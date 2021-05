Greifswald: Geheimniskrämerei um das neue Parkhaus am Nexöplatz

Greifswald

Das ist beispiellos: Der Finanzausschuss der Greifswalder Bürgerschaft sollte am Dienstagabend in öffentlicher Sitzung entscheiden, wie er zum geplanten Parkhaus am Nexöplatz steht. Nachdem sich das Stadtparlament im Sommer 2020 nach langen Debatten grundsätzlich zum Bau des umstrittenen Vorhabens der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH (GPG) bekannte, geht es jetzt um die Größe und Kosten des Gebäudes: Kleine Variante A mit 467 Parkplätzen oder große Variante B mit 530 Stellplätzen?

Doch statt offen über Für und Wider zu debattieren und damit auch Flagge zu zeigen, schloss das Gremium mit seinem Vorsitzenden David Wulff (FDP) interessierte Zuhörer aus der digitalen Beratung kurzerhand aus. Geheimniskrämerei bei einem Thema, das laut Kommunalverfassung auf die öffentliche Tagesordnung gehört? Was ist am Parkhaus so vertraulich, dass Greifswalder keine Kenntnis erlangen sollen?

Die Baukosten und Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit beider Varianten – meint zumindest das Beteiligungsmanagement im Rathaus. Würden geplante Baukosten öffentlich, so Leiterin Katrin Teetz, „könnte das die Ausschreibung der Bauleistungen beeinflussen und die wirtschaftlichen Interessen der GPG gefährden.“ Daher hatte die Hansestadt als Mutterunternehmen der GPG den Fachgremien empfohlen, die Zahlen im nichtöffentlichen Teil zu behandeln. „Quatsch“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Kerath, „denn wenn in ein paar Jahren gebaut wird, sind die Zahlen sowieso nicht mehr aktuell.“ Sein Vorschlag, alles öffentlich zu diskutieren, ging nach hinten los: Die virtuelle Verbindung für Zuhörer wurde gekappt.

Parkhaus kostet um die 5,3 Millionen Euro

Dabei sind die Wirtschaftspläne der GPG wie die aller städtischen Unternehmen öffentlich. Im Internet kann jeder nachlesen, dass die Gesellschaft beim Parkhaus mit einer Investition von rund 5,37 Millionen Euro rechnet. Gebaut werden soll nicht irgendwann, sondern im ersten Halbjahr 2022. Was Kerath stark bezweifelt, denn gegen den seit Sommer 2019 gültigen Bebauungsplan läuft ein Normenkontrollverfahren. Anwohner hatten beklagt, dass ihre Interessen im Vorfeld nicht ausreichend berücksichtigt wurden und der Bau des Parkhauses für sie zu starken Beeinträchtigungen führe. „Das Verfahren liegt beim Verwaltungsgericht und kann sich noch ewig hinziehen“, sagte der Jurist. Womöglich werde deshalb erst in vier oder fünf Jahren gebaut.

In der Sache votiert der SPD-Mann für die kleine Variante A, „weil wir überhaupt nicht wissen, wie die Auslastung sein wird. Sie stellt für die GPG finanziell ein geringeres Risiko dar und ist daher wirtschaftlich eher vertretbar“, sagt er. Zudem sei das Argument der Stadt für eine große Variante, „dass in der Stadt 900 Parkplätze fehlten, Schnee von gestern. Die Zahl stammt aus dem Jahr 2010, mittlerweile haben wir eine ganz andere Mobilität.“

Problem der Anwohner bleibt womöglich

Ebenso kritisch sehen das die Grünen in der Bürgerschaft: Bettina Bruns gibt zu bedenken, dass ein großes Parkhaus womöglich nicht die Lösung für alle bringe: „Für die Akzeptanz eines Parkhauses sind die Wegstrecken, die man zurücklegen muss, ein ganz entscheidendes Kriterium, gerade für Anwohner“, erklärt sie. Greifswald wäre nicht die erste Kommune, die den Bedarf an Stellplätzen in Parkhäusern zu hoch ansetze. „Diese leerstehenden Parkhäuser belasten dann den Betreiber beziehungsweise das Stadtsäckel“, argumentiert sie. Daher sei es angebracht, sich Gedanken über dezentrale Lösungen zu machen, plädiert Bruns, die auch im Aufsichtsrat der GPG sitzt. Als dessen Mitglied „bin ich primär dem Wohl der Gesellschaft verpflichtet“, betont sie.

Der Aufsichtsrat hat übrigens beide Varianten als wirtschaftlich eingestuft, plädiert aber für die kleine Variante A, weil die sich ein bis zwei Jahre eher rechne, so GPG-Geschäftsführer Sebastian Lafsa. Die Variante A weise geringere Investitionskosten auf, habe aber höhere Baukosten pro Stellplatz und geringere Kapazitätsreserven als Variante B.

Bedarf an Stellplätzen nimmt zu

David Wulff ist aus diesen Gründen ebenso wie seine Fraktionskollegen von FDP/Bürgerliste/KfV für das große Haus: „Wir sehen einfach den Bedarf“, sagt er. Erst recht, wenn die Alte Mensa zum Innovationszentrum ausgebaut werde und damit in Nachbarschaft zum Nexöplatz hunderte Arbeitsplätze entstünden. Auch die CDU plädiert seit Jahren für die Maximalversion. „Die Stadt hat immer wieder betont, dass rund 900 Parkplätze in der Innenstadt fehlen. Selbst mit dem Bau des großen Parkhauses würden nur 340 neue Stellplätze hinzukommen“, sagt Gerd-Martin Rappen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sowohl der Mobilitätsausschuss als auch der Finanzausschuss haben sich letzten Endes mehrheitlich für die große Variante ausgesprochen. „Trotzdem würde ich jetzt keine Wette abschließen, dass die Bürgerschaft dem folgt“, sagt Wulff und fügt hinzu: „Es steht und fällt mit den Linken.“ Die haben zwar auch für die große Version votiert. „Aber es gibt neue Erkenntnisse, die uns veranlassen, unsere Haltung nochmal zu überdenken“, sagt Birgit Socher, ohne ins Detail gehen zu wollen.

Die Stadt indes betont, dass sich am Parkplatzbedarf nichts geändert habe. Auch Untersuchungen im Vorjahr seien zum Ergebnis gekommen, „dass etwa 910 Parkplätze aufgrund von Bauvorhaben oder dem Entfall von Parkplätzen wegen Straßenbaumaßnahmen fehlen“, so Sprecherin Andrea Reimann. Mehr noch: „Aufgrund des neuen Verkehrskonzeptes für die Innenstadt mit autofreien Zonen ist sogar davon auszugehen, dass sich die Zahl noch weiter erhöhen wird.“

Von Petra Hase