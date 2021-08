Greifswald: Größtes Solarthermiefeld Deutschlands entsteht

Greifswald

Im Gewerbegebiet am Helmshäger Berg entsteht gegenwärtig auf einer Fläche von gut vier Hektar die größte Solarthermie-Kollektorenanlage der Bundesrepublik. Im Gegensatz zu Fotovoltaikmodulen wird sie keinen Strom, sondern Wärme produzieren und damit herkömmliche Gasturbinen ersetzen. Das Areal im Süden der Hansestadt ist rund zehnmal so groß wie der Greifswalder Marktplatz. Die sieben Millionen Euro teure Investition gehört zur Wärmestrategie der Stadtwerke Greifswald. „Damit schreiben wir Energiewende. Mehr noch: Wir schreiben Wärmewende“, so Geschäftsführer Thomas Prauße aus Anlass der symbolischen Grundsteinlegung am Montagnachmittag. „Wir werden in Summe 42 Millionen Euro für moderne Wärmeerzeugungsanlagen mit einem immer geringeren CO2-Ausstoß investieren“, sagte er vor zahlreichen Gästen aus Wirtschaft und Politik.

Mit der Anlage könne künftig während der Sommerzeit der Fernwärmebedarf der Stadt nahezu emissionsfrei gedeckt werden. Die Stadtwerke erwarten jährlich bis zu 8000 Megawattstunden (MWh) solare Wärmeerträge. Das entspreche dem jährlichen Wärmebedarf von 800 Haushalten. Rund 1.780 Tonnen an Kohlendioxid-Emissionen pro Jahr würden auf diese Weise nicht produziert. 2022 soll die Anlage in Betrieb gehen.

Symbolische Grundsteinlegung vor der Anlage mit Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Prauße, Landrat Michael Sack, Minister Christian Pegel, Oberbürgermeister Stefan Fassbinder, Stadtwerke-Aufsichtsratschef Arthur König, Baudezernentin Jeannette von Busse und Bürgerschaftspräsident Egbert Liskow. Quelle: Petra Hase

Fernwärme bedeutet Solidarität

Daher sparte Christian Pegel (SPD), Energieminister in MV, auch nicht mit Lob für die Greifswalder: „Die Anlage ist beim Klimaschutz ein Riesenbaustein, ein Riesenschritt in Richtung Wärmewende und wird deutschlandweit Beachtung finden“, würdigte er die Investition des städtischen Tochterunternehmens. Aber auch die Bürgerschaft der Hansestadt habe letztlich mit ihrer Fernwärmesatzung dazu beigetragen, dass die Stadtwerke diese Richtung überhaupt einschlagen konnten. Noch gut erinnere er sich an die kontroversen Diskussionen über die Satzung im Stadtparlament, damals selbst Bürgerschaftsmitglied. Es ging um einen Fernwärmeanschluss- und Benutzerzwang. Jahrelang dauerte der Streit. Kritiker, insbesondere auch Handwerker, sahen den fairen Wettbewerb in Gefahr. Heute sei klar, so Pegel, dass der Weg, der ein Stück weit Solidarität voraussetzte, richtig war. Die Stadtwerke liefern an mehr als zwei Drittel aller Greifswalder Haushalte Fernwärme für Heizung und Warmwasserbereitung.

Bereichsleiter Robert Kauert vor einem der errichteten Eidechsenquartiere. Quelle: Petra Hase

Die Gesamtplanung Die erste Ausbaustufe des Vorhabens umfasst den Bau eines innovativen (i)KWK-Systems (Kraft-Wärme-Kopplung), bestehend aus der Solarthermieanlage, einem Elektrodenkessel zur Umwandlung von perspektivisch regenerativem (Überschuss-)Strom in Wärme sowie aus einem neuen Blockheizkraftwerk zum Erhalt der KWK-Leistung. Auf zwei benachbarten Feldern werden rund 3800 Kollektoren auf einer Fläche von 18 700 m² errichtet. Parallel dazu läuft die Planung eines 6000 m³ großen Wärmespeichers. In der zweiten Ausbaustufe wird eine Luft-Großwärmepumpe in Kombination mit einem iKWK-System gekoppelt. Durch den Einsatz von Bioerdgas in einem Blockheizkraftwerk soll der Anteil CO2-neutral erzeugter Fernwärme in Greifswald schrittweise auf über 21 Prozent steigen. Dadurch soll insbesondere im Frühjahr und Herbst erneuerbare Umweltwärme für die Wärmeversorgung genutzt werden. Zudem wird bei bisher konventionell mit Erdgas betriebenen KWK-Anlagen angestrebt, diese Technologien durch Modernisierung/Neubau künftig für den Brennstoffeinsatz mit einem möglichst hohen Wasserstoffanteil vorzubereiten, sodass eine weitere Steigerung der CO2-neutralen Wärmeerzeugung angestrebt wird. Fertigstellung: 2024.

