Seit über 20 Jahren steht die Baderstraße 2, das Geburtshaus der bedeutenden Barockdichterin Sibylla Schwarz, leer. Dabei gibt es seit Jahren Interesse, in einem der bedeutendsten Greifswalder Bürgerhäuser ein Sibylla-Schwarz-Zentrum zur Förderung von Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur einzurichten.

Es wäre die perfekte Ergänzung zu den Geburtshäusern ihrer beiden berühmten männlichen Dichterkollegen Wolfgang Koeppen und Rudolf Ditzen ( Hans Fallada) in Greifswald. Ideal wäre eine Eröffnung 2021 zum 400. Geburtstag der Dichterin.

Erster Beschluss zur Enteignung scheiterte vor fünf Jahren

Aber die Chancen, dass dann wenigstens an der Verwirklichung dieses Traums gearbeitet wird, sind sehr gering. Eigentümer Cornelius Siller aus Göppingen steht seit vielen Jahren in der Kritik, weil er das Denkmal nicht saniert. Einen Verkauf hat er bisher abgelehnt. Die Bürgerschaft beschloss darum 2015 seine Enteignung.

Stadt sicherte auf eigene Kosten das Haus

Das dafür zuständige Innenministerium riet vor fünf Jahren ab, überhaupt einen Antrag dafür zu stellen. Den Grund könnte man als geradezu kurios bezeichnen. Weil die Stadt 2002/03 knapp 190 000 Euro eigenes Geld in die Sicherung steckte, ist der Bestand des Hauses nicht gefährdet.

Weitere vier Jahre, in denen nichts passierte, vergingen. Im April 2019 beschloss die Bürgerschaft erneut, Siller zu enteignen. Aber ein Antrag in Schwerin wurde bisher nicht gestellt.

Die Fassade wurde schon beschmiert Quelle: eob

Bürgerschaft : Stadt solle Interessenten für Haus suchen

Denn am 4. November letzten Jahres wurde Aufschub gewährt. Die Bürgerschaft beschloss auf Antrag der SPD mit der links-grünen Mehrheit, mit dem Versuch der Enteignung bis zum Scheitern zweier anderer Möglichkeiten zu warten.

Erst sollte OB Stefan Fassbinder (Grüne) mit Siller über einen Mietvertrag verhandeln, Interessenten für das Haus suchen und ein Nutzungskonzept erstellen. Klappt das nicht, soll der Eigentümer zum Verkauf bewegt werden. Auch das ist nun neun Monate her.

Verein ist vom Oberbürgermeister enttäuscht

„Die Stadt zieht sich aus ihrer Verantwortung zurück“, schätzt die stellvertretende Vorsitzende des Schwarz-Vereins, Sonja Gelinek, ein. Nach einem Gespräch mit OB Stefan Fassbinder (Grüne) und Verwaltungsmitarbeitern sind sie und der Vereinsvorsitzende und SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Prof. Thomas Stamm-Kuhlmann ernüchtert und enttäuscht.

Die Verwaltungsspitze habe sich sehr bedeckt gehalten und nur nach den Nutzungswünschen des Vereins gefragt. „Der Oberbürgermeister wird also der Bürgerschaft noch einmal darstellen müssen, wie er unseren Beschluss umgesetzt hat“, sagt Stamm-Kuhlmann.

OB: Wir setzten Beschluss um

„Die Stadtverwaltung ist in Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses vom November nach wie vor in laufenden Abstimmungen mit dem Eigentümer“, erklärt der OB. Allerdings hätten sich die Rahmenbedingungen geändert.

Sibylla-Schwarz-Freunde brachten vor Jahren ein Gedicht der Lyrikerin an. Quelle: eob

Der Hintergrund: Siller und die damalige Vereinsvorsitzende Sonja Gelinek unterzeichneten zwei Monate nach dem zweiten Enteignungsbeschluss 2019 eine Absichtserklärung für die Anmietung des gesamten Hauses durch den Verein. Die Kosten abgestimmter Sanierungs- und Umbaumaßnahmen sollte Siller tragen. Der Verein verpflichtete sich, einen geeigneten Bürgen – das könnte die Stadt sein – zu suchen, damit immer Miete gezahlt wird.

