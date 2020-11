Greifswald: Gedenken zur Pogromnacht 1938

Greifswald

Am 9. November 1938 brannten in ganz Deutschland Synagogen. Scheiben wurden eingeschlagen, jüdische Menschen bedroht, geschlagen, ermordet. Eine öffentliche Gedenkveranstaltung ist in diesem Jahr aufgrund der Kontaktbeschränkungen in Greifswald nicht möglich.

Die Partnerschaft für Demokratie (PfD) Greifswald will gerade in der Zeit der aktuellen Pandemie ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Daher lädt die PfD auf Initiative von Synna Herklotz am 9.November zu einem Onlinefilmabend ein. Die Vorführung mit anschließendem Nachgespräch startet um 20 Uhr. Die Zugangsdaten sind unter: www.pfd-greifswald.de zu finden.

Filmabend „Die Frauen von Ravensbrück “ –für alle zu Hause an den Rechnern.

Gezeigt wird der Film „Die Frauen von Ravensbrück“, für welchen die Regisseurin Loretta Walz 25 Jahre lang ehemals inhaftierte Frauen und Kinder interviewt und so die Erinnerungen der Überlebenden des Frauenkonzentrationslagers festgehalten hat. Diese wertvollen Zeitzeugenberichte in Abwechslung mit Aufnahmen der Überreste des ehemaligen Lagers, geben die Möglichkeit ein bisschen mehr zu verstehen, was damals Unbegreifliches passiert ist und wozu es nie wieder kommen darf.

Spurensuche: Jüdisches Leben in Greifswald

Zudem laden die Partnerschaft für Demokratie Greifswald, die Domgemeinde und das Amt für Kultur, Bildung und Sport dazu ein, sich ganz individuell zum Gedenken auf eigenständige Spurensuche zum Jüdischen Leben in Greifswald ein. Bereits im März diesen Jahres wurde dazu ein digitaler Stadtrundgang entwickelt, der mit jedem Smartphone funktioniert.

Kostenfreie App ermöglicht Stadtrundgang

Dieser lässt sich mit der App Actionbound begehen. Die App kann kostenlos auf dem eigenen Smartphone installiert werden. Zum Entdecken des Greifswalder Rundgangs muss anschließend mit der App ein QR-Code zum Stadtrundgang gescannt werden. Zu den einzelnen Stationen wird man per GPS geleitet, dort gibt es Aufgaben, Informationen, Bilder und Musik. Auch hier gibt es mehr Informationen unter: www.pfd-greifswald.de

„Lesen gegen das Vergessen“ auf dem Fischmarkt

Auf dem Fischmarkt wollen die Partei Die Linke gemeinsam mit den Bücherfreunden und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten am Montag ein Zeichen gegen das Vergessen setzen. Sie laden ein zu „Lesen gegen das Vergessen“. Ab 11 Uhr werden verschiedene Textausschnitte von jüdischen Autoren vorgetragen. Die Veranstalter wiesen darauf hin, dass die geltenden Hygiene- und Abstandsregelung einzuhalten sind.

