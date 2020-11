Greifswald

Schlechte Nachrichten für viele Greifswalder Haushalte: Mit Beginn des neuen Jahres werden die Gebühren für die Straßenreinigung inklusive Winterdienst steigen – und zwar teilweise sogar mehr als das Doppelte zu den bisher gültigen Sätzen. Betrachtet man nur den Winterdienst, steigen die Kosten hier teilweise sogar um das Dreifache.

Klingt dramatisch, wird aber für die Masse der Haushalte keine exorbitanten Mehrausgaben bedeuten. Muss eine Familie beispielsweise in einem Mehrfamilienhaus An den Wurthen derzeit 4,42 Euro pro Jahr für Straßenreinigung und Winterdienst aufbringen, werden es künftig 9,37 Euro sein – eine Erhöhung um 112 Prozent.

Die Straße fällt in die Kategorie Reinigungsklasse 6. Das beinhaltet eine 14-tägige Reinigung inklusive Winterdienst. Die Johann-Sebastian-Bach-Straße hingegen wird einmal wöchentlich gereinigt und ist damit in der Reinigungsklasse 3 gelistet, die Gebühren sind dementsprechend höher. Bezahlt eine Familie hier in einem Mehrfamilienhaus derzeit noch 11,48 Euro werden es künftig pro Jahr 21,24 Euro sein – eine Steigerung um rund 85 Prozent.

Reinigungsklasse 1 am teuersten

Es geht aber auch teurer: Etwa für Grundstückseigentümer, die ein Haus in bester Innenstadtlage haben, wo dreimal wöchentlich die Kehrmaschine fährt ( Reinigungsklasse 1). Besitzt das Grundstück zum Beispiel 23 Meter Straßenfrontlänge müssen aktuell 118,45 Euro, künftig aber 188,37 Euro entrichtet werden. Macht eine Erhöhung um 60 Prozent.

Das gleiche Grundstück mit 23 Metern Länge in der Rudolf-Petershagen-Allee ( Reinigungsklasse 6) erfordert aktuell 29,90 Euro und ab Januar 2021 dann 63,25 Euro Straßengebühren. Um Klarheit zu erhalten, lohnt ein Blick auf den bisherigen Gebührenbescheid der Hansestadt beziehungsweise auf die Betriebskostenabrechnung des Vermieters oder Verwalters.

Winterdienst ist Haupttreiber der Kosten

Laut Kommunalabgabengesetz ist Greifswald verpflichtet, alle drei Jahre eine neue Kalkulation zu erstellen. Deshalb hat die Stadt zu der bestehenden Straßenreinigungsgebührensatzung eine Änderung erarbeitet, die dem Bedarf der Kosten von 2021-2023 entspreche, informiert Dieter Schick, Leiter des Grünflächen- und Tiefbauamtes. „Da Kommunen weder Gewinn noch Verlust erwirtschaften dürfen, kommt es alle drei Jahre zur Überdeckung beziehungsweise Unterdeckung der Kosten“, erläutert Schick das ständige Auf und Ab der Gebühren.

Während die Straßenreinigung selbst relativ wenig Änderungen unterliege, „ist der Winterdienst Haupttreiber der Kosten und sorgt für die Sprünge“, sagt er. Je nach Wetterlage in den Jahren bewegen sich die Ausgaben der Stadt. Aber nicht nur: Auch höhere Personal-, Verwaltungs- und Arbeitsplatzkosten einschließlich zwei neuer Planstellen im Amt, die anteilig für die Straßenreinigung zuständig sind, verursachen die Gebührensteigerung, heißt es in der Begründung.

Hinzu kämen höhere Preise der Fremdfirmen für den Winterdienst Riems und Friedrichshagen. Dort gibt es keine Straßenreinigung, nur den Winterdienst mit leicht veränderten Gebühren.

Anlieger haben trotzdem Pflichten

In der Vergangenheit sorgte das Thema Straßenreinigung immer wieder mal für Aufruhr unter Greifswaldern. Und zwar nicht nur wegen steigender Kosten. So wurden beispielsweise 2009 etliche Straßen aus dem Reinigungsplan herausgenommen, einige andere hingegen erstmalig aufgenommen.

Wo keine städtische Reinigung erfolgt und demzufolge kein Winterdienst, müssen sich Eigentümer selbst kümmern. In schneereichen Wintern kann dies zum Problem werden. Wobei natürlich auch in Straßen mit städtischer Reinigung Anliegerpflichten bestehen. Wie die genau aussehen, definiert die Straßenreinigungssatzung.

Grundsätzlich gibt es in Greifswald sechs Reinigungsklassen mit großen Gebührenunterschieden: Während in Klasse 1 (dreimal Reinigung pro Woche, zum Beispiel am Markt, Fischmarkt, Schuhhagen und ein Teil der Langen Straße) für einen laufenden Straßenfrontmeter derzeit 5,15 Euro berechnet werden (künftig 8,19 Euro), sind es in der Klasse 3 derzeit 2,07 Euro (künftig 3,83 Euro) und in der Klasse 6 nur 1,30 Euro (künftig 2,75 Euro).

Finanzausschuss votiert für Gebührenerhöhung

Im Finanzausschuss der Bürgerschaft monierte Gerd-Martin Rappen ( CDU) den „gewaltigen Anstieg der Gebühren“. Betrachte man den Winterdienst gesondert, handele es sich zum Teil sogar um eine Gebührenverdreifachung, monierte er, räumte aber unterm Strich ein, dass es „fast die gleichen Gebühren wie vor drei Jahren“ seien. Wohl auch deshalb votierte das Gremium einstimmig für den Verwaltungsvorschlag. Die ausstehende Entscheidung der Bürgerschaft Mitte Dezember dürfte damit nur noch ein formaler Akt sein.

Von Petra Hase