Greifswald: Greif-Kapitän Roland Hunscha geht von Bord

Greifswald

Der Kapitän des Segelschulschiffes Greif, Roland Hunscha, geht von Bord. Der 59-Jährige tritt am Donnerstag eine Stelle in der Verwaltung der Hansestadt Greifswald an, wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte.

Hunscha trug seit 2017 als Kapitän die höchste Verantwortung für die Greif, war aber über 38 Dienstjahre lang mit der Schonerbrigg verbunden. Im Jahr 1982 begann er als Bootsmann auf dem Segelschulschiff, das damals noch unter dem Namen „ Wilhelm Pieck“ fuhr. Im Jahr 1990 wurde er erster Offizier des Schiffes.

Hunscha will Greif treu bleiben

Traditionell stieg der Kapitän am Mittwoch über die Jakobsleiter in einen Kutter ab, so dass ihm der Weg über die Gangway von Bord erspart blieb. Zu den Beweggründen seines Wechsels in das Tiefbau- und Grünflächenamt machte die Verwaltung keine Angaben. Hunscha will eigenen Worten zufolge der Greif treu bleiben – als Mitglied des Fördervereins und als ehrenamtlicher Kapitän. Nach Angaben des Seesportzentrums, Eigenbetrieb der Stadt, sieht das Nutzungskonzept für die Greif wieder die hauptamtliche Neubesetzung des Kapitänspostens vor. Hunscha war der 7. Kapitän in der Geschichte des 1951 erbauten Segelschulschiffes.

Die Schonerbrigg Greif ist das letzte zivile Berufssegelschulschiff in Deutschland. Eigner ist die Hansestadt Greifswald. Das Schiff liegt seit dem Winter fahruntüchtig im Hafen und soll für rund 3,5 Millionen Euro saniert werden.

Von M.R.