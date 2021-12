Greifswald

Schlechte Nachrichten für viele Eltern mit kleinen Kindern, die ihren Nachwuchs demnächst in oder nah der Greifswalder Innenstadt einschulen wollen: Die Fertigstellung des geplanten Schulzentrums am Ellernholzteich wird sich mindestens um ein weiteres Jahr verzögern. Die Hansestadt Greifswald, Bauherrin des rund 47 Millionen Euro teuren Projekts, rechnet jetzt frühestens im ersten Quartal 2023 mit einer Grundsteinlegung an der Osnabrücker Straße. Bislang hieß es: Die Bagger rollen 2022 an. In Folge dessen verschiebt sich auch der zuletzt für das Schuljahr 2024/25 geplante Einzug in die neue Grundschule. „Derzeit wird von einer möglichen Fertigstellung des ersten Bauabschnitts mit Grundschule, Hort und Sporthalle zum Schuljahr 2025/26 ausgegangen“, heißt es aus dem Rathaus am Donnerstag auf eine Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG.

„Das ist eine wirklich schlechte Nachricht. Sie macht mir Angst. Wo sollen all die Schüler unterkommen? Bereits zum nächsten Schuljahr wird es arge Probleme geben. Ich bin schockiert“, lautet die erste Reaktion von SPD-Mann Erik von Malottki. Er bezieht sich mit seiner Aussage auf Analysen der Stadt. Demnach gibt es mit Schuljahresbeginn 2024/25 sechs bis sieben Grundschulklassen, für die die vorhandenen Kapazitäten in anderen Schulen nicht mehr ausreichen.

„Das ist eine wirklich schlechte Nachricht. Sie macht mir Angst. Wo sollen all die Schüler unterkommen? Ich bin schockiert“, sagt Erik von Malottki (SPD). Quelle: Anne Ziebarth

Politiker: „Wir brauchen die Schule eher“

Jahrelang hat sich von Malottki für das neue Schulzentrum der Hansestadt starkgemacht, forderte als Vorsitzender des Bildungsausschusses der Bürgerschaft immer wieder eine zügige Planung, um dem Kinderboom in Greifswald Rechnung zu tragen. Die Funktion hat er nun zwar abgegeben, weil er seit neuestem auch im Deutschen Bundestag sitzt. Dennoch versetze ihm der erneute Zeitverzug des so wichtigen Großprojekts einen Stich. Schließlich sitzt er als Greifswalder auch weiterhin in der Bürgerschaft. „Wir brauchen die Schule eher“, fordert er und will das Problem daher in der nächsten Gremiumssitzung am 13. Dezember thematisieren.

Auch sein Nachfolger im Bildungsausschuss, Thomas Stamm-Kuhlmann (SPD), ist angesichts dieser Botschaft aus dem Rathaus betrübt: „Wir haben immer Druck gemacht, weil die Klassenzimmer nicht ausreichen. Und nun eine weitere Verzögerung“, ärgert sich der Ausschussvorsitzende. Bei den Grünen stößt die Nachricht ebenfalls auf Kritik: „Wir brauchen die neue Schule so schnell wie möglich, wenigstens der Grundschulteil muss absolute Priorität haben. Dass es in Deutschland fünf Jahre von der Planung bis zum fertigen Bau einer Schule dauert, ist verrückt“, moniert Christoph Oberst. Auch CDU-Mann Gerd-Martin Rappen ist frustriert. Er hatte bis 2020 gehofft, seine heute fünfjährige Tochter 2023 im neuen Schulcampus einschulen zu können. Fehlanzeige. „Es ist ärgerlich, dass heutzutage alles länger dauert und teurer wird.“

Räume reichen nicht mehr aus

Erst vor einem Jahr wurde öffentlich, dass der ursprünglich angestrebte Fertigstellungstermin der Grundschule – Schuljahresbeginn 2023/24 – nicht zu halten sei. Damals begründete die Stadtverwaltung diese Nachricht mit den Vorbereitungen und Genehmigungen für den Schulcampus: „Das Baugrundstück erfordert im Vorfeld hohe Planungs- und Abstimmungsbedarfe, die nicht ohne Weiteres beschleunigt werden können, wie etwa die infrastrukturelle und verkehrliche Erschließung sowie komplexe Entwässerungsverhältnisse.“ Zudem führte die Erweiterung des Vorhabens zur längeren Planungsphase: Sollte es einst nur eine dreizügige Grundschule mit Orientierungsstufe (Klassen 1 bis 6) werden, kam im weiteren Verlauf auch die Idee einer Regionalschule auf. Untersuchungen der Schülerzahlen hatten ergeben, dass es perspektivisch ebenso im weiterführenden Bereich eng wird: Greifswald braucht auch hier mehr Kapazitäten.

