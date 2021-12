Greifswald: Für einen Behördentermin nachts auf der Lauer liegen

Greifswald

Wochenlang versuchte Lutz Rabeneck einen Termin in der Führerscheinstelle der Hansestadt zu erhalten, rief deshalb immer wieder im Stadthaus an. „Vergeblich“, erzählt der 64-Jährige verärgert. Dabei ist der Greifswalder wie Tausende andere Bundesbürger der Geburtsjahrgänge 1953-1958 in der Pflicht, bis 19. Januar 2022 sein altes Dokument in einen neuen EU-Führerschein umzutauschen. Tut er es nicht, droht ihm ein Bußgeld. Doch selbst die Online-Terminvergabe führte eine gefühlte Ewigkeit nicht zum Erfolg. „Einem wird empfohlen, es montags um Null Uhr zu versuchen, weil dann neue Termine freigeschaltet werden. Eine Bekannte schaffte es sogar um 0.10 Uhr. Aber zehn Minuten später war schon kein Termin mehr verfügbar“, berichtet Rabeneck. Nachts wach bleiben oder extra aufstehen, um bei der Behörde irgendwann vorsprechen zu dürfen?

„Das ist mir zu blöd“, sagt Steffen Franke, der ebenfalls über viele Wochen erfolglos versuchte, einen Termin in der Führerscheinstelle zu bekommen. „Die Vorstellung, dass ich mich als Bürger montags Null Uhr im Internet auf die Lauer lege, um einen der begehrten Termine zu erhaschen, scheint mir weder zeitgemäß noch angemessen“, kritisiert er. Auch Anfang der Woche blieb sein Bemühen wiederholt erfolglos. „Die am Montag freigeschalteten Termine waren offensichtlich innerhalb kurzer Zeit wieder alle restlos vergeben“, erzählt er.

Personalengpass führte zum Rückstau

Dabei hatte die Stadtverwaltung Anfang November auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG versichert, dass es ab Dezember aufgrund zusätzlich eingerichteter Termine besser laufen werde. Schon damals berichteten wir aufgrund von Zuschriften und Anrufen verärgerter Leser über die unbefriedigende Situation in der Führerscheinstelle. Die Hansestadt räumte Probleme aufgrund von längerfristigem Personalmangel ein. „Deshalb müssen die zu bearbeitenden Anliegen sehr stark priorisiert werden“, hieß es. Zwischenzeitlich sei es der Verwaltung gelungen, alle Stellen in dem Bereich wieder zu besetzen. „Allerdings müssen die neuen Mitarbeiter noch eingearbeitet werden, um alle Aufgaben in der Führerscheinstelle erledigen zu können“, informierte Stadtsprecherin Andrea Reimann. Dabei betonte sie, dass nicht nur der Publikumsverkehr und die Bearbeitung von Bürgeranliegen zu den Aufgaben dieser Behörde zählen, sondern auch andere Pflichten.

Die Frage der Dringlichkeit

Dennoch sei die Stadt bemüht, eine Lösung für alle von der nahenden Führerschein-Umtauschfrist (Januar 2022) betroffenen Personen zu entwickeln. Deshalb wurde ab 2. Dezember eine weitere Terminschleife eingerichtet. Diese zusätzlichen Termine sollten dienstags und donnerstags im Stadthaus angeboten und drei Wochen im Voraus vergeben werden. Grundsätzlich werden die Bürger gebeten, online einen Termin zu buchen. „Andere, wirklich dringende Bürgeranliegen können immer per E-Mail an die Verwaltung herangetragen werden. Sofern das Anliegen tatsächlich keinen Aufschub duldet und dafür Nachweise vorgelegt werden, erhalten die Bürger einen Termin unabhängig von der Online-Terminvergabe“, heißt es aus dem Rathaus. Dies gelte insbesondere dann, wenn die behördliche Leistung für die eigene berufliche Tätigkeit, Ausbildung oder Auslandsreisen benötigt werde. Die Dringlichkeit sei hingegen nicht gegeben, wenn der Führerschein erst bis zum Januar 2023 oder später umgetauscht sein müsse.

Antrag auf ersten Führerschein

Steffen Franke nutzte schließlich in dieser Woche den E-Mail-Verkehr, da es sich seines Erachtens nach um ein dringliches Problem handelt: Er selbst will bzw. muss zwar nicht seinen Führerschein umtauschen, wollte jedoch für seinen Sohn einen Termin im Stadthaus besorgen. „Der ist 16 Jahre alt und absolviert gerade die Fahrschule. Die Theoriestunden sind absolviert. Im Januar folgen die Theorieprüfung und anschließend die praktischen Übungen. Dafür müssen wir aber den Antrag auf Ersterteilung des Führerscheins Klasse A1 eingereicht haben, was uns trotz des großen zeitlichen Vorlaufs bisher nicht gelungen ist“, so der Vater.

Seine E-Mail an die Hansestadt indes half: Zwar gehe es nicht um eine berufliche Dringlichkeit. Dennoch gab sich die Behörde verständig und reservierte der Familie einen Termin am 18. Januar. Auch Lutz Rabeneck hatte mittlerweile Glück. Seine Hartnäckigkeit zahlte sich aus, er konnte per Online-Buchung am Dienstag zu einem Mitarbeiter der Führerscheinstelle vordringen. Trotzdem bleibt er bei seiner Kritik an der Situation: „Wenn der Gesetzgeber eine solche Frist für den Umtausch des Führerscheins festlegt, die Kommunen aber nicht hinterher kommen, muss die Frist verschoben werden“, sagt er. Schließlich gebe es das Problem nicht nur in Greifswald. Bundesweit sind laut ADAC ab 2022 rund 43 Millionen Bürger aufgerufen, ihr altes Dokument in ein fälschungssicheres Exemplar einzutauschen, sofern deren Führerscheine vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden. Der Prozess soll bis 2033 abgeschlossen sein.

Druckerei sendet Führerschein per Post

Wann es in Greifswald zu einer wirklichen Entspannung in der Behörde kommen wird, ist derzeit unklar. Laut Hansestadt werde die erst eintreten, wenn ein Großteil des Rückstands abgearbeitet und alle Mitarbeiter vollständig eingearbeitet seien. Dies gestalte sich abhängig von eventuellen Abwesenheitszeiten wegen notwendiger Kinderbetreuung, Krankheit oder Urlaub. Die Online-Terminvergabe ist auf der Homepage der Stadt zu finden: https://tevis-online.mvnet.de/greifswald/. Es ist auch möglich, aber nur für den Antrag auf Umtausch, einen Termin per E-Mail unter verkehrsabteilung@greifswald.de oder per Telefon unter 03834/8536-4120 zu vereinbaren. Andere Anliegen werden darüber nicht bearbeitet. Zur Antragstellung muss jeder persönlich erscheinen, eine Vertretung ist nicht möglich. Der neue EU-Führerschein wird in der Regel direkt von der Bundesdruckerei als Einschreiben per Post zugestellt. Die Gebühr beträgt 25,30 Euro, plus Zustellgebühr von 5 Euro.

