Greifswald: Grünes Licht für das Boddenschwimmen – Ryckhangeln fällt aus

Daumen hoch für das Boddenschwimmen, ein Nein für das Ryckhangeln: Das ist das Ergebnis einer Beratung der Organisatoren beider Fischerfest-Veranstaltungen mit dem Leiter des Amtes für Bürgerservice und Brandschutz, Steffen Winckler, am Dienstagnachmittag. „Beim Boddenschwimmen handelt es sich um eine Sportveranstaltung auf einem abeschlossenen Gelände, auf dem sich die geltenden Abstandsregeln gut umsetzen lassen“, sagte Franziska Vopel, Mitarbeiterin der Pressestelle der Stadtverwaltung.

Deshalb könne die Verwaltung grünes Licht für die DLRG-Veranstaltung geben, allerdings unter der Maßgabe, dass bei steigenden Infektionszahlen das Boddenschwimmen auch noch abgesagt werden könne.

Umfangreiches Hygienekonzept

Die DLRG hatte ein umfangreiches Hygienekonzept für die am 19. Juli geplante Veranstaltung erstellt. Demnach starten die Schwimmer versetzt, die Teilnehmerzahl der Schwimmer ist auf 100 begrenzt, die Veranstaltung findet weitgehend ohne Zuschauer statt. Das Hygienekonzept werde der aktuellen Situation angepasst, so Vopel.

Zu viele Zuschauer beim Ryckhangeln

Vom Ryckhangeln habe die Verwaltung hingegen abgeraten, weil die Veranstaltung unter den aktuellen Corona-Bedingungen nicht sicher durchgeführt werden könne. Vor allem die vielen Zuschauer, die sich alljährlich von der Klappbrücke und von den Ufern des Rycks das Spektakel anschauen, sieht die Verwaltung unter den geltenden Abstandsregeln als problematisch an. Organisator Reinhard Bartl bedauerte die Absage.

„Es ist schade, dass das Ryckhangeln in diesem Jahr ausfällt. Wenn die Vorschriften aber so sind, kann man nichts dagegen tun.“ Bartl hatte in den vergangenen Tagen nach einem Verein gesucht, der ihn bei der Vorbereitung unterstützt. Vom Sportförderverein wie auch vom Sportbund der Stadt gab es eine Absage.

Kritik an Sportbund-Arbeit

Der ehemalige Sportbund-Chef Bernt Petschaelis bedauerte, dass der Sportbund keine Verantwortung für das Ryckhangeln übernehmen wollte und äußerte Kritik an der aktuellen Arbeit des Vereins. Es gebe sehr wohl eine Leistungsvereinbarung, die die Unterstützung kommunaler Veranstaltung wie das Ryckhangeln durch den Sportbund regele, reagierte Petschaelis auf gegenteilige Aussagen seines Nachfolgers. Über viele Jahre habe der Sportbund das Ryckhangeln gefördert und durch Ehrenamtler abgesichert. Dies solle auch künftig wieder möglich sein, so Petschaelis.

Die Stadtverwaltung hatte im April das Fischerfest wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Inzwischen sind im Freien wieder Veranstaltungen mit bis zu 300 Teilnehmern erlaubt.

Von Martina Rathke