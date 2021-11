Greifswald: Großes Haus erhält Aufzug

Greifswald

Im Zuge der geplanten Theatersanierung wird das historische Gebäude an der Robert-Blum-Straße einen Aufzug erhalten. Darüber hinaus werde es einen zweiten großen Personen- und Lastenaufzug im Neubau geben, der anstelle des aus den 1950-er Jahren stammende Anbau errichtet werden soll. Die Abrissgenehmigung liege vor. Darüber informierte Greifswalds Baudezernentin Jeannette von Busse (CDU) am Montagabend die Bürgerschaft.

Anlass war ein Antrag von Linken/Tierschutzpartei, Grünen und SPD, bei den Sanierungsarbeiten eine weitestgehende Barrierefreiheit im Haus herzustellen. Demnach sollen künftig sowohl der Eingang und der Kassenbereich des Theaters als auch der Flur im Parterre barrierefrei für Gäste erreichbar sein. Rollifahrer sollen nicht nur in der ersten Reihe und auch nicht nur am Rande von Reihen Sitzoptionen erhalten. Außerdem soll es eine technischen Lösung für Schwerhörige geben. Die Bürgerschaft stimmte dem Papier zu. Im Sommer 2022 ziehen die Theaterleute in Vorbereitung der Sanierung aus. Die Arbeiten werden nach jetzigem Stand 45 Millionen Euro kosten, das Land MV will die Hälfte der Mittel tragen.

Von Petra Hase