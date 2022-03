Greifswald

Bei zwei Unfällen sind am Mittwoch in Greifswald sind insgesamt fünf Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, fuhr an der Kreuzung Schönwalder Landstraße/Anklamer Straße eine 46-Jährige mit ihrem Wagen einem vor ihr haltenden Auto auf. Sie selbst und die 34-jährige Fahrerin des anderen Pkw wurden bei der Kollision schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 6500 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu einer weiteren Unglück. Ein 50-Jähriger prallte mit seinem Wagen auf einen Pkw, in dem eine 23-Jährige und ihre Tochter (4) unterwegs waren. Alle drei Personen wurden schwer verletzt ins Uniklinikum gebracht. Hier entstand ein Gesamtschaden von etwa 5500 Euro.

Es kam im Bereich der Kreuzung für anderthalb Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

