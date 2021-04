Greifswald

Der Frühling liegt in der Luft, die Sonne am blauen Himmel durchflutet die Greifswalder Fußgängermeile. Doch statt regen Treibens ist der Boulevard am Montagnachmittag wie leer gefegt. Nur vereinzelt laufen Passanten übers Pflaster, kaufen beim Bäcker ein, gönnen sich bei Jannys ein Eis oder holen vom Optiker ihre neue Brille ab.

Die Masse der Geschäfte hat wieder dicht, seit die bundesweite „Notbremse“ sowie die neue Corona-Landesverordnung von MV am 24. April in Kraft traten und den Einzelhandel in eine neue Lethargie zwangen.

„Ich fühle mich von der Politik alleingelassen“

„Es ist die blanke Katastrophe“, sagt Geschäftsfrau Anett Susann Voß, die ein Modegeschäft im Schuhhagen 6 und die „Diele am Markt“ mit Wohnaccessoires betreibt. Als es noch das Terminshopping mit vorheriger Testpflicht gab, also das „click & meet“, sei es ganz gut gelaufen. „Es brauchte zwar etwas Zeit, bis sich alles eingepegelt hatte und die Leute das Prinzip verstanden. Dann aber kamen sie. Doch jetzt geht der Umsatz wieder gegen Null“, klagt Voß.

Lesen Sie auch:

Trotzdem stehe sie jeden Tag in ihrem Modeladen. Wer anrufe und etwas bestelle, könne es weiterhin abholen. „Aber es ist ein Horror. Auch für meine vier Mitarbeiter, die zu Hause sind und Kurzarbeitergeld beziehen. Ich fühle mich von der Politik alleingelassen. Die erste Ausschüttung der beantragten Überbrückungshilfe habe ich bekommen: Am Gründonnerstag, mein persönliches Osterei. Aber wir brauchen auch dringend die zweite Auszahlung“, sagt sie. Damit ihre Angestellten pünktlich ihr Geld bekämen, müsse sie beispielsweise immer wieder in Vorleistung gehen.

Aktuell gilt dies Aktuell dürfen ​Lebensmittelmärkte, Tankstellen, Banken, Poststellen, Apotheken, Drogerien, Buchhandlungen, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Sanitätshäuser, Reformhäuser, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Optiker, Hörgeräteakustiker und der Großhandel geöffnet haben. Baumärkte müssen bei einer Inzidenz über 150 schließen. Bei einer Inzidenz unter 150 brauchen Baumarkt-Kunden einen Termin und einen negativen Test im Baumarkt. Alle anderen Geschäfte sind landesweit geschlossen.

Umsätze wieder um 80 Prozent rückläufig

Auch Tomas Hellmuth, Inhaber vom Trekkinghaus in der Langen Straße 34, ist angesichts der ausbleibenden Hilfe zerknirscht: „Die erste Zahlung kam ganz schnell innerhalb von fünf Tagen, doch seither warte ich auf Teil zwei“, erzählt er. Das Terminshopping vor Einführung der Testpflicht sei für ihn sehr gut gelaufen. „Ich hatte gute Umsätze.“ Im Stundentakt vereinbarte er mit Kunden Termine, „die eine 1:1-Betreuung bekamen und ganz gezielt einkauften. Doch mit der Testpflicht kam der Einbruch, die Umsätze gingen wieder um 80 Prozent zurück“, schildert Hellmuth das ständige Auf und Ab. Frustriert fügt er hinzu: „Das ist ein Sterben auf Raten.“

Immer wieder neue Regeln und Verordnungen, seit Monaten. Für den Geschäftsmann sind die politischen Entscheidungen nicht mehr nachvollziehbar, sondern nur halbherzige Versuche, die Corona-Pandemie irgendwie in den Griff zu bekommen. „Aber die Infektionszahlen müssen endlich runter. Deshalb bin ich für einen richtigen, konsequenten Lockdown, so wie im April 2020“, fordert der Ladeninhaber.

Mit dem Handwerk über Wasser halten

Nur einen Katzensprung von ihm entfernt sitzt Uhrmachermeister Johannes Müller in der Langen Straße 47 und arbeitet in seiner Werkstatt. „Öffnen darf ich nicht, aber Reparaturen erledigen. Die Leute rufen an, bringen, was kaputt ist, und holen es nach der Reparatur wieder ab“, sagt Müller. Zum Glück habe er ein Handwerk, könne sich damit über Wasser halten. Trotzdem sei es betrüblich, dass der Handel mit Uhren derzeit wegfalle. Daher habe auch er eine Überbrückungshilfe beantragt. „Noch schlimmer betroffen sind aber die Textilhändler. Wenn ich gegenüber zum Domcenter schaue... Das ist echt schlimm“, äußert er mit seinen Nachbarn Mitgefühl.

„Wir müssen nach vorn schauen“

Dort, hinter verschlossenen Türen, grübelt Hermann Jesske, was er mit der Masse an schicker Frühjahrs- und Sommermode anfängt. Die vergangenen Monate – ein Albtraum für ihn und seine Frau Birgit. Das Unternehmerpaar beschäftigt an den Standorten in Greifswald und Stralsund insgesamt 65 Mitarbeiter. „Falls die Beihilfen vom Staat kommen, können wir sicherlich einiges regulieren, den Schaden begrenzen. Aber unsere Kosten können wir damit nicht ansatzweise decken. Die Situation ist und bleibt bedrohlich“, offenbart der Geschäftsmann und fragt: „Wie lange wird der Irrsinn noch andauern?“

Trotzdem möchte Hermann Jesske nicht den Kopf in den Sand stecken: „Wir können uns nicht nur negativ färben. Man wird krank davon. Wir müssen nach vorn schauen“, versucht der Modehändler sich selbst zu motivieren. Deshalb soll der erfolgreichen Tüten-Aktion vom Februar nun in Kürze ein Livestream-Shopping folgen. „Wir werden wieder Pakete packen und laden zum Boxenstopp mit wunderschönen Fashionboxen“, kündigt der Greifswalder an. Von der Politik erhofft er sich dennoch „eine klare Öffnungsperspektive. Auch für unsere Mitarbeiter, die zu Hause sitzen. Für sie ist es am schlimmsten. Wenn nicht bald Klarheit herrscht, werden weitere Einzelhändler sterben und mit ihnen die Innenstädte.“