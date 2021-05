Greifswald

Die Ermittlungen im Fall des Kutters „Johanna“, der im vergangenen Monat in Wieck gesunken war, neigen sich dem Ende zu. Ein Fremdverschulden für das Unglück kann inzwischen ausgeschlossen werden. Offen ist hingegen die Frage, ob sich der Verdacht der Gewässerverunreinigung bestätigen lässt.

„Allgemein schlechter Zustand“ ist Unglücksursache

Vor knapp drei Wochen sank das Schiff direkt am Pier in Wieck auf den Grund. Es folgten ein Taucheinsatz, das Ausbringen einer Ölsperre, um den Ryck vor Verschmutzungen zu schützen und die Bergung unter anderem mithilfe eines tonnenschweren Autodrehkrans (OZ berichtete). Seitdem liegt die Johanna in Ladebow an Land und wurde von Schiffsunfallermittlern der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Wolgast untersucht. Dass eine Kollision mit einem anderen Wasserfahrzeug der Grund für das Sinken der „Johanna“ war, wie zwischenzeitlich vermutet wurde, ließ sich nicht bestätigen, heißt es aus der WSPI. Stattdessen sei der allgemein schlechte Zustand des 24 Meter langen und 160 Tonnen schweren Bootes für das Unglück verantwortlich. Das könnte nun mit Konsequenzen für den Eigentümer der „Johanna“ verbunden sein.

Eigner soll Wartung vernachlässigt haben

Klar ist: Die Wartung der „Johanna“ soll in der Vergangenheit vom Eigner vernachlässigt worden sein. Das bestätigte das zuständige städtische Tiefbauamt bereits während des Kraneinsatzes im April. Im vergangenen Jahr sah die Stadtverwaltung in dem zwischen 1942 und 1957 gebauten ehemaligen Kriegsfischkutter sogar eine derartige Bedrohung für die Umwelt, dass sie den Großteil der Gefahrenstoffe wie Öl und Diesel vorsorglich von Bord bringen ließ. Trotzdem meldete die Wasserschutzpolizei, dass „geringe Mengen einer ölhaltigen Substanz“ ins Wasser gelangten, nachdem der Kutter auf den Grund gesunken war.

Im Video: So lief die Bergung der „Johanna“

Bergungskosten zunächst aus Stadtkasse bezahlt

Daher steht nun der Verdacht der Gewässerverunreinigung im Raum, für die sich der Eigner verantworten müsste, sollte er den schlechten Zustand der „Johanna“ und damit deren Sinken zu verschulden haben. Ebenfalls hätte der Bootsbesitzer in diesem Fall die Kosten für die Bergung zu tragen, die laut Tiefbauamtsleiter Dieter Schick „in die Tausende“ Euro gehen könnten, wie er gegenüber der OZ anlässlich der Bergung sagte. Wegen der Dringlichkeit der Maßnahmen waren diese zunächst durch die Stadt veranlasst und finanziert worden.

„Johanna“ sollte Verkaufsschiff werden

Um wen es sich bei dem Eigner handelt, dazu machte die Stadt aus Datenschutzgründen keine Angaben. Allerdings soll diese Person nicht aus Greifswald stammen. Ursprünglich sollte die „Johanna“, die bereits seit vielen Jahren nicht mehr als Fischkutter im Einsatz ist, nach Stralsund geschleppt werden, wo sie als Verkaufsstand für Fischbrötchen genutzt werden sollte, hieß es während der Bergung vor Ort in Wieck. Ob dieser Plan nun noch Bestand haben kann und ob der Kutter wieder repariert wird, bleibt vorerst unklar.

