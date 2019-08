Greifswald

In Schönwalde werden laut Thomas Gehrke die Gehwege schon früh hochgeklappt. „Früher konnte man hier abends noch mehr machen“, sagt der Leiter der Bierstube Boddeneck. „Zu mir kommen fast ausschließlich Stammgäste. Die meisten fahren aber in die Innenstadt, um den Abend zu verbringen.“ Seit 25 Jahren wohnt Gehrke in Schönwalde. „Restaurants gibt es hier nicht viele. Beim Schönwaldecenter gibt es eine Pizzeria, Imbissstuben und dann gibt es das Restaurant zur Scheune“, sagte er. Er ist sich sicher: „Die Studenten beleben die Stadt.“ Wenn diese sagen, man gehe in die Kiste, dann ist das kein Hinweis auf einen Gang ins Schlafzimmer, sondern dann ist Party angesagt.

Restaurants: Restaurant & Pizzeria Palermo, Sidegrill, Asia Imbiss & Döner, Zur Scheune, Bella Italia. Studentenclub: Kiste in der Makarenkostraße

Von Stefanie Ploch