Weiterer Wärmespeicher soll kommen

Auch Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) zeigte sich sichtlich zufrieden: „Fernwärme ist eine Herausforderung und eine Chance“, sagt er. „Die Chance, mit einem Schlag ganz viel zu erreichen. Bürgerschaft und Stadtwerke haben diese genutzt. Nicht nur in homöopathischen Dosen, sondern mit einem Paukenschlag“, so Fassbinder. Die Herausforderung sehe er darin, die Wärme künftig auch zu speichern. Die Sonne scheine schließlich nur im Sommer. Es müsse gelingen, Überschüsse zwischenzulagern und zeitlich entkoppelt bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen. Dieser Wärmespeicher befindet sich bereits in Planung, er soll etwa 6000 Kubikmeter Fassungsvermögen besitzen und den bereits bestehenden Speicher ergänzen.

Fast 40 Obstbäume wurden auf dem Areal neu gepflanzt. Quelle: Petra Hase

Standortvorteil: Viele Sonnenstunden

Ausgangspunkt der Überlegungen für die Wärmestrategie war, dass die Förderung alter Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auslief und diese schrittweise auch das technische Lebensende erreichten. Möglichkeiten erneuerbarer Energien sollten genutzt werden. Dabei habe sich früh abgezeichnet, dass Greifswald im Gegensatz zu anderen Städten über zwei Standortvorteile verfügt: Zum einen kann sich unsere Region mit einer relativ hohen Anzahl an Sonnenstunden rühmen. Zum anderen verfügt der Hauptkraftwerksstandort über erhebliches Flächenpotenzial sowie die Einspeisemöglichkeit in das Fernwärmenetz. Allerdings gab es eine Hürde: Flächeneigentümer ist die Peter-Warschow-Sammelstiftung. Mit ihr wurde schließlich ein Erbbaupachtvertrag geschlossen. „Die Altermänner der Stiftung haben sich damit sehr schwergetan, letztlich aber zugestimmt“, sagte Vorstandsmitglied Ulrich Marckwardt.

Ein Teil der Solarthermiemodule sind bereits errichtet. Quelle: Petra Hase

Eine Viertelmillion für Renaturierung

Da es sich um Grünland handelte, sind Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Natur unumgänglich. Ihr Gesamtwert umfasst laut Prauße 250 000 Euro. Ein Teil der Renaturierungsarbeiten sind bereits gelaufen. „Bei Gladrow wurden gut vier Hektar Acker in Grünland umgewandelt, das auch extensiv bewirtschaftet werden soll“, sagte Christian Hildebrandt von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Ein altes Stallgebäude sei abgerissen worden, die Schornsteinanlage für Fledermäuse hingegen erhalten. Auch Bäume und Hecken seien bereits gepflanzt worden.

Ein Teil der Solarthermiemodule sind bereits errichtet. Quelle: Petra Hase

Für Landrat Michael Sack (CDU) war es eine gute Nachricht, dass diese Investition im Landkreis Vorpommern-Greifswald bleiben konnte: „Das war nicht einfach, so eine große Fläche mit Potenzial zu finden. Sie wurde schließlich aus der laufenden Produktion des Landwirtschaftsunternehmens herausgenommen“, erklärte er.

Fünf Quartiere für Zauneidechsen

Damit nicht genug: „In Nachbarschaft der Solarthermiefelder wurden fünf Zauneidechsenquartiere errichtet, zwei für den Winter mit Reisig und Feldsteinen, drei für den Sommer mit Sand“, so Stadtwerke-Bereichsleiter Robert Kauert, der künftig für den Betrieb der Wärmeanlage verantwortlich sein wird. Die Zauneidechsen hatten dort bereits ihren Lebensraum. Darüber hinaus wurden weitere 39 Obstbäume auf der bestehenden Streuobstwiese gepflanzt.

Das Areal der Solarthermie-Anlage ist zehnmal so groß wie der Greifswalder Marktplatz. Quelle: Arno Zill

Die Solarthermiefelder bestehen übrigens aus Vakuumröhrenkollektoren, die das süddeutsche Unternehmen Ritter XL Solar produziert. Gegenüber Flachkollektoren sollen sie einen höheren Nutzungsgrad und demzufolge auch höheren Jahresertrag aufweisen. Geplant wurde die Anlage vom Unternehmen DNV.

Von Petra Hase