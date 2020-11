Greifswald

Der Greifswald-Gutschein bringt Buchhändler in Aufruhr: Matthias Marissal, Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter der Rats- und Universitätsbuchhandlung GmbH, befürchtet, dass der Gutschein womöglich gegen die Buchpreisbindung verstößt. Sie schreibt vor, dass Verlage für Bücher einen festen Preis festlegen, der im Endverkauf grundsätzlich weder unter- noch überschritten werden darf.

Vier Händler nehmen Gutscheine nicht an

„Die Rats- und Universitätsbuchhandlung nimmt den Gutschein zunächst bis zum 1.12. nicht an, weil die Frage der Klärung bedarf“, sagt Matthias Marissal. Sollte kein Widerspruch eingehen, werde die Rats- und Unibuchhandlung ab Dezember wieder teilnehmen. Bis zu einer Klärung können Kunden die Gutscheine auch nicht bei Hugendubel am Markt, der Buchhandlung Scharfe und der Dombuchhandlung einlösen, heißt auf OZ-Nachfrage bei den jeweiligen Händlern.

Anzeige

Hintergrund ist, dass Einzelhändler auf den Umsatzwert der Gutscheine eine fünfprozentige Abgabe an die Greifswald Marketing GmbH zahlen, die das System initiiert hat. Teilnehmende Händler erhalten ihr Geld über einen Treuhänder, nachdem Kunden den Gutschein eingelöst haben. Die Gebühr könnte einen Vorteil für das Stadtmarketing bedeuten, die damit ihre Tätigkeiten refinanziert, was nicht im Sinne der Buchpreisbindung wäre – um hier auf der sicheren Seite zu sein, verlangt Matthias Marissal eine schriftliche Stellungnahme des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Lesen Sie auch

Klärung der Fragen braucht Zeit

Eine Klärung der rechtlichen Fragen brauche Zeit, sagt Volker Petri, Geschäftsführer des Landesverbandes Nord des Börsenvereins. Jeder einzelne lokale Gutschein müsse im Detail geprüft werden, um Verstöße zu vermeiden. „Für uns sind lokale Gutscheine ein wichtiges Mittel, um den Kauf vor Ort zu stärken, allerdings müssen diese den Grundsätzen der Preisbindung entsprechen.“

70 Teilnehmer beim Greifswald-Gutschein

Martina Scharfe, Inhaberin der gleichnamigen Buchhandlung in der Innenstadt, versteht die Bedenken, wenn es um die Buchpreisbindung geht. „Ich bin Verfechterin der Preisbindung. Ohne sie würden die kleinen, inhabergeführten Buchhandlungen als Erstes verschwinden“, sagt sie. Große Spieler auf dem Markt wie Hugendubel, Thalia oder Amazon könnten ohne die Bindung in einen Preiskampf gehen. „Deswegen achten wir ganz penibel darauf“, so Scharfe weiter.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Mittlerweile nehmen über 70 Partner am Greifswald-Gutschein teil. Auch die Buchhandlungen stehen weiter hinter dem System, betonen sie geschlossen.

Von Christopher Gottschalk