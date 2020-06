Greifswald: Gedser Ring wird ausgebaut

Greifswald

Der Gedser Ring im Stadtteil Ostseeviertel Parkseite wird zwischen der Rigaer Straße bis zum bereits sanierten Bereich vor der Montessori Schule ausgebaut. Wie die Stadtverwaltung informierte, erfolgt die Umgestaltung in zwei Abschnitten. Im ersten Bereich zwischen der Rigaer Straße und dem Parkzugang werde die Fahrbahn inklusive Unterbau voll ausgebaut. Im anschließenden Abschnitt würde die Fahrbahn saniert und die vorhandenen Parkplätze neu hergestellt.

An den Zugängen zum Stadtpark sollen neue Bänke aufgestellt und die Holzpoller durch Granitpoller ersetzt werden. Elf neue LED-Leuchten werden künftig die Parkplätze und die Eingänge zum Park erhellen. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, seien zwei Aufpflasterungen geplant – sowohl am westlichen als auch am südlichen Zugang zum Stadtpark. Die Bauarbeiten sollen im Anschluss an die Fertigstellung der Arbeiten des Abwasserwerkes am Ketscherinbach erfolgen. Voraussichtlich wird dies nach jetzigem Stand Ende 2020/Anfang 2021 sein.

Der Ausbau erfolgt im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau Ost“. Die Kosten belaufen sich auf etwa eine Million Euro. Da die aktuelle Corona-Krise keine öffentliche Info-Veranstaltung zulässt, werden die aktuellen Pläne online unter www.greifswald.de veröffentlicht. Eigentümer und Anwohner haben bis zum 19. Juli die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern und Hinweise zu geben. Rückmeldungen bitte bis zum 19. Juli per E-Mail an tiefbau@greifswald.de, oder schriftlich an: Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Tiefbau- und Grünflächenamt, Abteilung Planung und Neubau, Markt 15, 17489 Greifswald.