Sibylla-Schwarz-Café sollte Kosten erwirtschaften

In der Begründung des November-Beschlusses wird vorgeschlagen, dass die Stadt und nicht der Verein Mieter des gesamten Gebäudes wird. „Die Kosten sollen größtenteils durch den Betrieb eines Sibylla-Schwarz-Cafés im Erdgeschoss, Büros verschiedener kultureller Initiativen im Obergeschoss und eventuell durch einen Ausstellungs- oder Konzertraum wieder eingebracht werden“, heißt es.

Er habe auf Wunsch Sillers so geplant, dass der Schwarz-Verein das gesamte Haus nutzen könne, informiert der von Siller beauftragte Greifswalder Architekt Fred Lesche: Café im Erdgeschoss, Büros und Seminarräume im ersten und ein Ausstellungsraum im zweiten Obergeschoss. Allerdings ist das Konzept mit dem zentralen Bestandteil Sibylla-Schwarz-Café nicht mehr aktuell.

Verein will nur noch Präsentationsraum

Der Verein ist nur noch an einem Präsentationsraum im Erdgeschoss, vergleichbar mit dem im Caspar-David-Friedrich-Zentrum, interessiert. Thomas Stamm-Kuhlmann begründet das unter anderem damit, dass „das Krupp-Kolleg diesem Café gegenüber distanziert zu sein scheint“. Das Gelände des Krupp-Kollegs in der Lutherstraße grenzt unmittelbar an. Außerdem ist die Skepsis im Verein nach den Erfahrungen mit dem Café im Koeppenhaus groß, dass ein Betreiber für ein Café auf Dauer gefunden wird. Das Café Koeppen ist derzeit geschlossen.

Die Tür des Hauses ist seit Jahren verschlossen Quelle: eob

Architekt fand Lösung für zweiten Fluchtweg

Nun müsse neu geplant werden, fasst Lesche den Stand zusammen. Dabei hat der Greifswalder Architekt möglicherweise ein großes Problem für eine Nutzung des gesamten Hauses gelöst. Es fehlt der aus Brandschutzgründen nötige zweite Fluchtweg. Dieser könnte auf der Rückseite über das Gelände des Krupp-Kollegs führen. Hans-Philipp von Randow, Vorstand der Stiftung Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg, sieht allerdings derzeit keine Chance für einen jederzeit nutzbaren zweiten Fluchtweg über den Hof und durch das Foyer zur Lutherstraße.

Feuerwehr arbeitet lösungsorientiert

Die Fenster im zweiten Obergeschoss könnten geringfügig erweitert werden, so dass die Feuerwehr im Ernstfall Menschenleben über eine Leiter retten könnte, erläutert Lesche die gefundene Lösung. „Wir haben mit Feuerwehr und Bauamt einen gangbaren Weg gefunden.“ Die Feuerwehr arbeite sehr lösungsorientiert und habe ein Brandmeldesystem vorgeschlagen, das unter anderem kurze Alarmierungswege vorsieht.

Neue Anfragen und Ideen: Zieht Verwaltung ins Schwarz-Haus ?

Es habe aber bisher weder eine Bauvoranfrage noch einen Bauantrag gegeben, erinnert Oberbürgermeister Fassbinder (Grüne). Eine denkmalrechtliche Prüfung der Planung sei noch nicht erfolgt. Der Eigentümer wurde „aufgrund der nunmehr neuen Rahmenbedingungen erneut um ein Gesamtkonzept für die Sanierung und Finanzierung der Baderstraße 2 gebeten“, sagt der OB.

„Wohl in Vorbereitung dieses Konzeptes gab es erneute Anfragen, Absichtserklärungen und Ideen des Eigentümers an die Verwaltung hinsichtlich Sanierungsförderung, der Schaffung von Verwaltungsarbeitsplätzen sowie der Unterbringung von Wohnungen in der Baderstraße 2. Dieser Abstimmungsprozess läuft derzeit.“

Auch das Krupp-Kolleg wurde gefragt, ob es an Räumen interessiert ist. Im Moment eher nicht, so Vorstand von Randow. „Wenn der Verein nicht mehr das ganze Haus nutzen will, muss die gesamte Planung geändert werden“, ergänzt Fred Lesche.

Von Eckhard Oberdörfer