Greifswald: Frühlingsfest, maritimer Saisonauftakt, Lesungen und Konzerte

Greifswald

Trotz hoher Corona-Fallzahlen laden mittlerweile viele Kultureinrichtungen und Akteure wieder zu Veranstaltungen ein. Hier eine Auswahl für das nahende Wochenende.

Freitag, 8. April:

In der Straze (Stralsunder Straße 12) findet am Freitag ein Benefizkonzert zugunsten der Organisation Casa Hogar statt. Der Verein setzt sich in der kolumbianischen Region Chocó für die Rechte und die Bildung von jungen Frauen und Mädchen ein. Besucher können sich auf coole Bands, Poetry-Slams und Jazzmusik freuen. Beginn ist 19 Uhr. Bereits um 16.30 Uhr startet ein gestalterischer Workshop. Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, Hüllen zu erschaffen und wieder fallen zu lassen. Anmeldung: benefiz.casahogar@gmail.com.

Mit dem Titel „… dann kommt der Krieg zu dir“ findet um 17 Uhr vor dem Schaufenster an der Ecke Lange Straße/Lutherstraße eine szenische Lesung statt, angeregt durch die aktuellen Geschehnisse. Hedwig Golpon lädt zum Schauen, Zuhören, Nachdenken, Mitreden ein.

Sonnabend, 9. April:

Das Fischerdorf Wieck feiert ab 10 Uhr den maritimen Saisonauftakt mit frischem Fisch, Tuchakrobatik auf der Greif, Kunsthandwerkermarkt und vielen regionalen Produkten, Kinderanimationen und Mitmachaktionen. Das Treideln des Schoners „Weisse Düne“, Höhepunkt des Tages, beginnt um 14 Uhr im Museumshafen und dauert etwa eine Stunde bis Wieck. Das Fest endet dort gegen 17 Uhr.

Hinreißend humorvoll

Zum Frühlingsfest lädt die Straze am Sonnabend ab 14 Uhr. Regionale Erzeuger bieten ihre Produkte feil, Kinder und Erwachsene können basteln, Drucksachen anfertigen, nähen und reparieren. Es gibt eine Saatgut-Tauschbörse. Der Biergarten öffnet erstmalig in diesem Jahr. Die Damen des Theaters U 100 bereichern das Frühlingsfest ab 16 Uhr mit einer hinreißend humorvollen Unterhaltung. Vielleicht kennen Sie schon die Damen Püttelkow, Senfkorn, Harm, Frau Frosch und Frau Dammerow mit ihren urkomischen Geschichten? Dann nichts wie hin! Um 17 Uhr liest Josephine Händel aus ihrem Buch „Hockstrecksprung“, ein Beitrag zum Festival „Greifswalder Literaturfrühling“.

Zu einer Führung über den Greifswalder Stadtwall lädt am Sonnabend Thoralf Weiß, Bereichsleiter des Arboretums. Treffpunkt ist 10 Uhr das Paepke-Denkmal. Der Stadtwall ist eine historische Parkanlage mit vielfältiger Nutzungsgeschichte. Bei einem Rundgang lässt sich vor allem im Bereich des alten Botanischen Gartens hinter dem Unihauptgebäude eine Vielzahl an Gehölzen entdecken, die eine bewegte Geschichte zu erzählen haben. Teilnahmegebühr: 6 Euro

Autoren stellen Prosadebüts vor

Zum Greifswalder Literaturfrühling stellen zwei Autoren ihre Prosadebüts im Koeppenhaus (Bahnhofstraße) vor. „153 Formen des Nichtseins“ von Slata Roschal ist eine Prosacollage voll bissigem Humor und sezierenden Alltags- wie Selbstbeobachtungen über Identität, Migration, Außenseitertum und die Frage nach dem Sein. Bertram Reinecke hat seine Prosastücke „Geschlossene Vorgänge. Über einige biographische Artefakte etc.“ im Gepäck. Beginn ist am Sonnabend 20 Uhr, Eintritt: 5 Euro.

Im Caspar-David-Friedrich-Zentrum wird am Sonnabend um 15 Uhr die Ausstellung „Der verlorene Blick“ von Claudia Heinicke eröffnet. Die Künstlerin (Jg. 1979) lässt sich wie Caspar David Friedrich von den weiten Himmeln der Region inspirieren und schreibt die sie umgebende Natur- und Kulturlandschaft ihren Bildern ein.

Das Theater Vorpommern lädt am Wochenende zu mehreren Veranstaltungen ein: Am Sonnabend, 19.30 Uhr, finden innerhalb der Tanzzeit 2022 auf der Hinterbühne zwei choreographische Uraufführungen von Kristina Paulin und Roberto Tedesco statt. Am Freitag und am Sonnabend, jeweils 20 Uhr, wird im Rubenowsaal die Komödie „Der Vorname“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière aufgeführt.

Von Petra Hase