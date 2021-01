Gristow

Das malerisch gelegene Gristow gehört zu den Perlen des Greifswalder Umlandes. Wenn der Ostseeküstenradweg fertiggestellt ist, lässt sich der Ort wieder schneller und noch dazu bequemer von Greifswald parallel zur Stralsunder Landstraße, der Chausseestraße und der Bundesstraße über Mesekenhagen und dann auf dem neuen Radweg Richtung Riems erreichen.

Ein Weg durch die Orte am Bodden

Im Moment ist das wegen der Arbeiten auf der alten B 96 nicht möglich. Man muss den längeren Weg über Leist sowie Groß und Klein Karrendorf nehmen. Der Verkehr ist überschaubar, man bewegt sich nah am Bodden. Gerade Leist I und Groß Karrendorf wurden nach der Wende beliebte Wohnorte früherer Greifswalder. Scherzhaft wird in Leist I vom Professorenweg gesprochen.

Rinder grasen auf den Karrendorfer Wiesen (Archivbild). Quelle: OZ

Wer mag, kann, in Groß Karrendorf zu den Karrendorfer Wiesen Richtung Koos abbiegen, um Vögel zu beobachten und die Natur zu genießen.

Insel Koos: Verloren geglaubte Flora und Fauna kehrt im Naturschutzgebiet zurück

Kurz vor Mesekenhagen, am Apfelweg, befindet sich eine der letzten Ölförderstellen Vorpommerns. Sie ist ziemlich unspektakulär. Die Anlage ist hochmodern, keine Flamme ist auf dem Schornstein der Hochtemperaturverbrennungsanlage zu sehen. Auch gibt es keinen „Pferdekopf“, also keine Förderpumpe. Das Öl fließt seit drei Jahrzehnten, ohne dass nachgeholfen werden muss.

Widerstand gegen Ölförderung bei Greifswald

Viele Eigenheimtypen in Mesekenhagen

Mesekenhagen wird kurz darauf erreicht. An der neuen Kindertagesstätte, der Feuerwehr, dem Gemeindezentrum und dem Gasthof Holtz geht es weiter Richtung Stralsund. Wer neue Einfamilienhäuser sehen möchte, kann in das Wohngebiet „An den Seewiesen“ abbiegen. Mesekenhagen ist gewissermaßen ein Ausstellungsgelände verschiedener Eigenheimtypen. Vorschriften für ein einheitliches Erscheinungsbild gab/gibt es hier nicht.

Für den nun erreichten Naturerlebnispark Gristow haben die Besitzer, die Wackerower Vera Fickers und Arne Christiansen, viele Ideen. Dafür sind Bebauungspläne nötig. Das Paar traf deshalb Ende des Jahres den Landtagsabgeordneten Matthias Manthei ( CDU). Die Besitzer wollen auch ökologische und konventionelle Landwirtschaft verbinden und für eine Vernetzung der Bauern der Region sorgen.

Von der Bundesstraße führt ein neuer Radweg durch den schönen Wald Richtung Gristow, ganz modern mit Leitplanke in der Kurve. Der Weg führt an dem früher populären Hotel-Restaurant „Waldeslust“ vorbei, seit 2019 bietet hier eine Tagespflege ihre Dienste an.

Infrastruktur an der Gristower Wiek

An der Gristower Wiek Quelle: eob

Gristow kann mit einer Infrastruktur punkten, die es nicht mehr in vielen Dörfern gibt. Es gibt einen Dorfladen mit guten Angeboten und eine Gaststätte nahe dem malerischen kleinen Hafen an der Gristower Wiek. „De Fischer un sin Fru“ bietet auch Fischverkauf – wenn der Lockdown zu Ende ist und Gaststätten wieder öffnen dürfen.

In Gristow bei Greifswald lebt der Dorfladen weiter

Der Hafen wurde nach der Wende herausgeputzt, bei klarem Wetter kann man bis zur Greifswalder Oie schauen. Gegenüber liegt Frätow, ein Lieblingsort der bedeutenden Greifswalder Barockdichterin Sibylla Schwarz, deren 400. Geburtstag 2021 ein ganzes Jahr gefeiert werden wird. Richtung Riemserort erstreckt sich ein etwa 30 Hektar großes Naturschutzgebiet, die Halbinsel Fahrenbrink. Es ist ein beliebter Rastplatz für Wasservögel.

