Greifswald: Gützkower Landstraße erhält neue Asphaltdecke

Autofahrer müssen sich ab Montag auf Einschränkungen in der Gützkower Landstraße einstellen. Im Abschnitt Osnabrücker Straße bis zum Kreisverkehr Herrenhufenstraße/Schönwalder Landstraße wird die Fahrbahn instand gesetzt.

Der Verkehr wird halbseitig als Einbahnstraßenregelung stadtauswärts geführt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Entsprechende Umleitungen werden ausgewiesen. Bis zum 20. Mai sollen die Asphaltdecke und die erforderlichen Markierungen erneuert werden.

Zwei Querungshilfen

Zudem enstehen zwei Querungshilfen in Höhe Einmündung Am Gorzberg und in Höhe Gützkower Landstraße 88/89, um die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer beim Überqueren der Fahrbahn zu erhöhen.

Die beiden bereits vorhandenen Querungshilfen in Höhe der Odebrecht-Stiftung und der Shell-Tankstelle werden durch verkehrssichere Querungen ersetzt. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt rund 170 000 Euro.

