Greifswald

Das zurückliegende Coronajahr liegt Schülern, Lehrern und Eltern noch schwer im Magen. Viele Träume zerplatzten wie Seifenblasen, Hoffnungen auf einen normalen Präsenzunterricht mussten begraben werden, ebenso manches schulinterne Vorhaben. An der Greif-Grundschule herrscht zum Ende dieses Jahres dennoch große Freude. Denn die Sparkasse Vorpommern machte Kindern und Erwachsenen unmittelbar vor den Festtagen ein tolles Geschenk: „Wir bekamen 5000 Euro. Welch eine schöne Überraschung. Damit hatten wir nicht gerechnet“, freut sich Schulleiterin Beate Hennings.

Die Sparkasse Vorpommern, so heißt es im Ankündigungsschreiben dieser Spendensumme, wolle gern die Arbeit mit den Kindern und Eltern unterstützen. „Offenbar haben wir den Vorstandsvorsitzenden Herrn Wolf mit unserer Tätigkeit beeindruckt“, vermutet Hennings. Er wurde nämlich Zeuge eines Schwimmkurses für die Kinder, der nur aufgrund des freiwilligen Engagements von Lehrkräften möglich wurde. Sie betreuten abwechselnd am Sonnabend und Sonntag die Kinder während des Kurses.

Theater und Reiterhof

„Die 5000 Euro können wir super gebrauchen und haben auch schon viele Ideen, wie das Geld sinnvoll eingesetzt werden kann“, sagt Beate Hennings. Auf der Prioritätenliste ganz oben stehe die Anschaffung von Rhythmusinstrumenten, um den Kindern spielerisch das Musizieren nahezubringen. Einige der Mädchen und Jungen zeigten auch Interesse, Theater zu spielen. „Deshalb haben wir bereits mit dem Theater Vorpommern Kontakt aufgenommen“, so die Schulleiterin. Mal schauen, was daraus 2022 entsteht.

„Außerdem würden wir ganz gern mit einigen Kindern zum Reiterhof fahren“, blickt sie voraus. Obwohl das Jahr für alle 270 Greifschüler schwer gewesen sei, gebe es einige unter den Schützlingen, die ganz besonders unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu leiden hätten. Sie sollen, wenn möglich, die Chance erhalten, Kontakt zu Pferden aufzunehmen, auf diese Weise Ängste zu überwinden, stärker und selbstbewusster zu werden.

Bald auch ein Schulhund?

„Gern würden wir auch einen Vierbeiner zum Schulhund ausbilden lassen. Eine Kollegin hat sich einen Hund angeschafft, der dafür in Frage kommt. Es gibt schon Kontakt mit einer Hundeschule, aber natürlich wollen wir erst einmal das Projekt in der Schulkonferenz vorstellen, die dann darüber entscheiden muss“, erklärt Beate Hennings.

Sie hofft, dass es trotz der anhaltenden Corona-Einschränkungen auch im kommenden Jahr wieder einige Kulturveranstaltungen und Schulfeste geben wird. Fasching, Sportwettkämpfe, Zirkus und Konzerte ... An Ideen mangele es nicht. Am 3. Januar geht es mit dem Unterricht wieder los. Wie genau – mal schauen. „Zuletzt konnten wir ja oftmals nur von einem zum anderen Tag schauen“, sagt Hennings und bleibt zuversichtlich, dass 2022 zumindest etwas mehr in geregelten Bahnen verläuft.

Von ph