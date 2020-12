Greifswald

„Greifswald-Gutscheine“ sollen in diesem Jahr unter jedem Weihnachtsbaum liegen - das zumindest ist das Ziel von Maik Wittenbecher. Seine Greifswald Stadtmarketing GmbH hatte den „Greifswald-Gutschein“ vor vier Wochen ins Leben gerufen.

„Wir konnten über 7000 Gutscheine in Umlauf bringen, was einem Wert von 70 400 Euro entspricht“, bilanziert er. Die Gutscheine im Chipkartenformat werden je im Wert von 10 Euro ausgegeben und können bei 80 Annahmestellen eingelöst werden.

Anzeige

Stadt verschenkt Gutscheine an Neu-Greifswalder

Unternehmen hätten im Zuge der Initiative „Unternehmer helfen Unternehmern“ 3800 Exemplare als Geschenke für Mitarbeiter gekauft, so Wittenbecher. 1100 seien von Privatmenschen in der Stadtinfo oder einer Filiale der Sparkasse gekauft worden. Weitere 2140 Gutscheine seien an Neu-Greifswalder, die ihren Hauptwohnsitz in der Hansestadt gemeldet haben, gegangen. Die Stadt wirbt damit, dass bei Ummeldung noch bis zum 31. Dezember 100 Euro in Gutscheinen ausgegeben werden.

Lesen Sie auch

SPD und CDU konkurrieren um Coronahilfe

Um den Händlern in der Coronakrise unter die Arme zu greifen, kursieren im politischen Raum verschiedene Ideen. Die SPD-Fraktion im Stadtparlament fordert, dass die fünfprozentige Abgabe, die Händler bislang an die Marketing GmbH zahlen, im ersten Halbjahr 2021 entfällt. Stattdessen solle sie aus der städtischen Corona-Hilfe von einer Million Euro bezahlt werden. „Wir wollen die Corona-Hilfe über den Greifswald-Gutschein als Konjunkturspritze nutzen", sagt SPD-Abgeordneter Erik von Malottki. Die Kampagne für Neu-Greifswalder im Umfang von 400 000 Euro soll bis in den Mai 2021 verlängert werden.

Zudem sollen an alle Greifswalder, die jünger als 18 Jahre alt sind, Greifswald-Gutscheine im Wert von 50 Euro im Gesamtwert von einer halben Million Euro ausgereicht werden, finanziert aus der städtischen Corona-Hilfe. Eine ähnliche Idee brachte die CDU bereits vor wenigen Wochen ins Spiel. „Wir wollen weiterhin, dass die betroffenen Unternehmen die Coronahilfe abrufen, damit das Geld dafür eingesetzt wird, wofür es gedacht war“, betont Fraktionschef Axel Hochschild. Bleibe dann noch Geld übrig, spreche sich die CDU für die Verteilung an die Greifswalder aus.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Kunden sollen in der Stadt shoppen

Neben Einzelhändlern der Innenstadt zählen auch die Boulderhalle Grips am Gorzberg und die Apotheke am Botanischen Garten zu den Annahmestellen des Gutscheins, sagt Wittenbecher. „Wir binden die Kaufkraft in Greifswald bereits jetzt für die Zeit im Frühjahr, wenn die meisten der Gutscheine eingelöst werden.“ Zu einer Amazon-Konkurrenz könne sich das System nicht aufschwingen, aber dazu führen, dass Kunden den Weg in die Innenstadt suchen. „Wir wollen die Leute physisch in die Stadt holen.“ Deswegen könne der Greifswald-Gutschein zwar online bestellt, aber eben nicht online als Zahlungsmittel eingesetzt werden.

Mehr über den Autor

Von Christopher Gottschalk