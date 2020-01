Greifswald: Großer Busstreik läuft glimpflich ab

Greifswald

Warten, warten, warten hieß es am Donnerstag für viele Fahrgäste am Greifswalder Busbahnhof. Durch den Streik der Gewerkschaft Verdi fuhren zahlreiche Busse nicht oder verspätet, viele Menschen kamen zu spät zur Schule oder Arbeit. „Ich habe gerade meinen Arbeitgeber angerufen und Bescheid gesagt“, meint etwa Janin Bäßler aus Greifswald. „Ein Glück hat er Verständnis.“ Die 25-Jährige passte ihren Weg an und entschied sich für eine andere Buslinie und einen längeren Fußweg. „Ich habe Verständnis für den Streik“, sagt sie. „Die Arbeitsbedingungen der Busfahrer sind hart und die Bezahlung ist schlecht, das passt nicht zusammen.“ Unglücklich war hingegen die zehnjährige Mathilda. „Ich schreibe gleich eine Englischarbeit“, sagte sie. „Und nun komme ich zu spät.“

Zusätzlicher Ärger: Mobilitätszentrale der Verkehrsbetriebe war außer Betrieb

Rund 25 Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe hatten sich am Bahnhof versammelt, um für mehr Lohn zu protestieren. „Es sind 14 Busse in der Zeit zwischen 6 Uhr und 10 Uhr betroffen“, informierte Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Andrea Moder. „Fünf davon konnten wohl durch Subunternehmer besetzt werden.“ Ärgerlich für die Fahrgäste: Das Mobilitätszentrale des Verkehrsbetriebs war am Donnerstag nicht besetzt. Aus „betrieblichen Gründen“ stand auf dem Zettel am Häuschen am Busbahnhof, auch unter der Hotline war niemand zu erreichen.

Gut funktionierte allerdings das digitale Fahrgastinformationssystem an den Haltestellen: Hier wurden die aktuell verkehrenden Busse minutengenau angezeigt, es waren zwar weniger Busse, der Schülerverkehr konnte aber bedient werden. „Ich war mir nicht sicher, ob die Busse zur Schule fahren“, sagte Anne Seidlitz, die mit ihren zwei Kindern Jasper und Maja zum Busbahnhof gekommen ist. „Deshalb bin ich lieber mal mitgekommen. Nicht, dass die beiden hier allein stehen und nicht weiterkommen. Zur Not nehmen wir das Auto.“ Aber alles ging gut, beide Kinder bestiegen den Bus und kamen sogar noch pünktlich zur Schule.

Kaum Auswirkungen auf Greifswalds Schulen

Auf den Großteil der Greifswalder Schüler hatte der Bus-Streik kaum Auswirkungen. Sowohl vor dem Jahn- als auch vor dem Humboldt-Gymnasium waren kaum „Elterntaxis“ in Sicht, die ihre Kinder wegen des Streiks vor der Schule abgesetzt haben. Die Hansestadt gilt als Fahrrad-Hochburg. Das konnte man auch vor den Schulen sehen. Die meisten Schüler, die nicht von außerhalb kommen, setzen auf das Fahrrad. In der Montessori-Schule habe es nur vereinzelt Schüler gegeben, die es nicht pünktlich geschafft haben, sagt Schulleiter Nils Kleemann: „Es war keine Katastrophe, die Schüler wusste im Vorfeld auch Bescheid. Viele von ihnen kommen sowieso regelmäßig mit dem Fahrrad.“

Auf den Straßen der Hansestadt blieb alles ruhig, es bildeten sich keine größeren Staus. „Ich habe keine Auswirkungen des Streiks bemerkt“, sagte Taxiunternehmer Hartmut Landsberg. „Auch keine erhöhte Nachfrage nach Taxis. Leider.“

Der Autofahrer Pascal Richter wohnt im Umland von Greifswald und hat für die Situation der Busfahrer kein Verständnis. „So viele Leute sind auf den Bus angewiesen, vor allem die älteren Leute und wir vom Dorf“, sagt der 29-Jährige. Sie wären die Leidtragenden an dem Konflikt und das dürfe nicht sein, findet er.

Tarifverhandlungen sollen mit Augenmaß geführt werden

Die Greifswalderin Karin Hoppe hatte Glück: Ihr Bus fuhr, jedoch mit einigen Minuten Verspätung. „Die haben die Busse aber immer“, sagt die 68-Jährige. Vom Streik habe sie erst an der Bushaltestelle erfahren. „Ich kann es total verstehen, wenn die Busfahrer unter diesen Umständen nicht arbeiten wollen. Aber froh bin ich trotzdem, wenn mich der Bus wieder nach Hause bringt“, schmunzelt sie. Falls nicht würde sie ein Taxi nehmen.

Bis 10 Uhr wurde offiziell gestreikt. Ab 10.30 Uhr fuhren alle Busse wieder planmäßig, informierte Steffi Borkmann, Pressesprecherin der Stadtwerke. Mit dem im Vorfeld organisierten Ersatzbetrieb konnte der morgendliche Schülerverkehr realisiert und der Berufsverkehr in weiten Teilen abgedeckt werden. Gleichzeitig hofft das Unternehmen, dass „die Tarifverhandlungen mit Augenmaß geführt werden, um letztlich einen wirtschaftlich vertretbaren Abschluss zu erreichen“, so Umnus weiter. Die derzeitigen Forderungen von Verdi nach 15 Prozent mehr Gehalt beziehungsweise 20 Prozent für das Fahrpersonal seien vom Verkehrsbetrieb Greifswald nicht zu leisten, sagt der Geschäftsführer.

Lesen Sie auch aktuell:

Liveticker: So verlief der Streik im Nahverkehr am Donnerstag in MV

Hund stirbt bei Großbrand in „Alter Schule“ in Freest

Radfahrer stirbt bei Unfall in Greifswald

Greifswald: Neues Theater für die Hansestadt

Von Anne Ziebarth , Christin Lachmann und Stefanie Ploch