Warum aber verzögert sich nun der Baustart und damit die Fertigstellung erneut? Schließlich hat doch das Land die Finanzierung des 28 Millionen Euro teuren ersten Bauabschnitts mit Grundschule, Hort und Sporthalle über eine 100-prozentige Städtebauförderung längst abgesegnet?

Firmen geben keine Angebote ab

Laut Stadtverwaltung befinden sich die Planungen noch im Anfangsstadium. Deshalb sei es schwierig, belastbare Aussagen zur Zeitschiene zu treffen. Zudem habe es Probleme bei Ausschreibungen von Leistungen gegeben. „Die Vergabe der Elektrofachplanung musste beispielsweise zweimal ausgeschrieben werden, weil es beim ersten Mal keine Angebote gab“, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann. Offenbar seien Unternehmen sehr gut mit Arbeit ausgelastet.

Dennoch gehe das Baudezernat gegenwärtig von einer „Grundsteinlegung etwa im ersten Quartal 2023“ aus. „Bis dahin müssen zunächst die Entwurfsplanung und der Fördermittelantrag erstellt werden. Dann folgen die Genehmigungs- und Ausführungsplanung. Damit werden die Vergaben der Bauaufträge vorbereitet und die Bauleistungen ausgeschrieben und beauftragt“, informiert Reimann auf Nachfrage. Erst danach könne der erste Bauabschnitt beginnen.

Bau der Regionalschule völlig offen

Völlig offen sei indes noch der Start des zweiten Bauabschnitts, also der Regionalschule. Zwar gehe die Stadtverwaltung von einer Fertigstellung zum Schuljahr 2026/27 aus – und damit ebenfalls ein Jahr später als bislang beschrieben. Allerdings sei dies abhängig von Zuwendungen des Landes. Allein kann und will die Hansestadt die erforderlichen 19 Millionen Euro nicht wuppen. „Für die Regionalschule haben wir noch keine Fördermittel“, informierte Greifswalds Baudezernentin Jeannette von Busse (CDU) jüngst den Bauausschuss der Bürgerschaft. Die Stadt liebäugelt mit einer Zuwendung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Bereits Anfang 2021 hieß es, dass die Rathausspitze mit dem Land im Gespräch sei. Getan hat sich seither offenbar nichts. Laut Dezernentin gebe es zurzeit noch nicht einmal die Förderrichtlinien für das EFRE-Programm.

Kinder sollen in Container ziehen

Wohin aber nun mit den sieben Grundschulklassen, die eigentlich ab 2024 das Schulzentrum am Ellernholzteich besuchen sollten? Schließlich erklärte das Rathaus bereits vor einem Jahr: „Die Kapazitäten sind bis zur Belastungsgrenze ausgeschöpft.“ Ute Prochnow, Schulleiterin der Käthe-Kollwitz-Grundschule, kann davon ein Lied singen: „Wir sind als dreizügige Schule mit zwölf Klassen konzipiert. Bereits 2020 haben wir eine vierte 1. Klasse eingeschult und in diesem Jahr erneut, somit haben wir 14 Klassen. Mehr geht einfach nicht“, sagt sie. Auch die zweizügige Karl-Krull-Grundschule ist am Limit. Deshalb gehen die Überlegungen der Hansestadt dahin, Klassen der Krullschule mit den dazugehörigen Hortgruppen ab dem Schuljahr 2022/23 in Containern an der Feldstraße unterzubringen. Die Aufstellung von Raummodulen sei organisatorisch und wirtschaftlich die beste Lösung, so die Begründung. Geplant war, lediglich die 4. Klassen in den Containern unterzubringen, damit die Kinder jeweils nur ein Jahr dort sein müssen. Mit der jetzt neuen Situation geht diese Überlegung nicht mehr auf.

Problematisch wird die Verzögerung aber auch für die großen Schüler: Schon im Schuljahr 2024/25 seien alle Kapazitäten im Bereich Regionale Schule/Integrierte Gesamtschule ausgereizt, heißt es in der Antwort auf eine Große Anfrage der SPD-Fraktion zum Thema aus dem Januar 2021. Und weiter: „Mit dem Schuljahr 2025/26 werden zwei Klassen im Bereich der Orientierungsstufe, Klasse 5, nicht mehr versorgt werden können. Im nachfolgenden Schuljahr 2026/27 werden es voraussichtlich weitere zwei 5. Klassen sein, die nicht mehr mit den derzeitig bestehenden Kapazitäten versorgt werden können.“ Eine Lösung – offen.

Von Petra Hase