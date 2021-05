Greifswald: Grillen nur noch am Museumshafen?

Greifswald

Grillen mit Freunden auf der grünen Wiese – irgendwo im Stadtgebiet? Fehlanzeige! Wer sich im Sommer darauf freut, sollte sich rechtzeitig ein Plätzchen am Museumshafen sichern. Denn womöglich wird es bald nur noch dort erlaubt sein, sofern die Greifswalder Bürgerschaft ihren Segen für eine neue Satzung zum Schutz und zur Nutzung städtischer Grünanlagen gibt.

Bereits vor einem halben Jahr legte die Stadtverwaltung den Entwurf einer neuen Verordnung vor und scheiterte damit kläglich. Die Fülle von Verboten stieß bei der Mehrheit der Kommunalpolitiker auf Ablehnung. „Zu hart“, kommentierte Monique Wölk (SPD) damals und sprach vielen aus dem Herzen. Gar nicht anfreunden konnten sich die Abgeordneten insbesondere mit einem generellen Grillverbot. Auch die geplanten Verbote, in Grünanlagen zu rodeln und Ski zu fahren oder Ball zu spielen, rief Kopfschütteln hervor. Daher der Auftrag an die Verwaltung, das Dokument noch einmal zu überarbeiten.

Credner-Anlagen künftig tabu

Wichtigste Änderung in der jetzt zweiten Fassung: Das Grillen soll im Museumshafen erlaubt sein – aber ausschließlich dort und nirgendwo anders. „Das ist sehr wenig. Zumal die Fläche am Museumshafen im Sommer sehr voll ist. Deshalb regen wir noch einmal an, weitere Grillplätze auszuweisen“, fasst Monique Wölk die Meinung ihrer Fraktion zusammen. So seien beispielsweise die Credner-Anlagen stets ein beliebter Ort zum Grillen.

Beliebt vielleicht, aber nicht unbedingt geeignet. Wie Dieter Schick, Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamtes, erklärt, handele es sich bei den Credner-Anlagen um einen Denkmalbereich. Nutzungen, die erlaubt werden sollen, müssten daher mit der Denkmalbehörde geklärt werden. Bislang sei das Grillen dort nur geduldet worden. „Wenn wir als Stadt Flächen offiziell als Grillplätze ausweisen wollen, müssen wir diese auch als Grillplätze baulich herrichten, das heißt befestigen“, erläutert er die rechtlichen Bestimmungen. Daher werde auch im Museumshafen – sofern die Bürgerschaft dort einen Grillplatz beschließt – eine Fläche befestigt. Wo konkret, stehe noch nicht fest.

Stadt muss sich für Schadensfall absichern

„Betonflächen in den Credner-Anlagen? Das widerspricht der Aufenthaltsqualität“, spricht sich Christdemokrat Gerd-Martin Rappen gegen das Grillen nahe des Heimattierparks aus. „In der Vergangenheit gab es dort außerdem sehr häufig Beschwerden“, erinnert er. Rappen hat nach eigenen Aussagen grundsätzlich kein Problem damit, wenn jemand grillt. „Aber was ist, wenn es wieder einen trockenen Sommer gibt und ein Feuer ausbricht?“, gibt er zu bedenken. Deshalb sei es gut, wenn es klare Regeln gebe und die Konsequenzen nach möglichen Schäden eindeutig definiert seien. „Ich finde es wichtig, dass sich die Stadt rechtlich absichert“, sagt er. Das müsse trotzdem nicht bedeuten, dass jemand sofort bei der ersten Zuwiderhandlung mit Strafen belegt werde. „Aber wenn es gehäuft auftritt, hat die Stadt zumindest eine Grundlage, die Durchsetzungsfähigkeit erlaubt“, argumentiert er. Ordnungswidrigkeiten können übrigens laut Satzungsentwurf mit Geldbußen von bis zu 1000 Euro geahndet werden. Die alte Satzung sah Strafen bis zu 1000 D-Mark vor. Sie stammt aus dem Jahr 1999 und sei mehr als überfällig, überarbeitet zu werden, so Dieter Schick.

Kein Füttern von Tieren mehr?

„Der neue Satzungsentwurf ist etwas besser als der erste. Aber was ist mit den Freiheiten der Bürger“, fragt Michael Hosang von der SPD und kündigte an, dem vorliegenden Papier nicht zuzustimmen. Auch Monique Wölk sieht weiter erheblichen Änderungsbedarf: „Unser Anliegen ist nach wie vor, weniger mit Verboten, dafür mehr mit Geboten zu arbeiten. Das Betteln etwa sehen wir nicht als großes Problem an, auch nicht das Verteilen von Flugblättern“, nennt sie Beispiele. Ebenso kritisch sehe sie das Verbot, Tiere jeglicher Art zu füttern. „Viele Kinder füttern in Grünanlagen gern mit ihren Eltern oder Großeltern die Enten.“ Geschehe das tiergerecht, sei aus ihrer Sicht nichts dagegen einzuwenden.

Jörg König (Bündnis 90/Die Grünen) teilt die Sicht der SPD in vielen Punkten. Grundsätzlich zeige die neue Version der Satzung eine starke Verbesserung gegenüber der alten, lobte er das Bemühen der Verwaltung, Kompromisse zu erzielen. Dennoch sehe auch er im Detail noch Handlungsbedarf, so der Vorsitzende des Umweltausschusses in dessen jüngster Sitzung. Das Gremium sprach sich dennoch mehrheitlich für die Vorschläge der Stadt aus. Entscheiden wird die Bürgerschaft im Juni. Es ist wahrscheinlich, dass es bis dahin zu einigen Änderungsanträgen kommen wird.

Von Petra Hase