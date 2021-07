Greifswald

„Wir stehen heute auch hier, um unsere Solidarität mit den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe zu zeigen“, verkündete Luisa Petschke am Freitag den rund 70 Radfahrern, die gekommen waren, um sich an der Ausfahrt der Fridays-for-Future-Bewegung zu beteiligen. Zuvor rief Luisa Petschke die Anwesenden zu einer Schweigeminute für die Opfer der Hochwasserkatastrophe auf. „So wie die Politik auf die nahende Hochwasserkatastrophe reagiert hat, geht sie auch die Klimakrise an. Klimaziele werden auf 2050 datiert, als scheint es Deutschland nicht zu betreffen. Wir erwarten, dass Deutschland die Klimakrise anerkennt als die Gefahr, die sie auch für Deutschland ist.“

Auch die Teilnehmenden der Grünen Jugend machten klar: „Die Bundestags- und Landtagswahlen müssen auch Klimawahlen sein“, sagt Teilnehmer Tim Senkbeil. „Wir haben nicht mehr viel Zeit. Es müssen jetzt Gesetze geschaffen werden, sonst schaffen wir es nicht. Die Flutkatastrophe macht deutlich, dass der Klimawandel bereits angekommen ist und nicht etwas ist, das in 20 Jahren auf uns zukommt.“ Es war die erste Fridays-for-Future-Veranstaltung seit vielen Monaten. „Daher ist es für uns die erste Fahrraddemo. Wir sind jetzt nicht mit bestimmten Erwartungen hergekommen, wollten aber dabei sein, um ein Zeichen zu setzen“, sagt Carina Paetzel, die sich mit ihren Studienkolleginnen eingefunden hatte.

Die Greifswalderin Anne Naderhoff nahm mit ihren Kindern Luise und Karl teil. Sie spricht sich für eine Vernässung der Moore aus. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Blick auf die Vernässung der Moore

Die Gruppe setzte sich vom Fischmarkt über die Fleischerstraße, den Hansering und die Stralsunder Straße in Bewegung, wo mit Blick aufs Moor Station gemacht wurde, um zu zeigen, dass auch in Greifswald die entwässerten Moore Klimafolgen sichtbar machen. Zwischenzeitlich kam es zu leichten Verkehrseinschränkungen.

Anne Naderhoff hatte ihre zwei Kinder auf dem Fahrrad dabei, um ihr Anliegen deutlich zu machen. „Die Politik muss den Klimawandel ernster nehmen. Wir haben jetzt die Überschwemmungen gesehen und auch die Dürre wird zunehmen. Unsere Kinder müssen es dann ausbaden“, sagt die Greifswalderin. „Ich sehe uns in der Verantwortung. Jeden einzelnen, aber auch die Politik, die die Grundlagen schaffen muss“, meint die junge Mutter. So machte ein Schild am Fahrrad darauf aufmerksam, dass Mecklenburg-Vorpommern das Bundesland mit den meisten Mooren ist. „Die müssen wieder vernässt werden, um CO2 binden zu können. Und das ist nur eine der Stellschrauben.“

Die Fridays-for-Future-Organisation in Greifswald hat sich unterdessen dem Bündnis #unteilbarMV angeschlossen. Diese rufen zu einer Großveranstaltung auf. Am 18. September will man sich in Rostock dann nicht nur für Klimaziele einsetzen, sondern für eine gerechte, solidarische Gemeinschaft starkmachen, die für ein buntes Mecklenburg-Vorpommern steht. Für die Gemeinschaft stehen die Themen Klima- und Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und Wohnen, Queerfeminismus, Jugend und Soziales, Antirassismus und Vielfalt eng in Verbindung. Über 200 Initiativen, Einrichtungen und Einzelpersonen haben sich dem Netzwerk bereits angeschlossen und werden gemeinsam auftreten.

Von Wenke Büssow-Krämer