dem Rad unterwegs

Für die erste Aktion nach dem Ausbruch der Coronakrise brachten die Umweltaktivisten Mitte Mai bereits 80 Menschen auf die Straße; bei einer Kundgebung am Mühlentor zwei Wochen später versammelten sich rund 65 größtenteils junge Menschen. Es folgten zwei weitere Kundgebungen am Mühlentor und eine Müllsammelaktion am Hafen.

„Mit den vergangenen vier Demonstrationen und der erfolgreichen Müllsammelaktion sind wir sehr zufrieden. Die Zahl der Teilnehmer_innen bewegt sich um die 50, manchmal auch mehr. Das waren auch schon vor Corona so ungefähr unsere Zahlen“, teilten die Organisatoren mit. Der weltweite Klimaprotesttag am 24. April hingegen war wegen der Coronapandemie von der Straße ins Internet verlegt worden.

