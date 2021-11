Greifswald

Das letzte Mal, als Simone Wulfgramm beim Friseur war, ist fast ein halbes Jahr her. Den Besuch hatte sie von ihrem Mann geschenkt bekommen, der vor kurzem verstorben ist, erzählt die 51-Jährige. Es war etwas ganz Besonderes. Denn aus finanziellen Gründen war die Greifswalderin zuvor mehrere Jahre nicht mehr beim Friseur: „Es ist für mich einfach zu teuer.“

Büschelweise liegen am Sonntag um kurz nach 13 Uhr die Haare im „Labyrinth“ auf dem Boden. Statt tobender Kinder sind Föhn- und Rasiergeräusche im Kinder- und Jugendhaus zu hören. Neun Friseurinnen stehen parat, als die ersten Kunden bereits vor der Einrichtung warten. Zum zweiten Mal in diesem Jahr sind die „Barber Angels“ in Greifswald zu Gast.

Die Engel mit den Scheren

Die Mitglieder des Vereins sind ausgebildete Friseure, die bedürftigen Menschen kostenlos die Haare schneiden. Ihr Markenzeichen: die schwarzen Lederkutten. Die Engel mit den Scheren sind in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz ehrenamtlich unterwegs. Auch in Spanien griffen sie bereits kostenlos zur Schere.

„Es gibt viele, die sich keinen Haarschnitt leisten können. Wir wollen es ihnen aber ermöglichen“, sagt Anja Voigt von den „Barber Angels“. Quelle: Christin Lachmann

Zwischen 50 bis 60 Greifswalderinnen und Greifswalder sollen an diesem Nachmittag die Haare geschnitten bekommen. So viele Gutscheine wurden im Vorfeld bei der Tafel, dem Kinderschutzbund sowie in einem betreuten Wohnen verteilt. Anja Voigt ist Leiterin beim Greifswalder Salon HCT und seit zwei Jahren Mitglied bei den „Barber Angels“.

Haare waschen ganz ohne Waschbecken

Sie koordinierte die Aktion am Sonntag, bei der auch „Goodie-Bags“ mit gespendeter Kleidung oder Spielzeug vom neunköpfigen Orga-Team der „Barber Angels“ ausgereicht wurde. „Es gibt viele, die sich keinen Haarschnitt leisten können. Wir wollen es ihnen aber ermöglichen. Denn ein Haarschnitt kann viel bezwecken. Wir hatten bei der letzten Aktion im August eine Dame hier, die vor Freude die ganze Zeit geweint hat.“

Dass die „Barber Angels“ wieder in Greifswald eingekehrt sind, freut Hauskoordinatorin Juliane Lexow ganz besonders. „Es gibt viele Menschen, die von Alters- oder Kinderarmut betroffen sind. Bei einem geringen Einkommen können sie sich den Friseurbesuch oft nicht leisten.“

Simone Wulfgramm ist begeistert von der neuen Frisur, die sie kostenlos von Christin Knuth erhalten hat. Quelle: Christin Lachmann

Die Greifswalderin Simone Wulfgramm ist heute gekommen, „um mal schicker auszusehen und um sich wieder wohler zu fühlen“, sagt sie. Die Spitzen sollen geschnitten und am Hinterkopf soll etwas Volumen hineingezaubert werden. Für Profi-Friseurin Christin Knuth kein Problem. Doch zunächst bekommt die Greifswalderin, wie alle anderen Kunden an diesem Tag, eine Shampoo-Haube aufgesetzt. Diese speziellen Kappen, die oft im Pflegebereich eingesetzt werden, ermöglichen eine Haarwäsche ganz ohne Waschbecken.

Dann geht es auch schon los. Die Spitzen kommen ab, die Haare am Hinterkopf werden gestuft, der Pony gekürzt. Kurze Zeit später greift Christin Knuth zum Föhn und zur Rundbürste. Nachdem auch das erledigt ist, darf sich Simone Wulfgramm zum ersten Mal im Spiegel betrachten. „Es sieht richtig schick aus“, schwärmt sie.

„Manchmal hat man sehr emotionale Momente“

Währenddessen hat auch „Barber Angel“ Shelly, die extra aus Berlin nach Greifswald angereist ist, alle Hände voll zu tun. Nach ihrem ersten ehrenamtlichen Einsatz für die Engel sei sie sofort „Feuer und Flamme“ gewesen, sagt sie. „Vor allem, weil wir den Menschen, die es sich nicht leisten können, ein Stück Würde zurückgeben können. Die Dankbarkeit und Freude, die von ihnen dann kommt, ist unsere Bezahlung.“

Dass die Kunden etwas Besonderes sind, hat Shelly schon des Öfteren hautnah bemerkt. „Manchmal hat man sehr emotionale Momente. Bei einigen Geschichten laufen da schon mal die Tränen.“ Vor allem dann, wenn obdachlose Menschen auf den Friseurstühlen Platz nehmen. „Ich hatte mal einen Kunden, bei dem wir beide während des Haarschnitts geweint haben. Danach musste ich auch erst mal kurz eine Pause machen.“

Der neue Haarschnitt sorge oft dafür, dass die Menschen wieder mehr Selbstvertrauen schöpfen, sagt die 43-Jährige. Bei den Frisur-Wünschen gebe es hingegen kaum Unterschiede zu der sonst zahlenden Kundschaft. Einige wollen nur die Spitzen schneiden lassen, andere wünschen sich einen ganz neuen Haarschnitt. In drei Monaten wollen die „Barber Angels“ wieder nach Greifswald kommen.

Von Christin Lachmann