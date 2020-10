Greifswald

Umgestürzte Bäume, Hochwassergefahr – das Sturmtief „Gisela“ hat in Greifswald am Mittwoch zu sieben Einsätzen der Berufsfeuerwehr geführt. Wie Einsatzleitdienst Erik Driesner mitteilt, mussten die Kameraden hauptsächlich umgestürzte Bäume von Straßen sowie Geh- und Radwegen räumen.

Es blieb bei Sachschäden

Dies war unter anderem im Bernhard-Birkhahn-Weg, im Karl-Liebknecht-Ring, in der Moritz-Becherer-Straße sowie an der Kreuzung Erich-Weinert Straße/ Gerhardt-Katsch-Straße der Fall. Diese wurden während der Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt. Im Bernhard-Birkhahn-Weg fiel zudem ein Baum auf eine Garage. Von einem Haus in der Wolgaster Straße 4 bröckelte zudem Putz von der Fassade, weshalb der angrenzende Geh- und Radweg ebenfalls gesperrt werden musste. Personen wurden nicht verletzt. Es blieb bei Sachschäden.

Sperrwerk wieder geöffnet

Wegen der Sturmflut wurde am Mittwoch die Alarmstufe 2 ausgelöst. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr kontrollierten stündlich die Deiche. Nach Einschätzung von Erik Driesner gab es während der Kontrollen keine Auffälligkeiten. „Alle Dämme haben gehalten“, konstatiert der Einsatzleiter. Die Alarmstufe wurde am Donnerstagmorgen wieder aufgehoben. Auch das Sperrwerk in Wieck ist inzwischen wieder geöffnet. Um die Stadt vor Hochwasser zu schützen, waren dessen Drehsegment bereits in der Nacht zu Mittwoch nach oben gefahren und am Morgen auch die Seitentore geschlossen worden.

Von OZ