Gristower Pfarrer war auch Landwirt

Die Halbinsel Fahrenbrink Quelle: eob

Nur wenige Schritte vom Hafen entfernt liegt ein malerisches Ensemble mit vergleichsweise großer mittelalterlicher Kirche in herausragender Lage. Zur Gristower Pfarre gehörten einst 35 Hektar. Normalerweise wurde noch Land gepachtet. 50 bis 60 ha waren seinerzeit viel, die Bodenreform von 1945 enteignete bekanntlich alle Bauern mit mehr als 100 ha Landbesitz.

Die alte Schule von Gristow Quelle: eob

Pastoren vergangener Zeiten waren richtige Landwirte. Das lässt sich beim Blick auf den Pfarrhof nachvollziehen. Bauherr des Backstein-Pfarrhauses war Pastor Philipp Michels (1849 bis 1873 im Amt). Die davor existierende Anlage brannte 1765 an. Die Scheune mit Kornboden, Stroh- und Heufach sowie den Pferde- und Rinderstall hat noch der letzte Seelenhirt der eigenständigen Gristower Pfarre Karl Stauske in den 1950er Jahren als Nebenerwerbslandwirt genutzt.

Bis zur großen Sturmflut 1872 stand ein viertes Gebäude nahe der Gristower Wiek. Es vereinte Backhaus, Hühner- und Schweinestall unter einem Dach. Die Tiere ertranken am 12. November jenes Jahres. Das Backhaus-/Stallgebäude wurde abgerissen.

Das Ensemble von Kirche und Pfarrhaus Quelle: Eckhard Oberdörfer

Das Pfarrhaus steht am Deich Richtung Riemserort. Vor der Kirche liegt die frühere Schule (Küsterhaus mit Wohnung für dessen Familie und Klassenraum). Der Küster war früher neben der Unterstützung des Pfarrers in der Christenlehre auch für den Unterricht der Kinder im Lesen, Schreiben und Rechnen zuständig.

Schräg gegenüber befindet sich das Pfarrwitwenhaus, ein über 200-jähriger Fachwerkbau mit zwei Eingangstüren. Der um 1800 errichtete Ziegelfachwerkbau der Schule mit der aus der Erbauungszeit stammenden Tür diente später zu Wohnzwecken. Der Klassenraum war Gemeinderaum, als das Gotteshaus in der DDR wegen Baufälligkeit gesperrt war. Ein Abriss war bereits geplant.

Ein spannender Rundgang über den Friedhof

Dass es nicht dazu kam, ist vor allem das Verdienst von Klaus-Joachim Freese und eines Fördervereins, der bis heute aktiv ist. Heute ist die Kirche saniert, 2020 wurde das 200. Orgeljubiläum gefeiert. Das Innere der von einer Neugestaltung im 19. Jahrhundert geprägten Kirche kann auf Anfrage besichtigt werden.

Pastorengräber nahe dem Pfarrhaus Quelle: eob

Stele mit Tafeln zu den Todesursachen Quelle: eob

Von dem neugotischen, 1839 bis 1842 errichteten Turm bietet sich ein spektakulärer Rundumblick. Er kann auch im Winter außer bei Glätte 10 bis 16 Uhr bestiegen werden.

Fragment des Grabsteins des Küsters Daniel Christopher Clüver, der 1795 an Auszehrung starb Quelle: eob

Die Kirche mit dem neugotischen Turm Quelle: eob

Die alten Grabsteine des Friedhofes verdienen eine nähere Betrachtung. Denn 2002 wurden bei einer Neuordnung viele dieser Denkmale in Regie von Klaus-Joachims Freese mit Schildern zu den Todesursachen versehen. So starb beispielsweise der Küster und Organist Johann Dietrich Behrens 1840 „an Magenkrampf“. Dem Tremter Kirchenvorsteher und Schulzen (Bürgermeister) Jan Pulsack wurde 1811 ein dreitägiges Fieber zum Verhängnis. Der Mesekenhäger Peter Köpke, ein Holländer, also jemand, der eine Milchwirtschaft betrieb, fiel 1810 in einen Brunnen und verstarb.

In der Nähe des Pfarrhauses befinden sich Pastorengräber. Johann Ernst Ludwig Dabis war ab 1803 der erste Pastor aus dieser Dynastie in Gristow, der 1935 verstorbene Otto der letzte. Auch der erwähnte Pfarrer Karl Stauske wurde 2002 hier bestattet.

Von Eckhard Oberdörfer