Katholische Gemeinde St. Joseph: Am Gründonnerstag um 19 Uhr Abendmahlsfeier; am Karfreitag um 15 Uhr Karfreitagsliturgie; Osternacht um 21 Uhr; am Ostersonntag um 11 Uhr und um 18 Uhr Festmesse; am Ostermontag um 11 Uhr und um 18 Uhr. Anmeldungen über die Homepage www.sankt-otto.de. Aktuelle Informationen und Änderungsankündigungen auf der Homepage.

St. Jacobi: Keine Präsenzgottesdienst am Gründonnerstag und Ostermontag. Die Kirche ist zur stillen persönlichen Andacht zu den üblichen Gottesdienstzeiten geöffnet. Zu allen Sonntagen und Festen gibt es eine Andacht samt Orgelmusik per Mail (Informationen im Pfarramt hgw-jacobigemeinde@pek.de).

Dom St. Nikolai: Kurzgottesdienste im und vor dem Dom: Am Karfreitag um 10 Uhr; am Ostersonntag um 11 Uhr; am Ostermontag um 10 Uhr. In der Osternacht, am Karsamstag von 21 bis 24 Uhr (falls es keine Ausgangssperre gibt), und am Ostersonntag von 10-13 Uhr: Osterweg in der Kirche, jede halbe Stunde mit einer Lesung und Musik.

St. Marien: Am Gründonnerstag um 18 Uhr Andacht in der Kirche; am Karfreitag um 10.15 Uhr Andacht in der Kirche; am Ostersonntag um 10.15 Uhr Andacht in der Kirche; am Ostermontag um 10.15 Uhr Andacht in der Kirche. Alle Gottesdienste mit telefonischer Anmeldung. Ein Video-Gottesdienst ist auf der Homepage online gestellt. Treffpunkt Kirche (Lomonossowallee 55): Am Gründonnerstag um 14.30 Uhr Andacht; am Karfreitag um 9 Uhr Andacht; am Ostersonntag um 9 Uhr Andacht. Alle Gottesdienste mit Anmeldung.

Johanneskirche: Am Gründonnerstag um 18 Uhr mit Abendmahl Open Air in der Kemnitzer Wende; am Karfreitag um 11.30 Uhr im Dom; am Ostersonntag um 5.30 Uhr (bei Ausgangssperre um 6.30 Uhr) am Osterfeuer (in der Schale) Open Air in der Kemnitzer Wende und um 10.30 Uhr Open Air in der Kemnitzer Wende.

Christuskirche: Keine Präsenzgottesdienste. Stattdessen digitale Angebote in Form eines Videogottesdienstes für Kinder. Am Karfreitag und zu Ostern Podcast-Gottesdienste für Erwachsene (abrufbar auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde und verlinkt mit der Homepage).

Wieck-Eldena-Ladebow: Am Karfreitag um 10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche (auf 30 Teilnehmer begrenzt, mit Voranmeldung hgw-wieck-pfa@pek.de; Tel. 03834-844647); am Ostersonntag um 6.00 Uhr Andacht im Pfarrgarten, um 8.00 Uhr Andacht auf dem Friedhof in Eldena und um 10.00 Uhr Gottesdienst im Pfarrgarten. Die 10-Uhr-Gottesdienste werden live im Internet übertragen.