Greifswald: Grundsanierung der „Greif“ benötigt rund 3,5 Millionen Euro

Heinz Bartsch war 17 Jahre jung, als er zum ersten Mal mit dem Segelschulschiff auf große Fahrt ging. „Ich war Schüler an der Marineschule in Wieck. Damals, 1967, war Leningrad unser Ziel“, erzählt der heute 70-jährige Hand-für-Koje-Segler, dessen Herz seither für die „Greif“ schlägt.

Wenig später stellte er sich in den Dienst der Volksmarine. Einmal Seefahrt, immer Seefahrt. Im Unruhestand jedoch heuerte er wieder auf dem Rahsegler an. Ehrenamtlich, versteht sich. Doch ob er als Wachmann noch einmal an Bord des Schiffes auf große Fahrt geht? Die alte Dame liegt vertäut am Kai der Wiecker Südmole. Der Bug aufgrund massiver Korrosionsschäden entkernt.

Im Klartext: Der 1951 für die Jugend erbaute Zweimaster, der 40 Jahre lang den Namen „ Wilhelm Pieck“ trug, ist fahruntauglich. Soll er wieder in See stechen, bedarf es einer Grundreparatur, die letzte ist 30 Jahre her. Ein gerade fertiggestelltes Sanierungskonzept geht von „rund 3,5 Millionen Euro Kosten aus“, informiert Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder und lässt keinen Zweifel an der Zukunft des Greifswalder Flaggschiffes aufkommen.

Lebendiges Zeugnis der Traditionsschifffahrt

Die Hansestadt habe als Eignerin eine Verantwortung, ihren maritimen Botschafter zu bewahren. „Ein technisches Denkmal, das als lebendiges Zeugnis der Traditionsschifffahrt erhalten werden muss“, fordert der Grünen-Politiker. Zugleich betont er: „Die Entscheidung muss die Bürgerschaft treffen.“

Große Schäden bei Instandsetzung entdeckt

Ein Blick zurück: Bei regulären Instandsetzungsarbeiten im Winter traten erste Schäden am Rumpf zutage. „Wir hatten mitbekommen, dass im Vorschiff etwas nicht stimmte. Der Beton im Fußboden war durchnässt“, erinnert Oliver Schmidt, schiffstechnischer Ingenieur und Nautiker an Bord.

„Also legten wir an der Backbordseite die Außenhaut frei, entdeckten die angerosteten Platten und kaum noch vorhandenen Spanten“, berichtet der 54-Jährige. Daraufhin wurde die Schonerbrigg im Januar zur Peenewerft nach Wolgast überführt, wo sich schließlich das ganze Ausmaß der Schäden zeigte. Die geplanten 20 000 Euro Reparaturkosten – ein Tropfen auf den heißen Stein.

Das Schiff kam zurück in den Heimathafen, um eine Grundsatzentscheidung herbeizuführen. Zeitgleich nahm Gutachter Detlev Löll aus Peenemünde den Zweimaster unter die Lupe. Und dessen Untersuchungsergebnisse liegen nun vor.

Mängelliste ist sehr lang

„Wir sind vom Kiel bis zum Flaggenknopf durchs Schiff gekrochen“, sagt Löll, der auf weitreichende Erfahrungen in der Betreuung von Sanierungsarbeiten an historischen Schiffen verweisen kann. Um die Schäden an der Außenhaut zu reparieren und damit letztlich den Erhalt der Klasse, quasi des Schiffs-Tüv, zu garantieren, sei eine Entkernung unabdingbar. Heißt: Einbauten im Innern müssen raus. Gelegenheit, auch den über die Jahrzehnte gestiegenen Sicherheitsansprüchen gerecht zu werden.

Lölls To-Do-Liste ist daher sehr lang: Austausch der Platten im Unterwasserbereich und Erneuerung von Querschotten, Ersatz der stählernen Hauptdecksbeplattung und des gesamten Holzdecks, Erhöhung der Reling, Erneuerung des Antriebs, der Heizung und Lüftung, der E-Anlage und Beleuchtung, Umbau des Steuerhauses, Brandschutz ... sind nur einige der vielen Erfordernisse.

„Auch große Teile des stehenden Gutes müssten raus“, sagt Detlev Löll. Das Tauwerk, ebenso Masten und Segel seien in die Jahre gekommen. Zugleich plädiert er dafür, die Grundsanierung für eine Verbesserung des Komforts zu nutzen. Zweier- und Viererkabinen statt Mannschaftsraum mit Hängematten. Ganz zu schweigen von den Sanitäranlagen, die selbst für anspruchslose Mitsegler lange überfällig seien.

Stadt baut auf Fördermittel und Stiftungen

„Die 3,5 Millionen Euro sind eine stolze Summe“, räumt OB Stefan Fassbinder ein. „Doch wir versuchen, Fördermittel aufzutreiben, haben auch mehrere Stiftungen angefragt“, sagt er und gibt sich optimistisch: „Wir rennen überall offene Türen ein.“ Auch bei Vorpommerns Staatssekretär Patrick Dahlemann, der beim Klinkenputzen gern helfen will. „Ziel muss sein, die Greif weiter in See stechen zu lassen“, sagt der SPD-Mann. Was nicht bedeute, dass Millionen aus dem Vorpommern-Fonds in die Sanierung des Schiffes fließen. Aber immerhin: mit 8000 Euro wurde das Schiffsgutachten, dessen Gesamtkosten die Stadt nicht beziffern möchte, unterstützt.

Deshalb herrscht beim Förderverein „Rahsegler Greif“ mit seinen über 530 Mitgliedern aus dem gesamten Bundesgebiet grundsätzlich Zuversicht. „Wir stehen zum Schiff, stellen nicht nur einen Teil der ehrenamtlichen Crew, sondern tun auch unser Möglichstes, Spenden einzuwerben“, versichert Vorsitzende Anne Stielow.

Mit einer Satzungsänderung soll erreicht werden, dass der Verein das Schiff künftig finanziell unterstützen kann. „Bislang geht das nicht“, so Stielow. Da ein großes Mitgliedertreffen aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich sei, werde dazu dieser Tage im Umlaufverfahren ein Beschluss herbeigeführt. Voraussichtlich im August soll dann eine große Spendenaktion starten.

Schiff bleibt Zuschussgeschäft

Währenddessen will Friedrich Fichte, Leiter des Seesportzentrums „Greif“, mit seinen Mitstreitern einen Geschäftsplan erarbeiten. Der städtische Eigenbetrieb trägt neben dem Schiff auch Verantwortung für die Wieck-Information und die Pension „Schipp In“. Es müsse dargelegt werden, so der 30-Jährige, „wie wir die Greif künftig weiter betreiben.“ Seit Jahren schon ist der Zweimaster für die Hansestadt ein Zuschussgeschäft, werde es nach den Worten des Oberbürgermeisters auch bleiben. Die Frage ist jedoch: Womit muss die Stadt in der Perspektive rechnen?

Friedrich Fichte, die vierköpfige Crew unter Leitung von Kapitän Roland Hunscha und der Förderverein haben viele gute Ideen, um die Erlöse des Schiffes zu steigern. Auch eine Fahrtgebietserweiterung sei nicht ausgeschlossen. „Der längste Törn führte 1957 ins Schwarze Meer“, erinnert der Betriebsleiter und ergänzt: „Das Schiff ist also tauglich, auch weite Reisen zu unternehmen.“ Vorausgesetzt, die Bürgerschaft bekennt sich zur „Greif“. Im Herbst soll die Entscheidung fallen.

