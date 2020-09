Greifswald

Sieben Streicher, eine Band und zwei leidenschaftliche Musiker: Mit Thomas Putensen und Georgi Gogow, legendärer Geiger der Ost-Berliner Band „City“, erwartet die Hansestädter am Sonnabend in Greifswald und am Sonntag in Stralsund eine ganz besonderes Konzert im Theater Vorpommern. Mit neu gegründeten Streichensemble dürfen sich die Besucher auf Putensens eigene Produktionen, aber auch auf eine ganz spezielle Fassung des Songs „Am Fenster“ einstellen. Zu hören sein wird zudem ein neues Klavierstück sowie Auszüge aus der „Winterreise“ von Franz Schubert und Lieder des Sängerkollegens Holger Biege.

Erstes Konzert im geschlossenen Raum

Erst vergangene Woche war Thomas Putensen als Gast bei einem Konzert auf Rügen von Georgi Gogow eingeladen. Doch die Freundschaft der beiden reiche weit länger zurück, wie der Musiker verrät: „Gemeinsam haben wir die letzte Produktion meines Liedes , Greifswald’ im Dezember 1989 im Rundfunk der DDR aufgenommen“, klärt Putensen auf. In dem Song geht es unter anderem um Rudolf Petershagen, der die Hansestadt im Zweiten Weltkrieg kampflos übergeben hat.

In den vergangenen Monaten stand Thomas Putensen bei vielen Open-Airs auf der Bühne. Nun steht sein erstes Konzert im geschlossenen Raum auf dem Programm. Das bedeutet, dass weniger Zuschauer Platz nehmen dürfen. „Ich will es genauso erleben, wie es zurzeit läuft.“ Trotz der Auflagen ist sich der Musiker sicher, dass es ein tolles Konzert wird.

Das Konzert findet in Greifswald am 5. September um 19.30 Uhr und in Stralsund am 6. September 2020 um 18 Uhr statt.

