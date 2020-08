Greifswald/Rügen

Im Zusammenhang mit der Spendenaktion „Rettet die Greif“ erzählen Leser, welche Erinnerungen sie mit dem 1951 gebauten Segelschulschiff Greif ex „ Wilhelm Pieck“ verbinden. Peter Boye aus Lauterbach auf der Insel Rügen berichtet von einem Besuch, der keiner wurde. Schuld waren zwei junge Mädchen.

„Es war so etwa in den Jahren 1964 oder 1965, ich war damals 16 beziehungsweise 17 Jahre alt. Meine Eltern hatten damals schon ein etwas größeres Segelboot und wir verbrachten einen Teil der Sommerferien auf dem Boot in Neuendorf auf Hiddensee. Zu dieser Zeit ankerte die „ Wilhelm Pieck“ eine kurze Zeit direkt in der Mitte des Hafens.

Mit Mädchen im Hafen verabredet

Wir als junge Burschen bekamen mit, dass am Abend auf der „ Wilhelm Pieck“ irgendeine Feier stattfinden sollte und Interessenten sich dort einfinden konnten. Nach Hiddensee hatten wir ein kleines Dingi mitgenommen, mit dem wir unter anderem zum Angeln fuhren. Ich hatte damals noch einen Freund dabei, und wir lernten vorher zwei junge Mädchen unseres Alters kennen. Wir fragten sie, ob sie mit auf das Schiff kommen wollten und sie waren begeistert. Wir verabredeten uns an der gegenüberliegenden Seite des Hafens, der damals noch nicht so ausgebaut war wie heute, an einer Stelle wo sonst die Dampfer oder Fischkutter anlegten.

Die Mädchen erschienen auch und hatten sich ganz toll aufgehübscht mit Make up und tollen Frisuren, absolut hübsch anzusehen. An der Anlegestelle führte eine Leiter runter zur Wasseroberfläche. Wir legten mit dem Dingi dort an und forderten die Mädchen auf, die Leiter runter zu klettern, um zu uns ins Boot zu kommen. Gesagt, getan. Das erste Mädchen erreichte das Dingi und das andere begann, runter zu steigen. Ich rief ihr noch zu, sie solle nicht auf die gleiche Seite steigen wie ihre Freundin. Doch zu spät, genau das tat sie und das Dingi kippte um und wir lagen alle im Hafenbecken von Neuendorf.

Nach dem unfreiwilligen Bad verschwanden die Damen

Prustend kamen wir wieder hoch. Ich hörte noch eines der Mädchen rufen, dass sie nicht schwimmen könne. Ich zog sie noch an die Leiter. Zum Glück bestand keine Gefahr. Und auch die andere tauchte wieder auf und hielt sich an der Leiter ebenfalls fest. Von den hübsch zurechtgemachten Haaren war nichts mehr zu erkennen und die Schminke verschmierte die Gesichter der beiden. Das sah dann doch nicht mehr ganz so hübsch aus wie vorher... Wir halfen den Mädchen die Leiter hoch , sie liefen wohl wieder in ihre Unterkunft, um sich zu trocknen - und - wir haben sie nie wieder gesehen.“

