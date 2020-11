Greifswald

Blau und im Format einer Chipkarte kommt pünktlich zum Vorweihnachtsgeschäft ein neuer Gutschein auf den Markt, der die lokale Wirtschaft unterstützen soll. Der Greifswald-Gutschein soll Buchhändlern, Kultureinrichtungen, Modegeschäften, aber auch derzeit geschlossenen Bars, Restaurants oder von den Einschränkungen wegen Corona betroffenen Hoteliers langfristig helfen.

Er wird im Wert von je 10 Euro ausgegeben und ist seit Montag, 2. November, bei bisher 68 Akzeptanzstellen einlösbar. „Mit dem Gutschein binden wir Kaufkraft in der Stadt und für die teilnehmenden Partner wird Liquidität gesichert“, wirbt Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH, die das System mit dem Slogan „Ein Gutschein – viel Vergnügen“ mit der Stadtverwaltung umgesetzt hatte.

Das Projekt soll eine Finanzspritze für die durch die Corona-Krise gebeutelte Wirtschaft sein. Die Idee lag bereits länger in der Schublade der Marketinggesellschaft und bekam nun durch die Auswirkungen der Pandemie neuen Schwung. Zunächst würden 10 000 Gutscheine im Gesamtwert von 100 000 Euro in Umlauf gebracht, deren Menge im Bedarfsfall erhöht werden könne, so Wittenbecher weiter.

Gutschein wie Bargeld einsetzbar

Kunden erhalten den Gutschein in der Greifswald-Info am Markt und in den Sparkassenfilialen am Markt, dem Schönwalde-Center, im Ostseeviertel und in der Zentrale der Bank „An der Sparkasse“. Sie können direkt einkaufen oder ihn weiterverschenken und so das Geschäft ihrer Wahl unterstützen. „Die Gutscheine können bei den Partnerinstitutionen wie Bargeld eingesetzt werden“, sagt Maik Wittenbecher.

Neu-Greifswalder bekommen 100Euro in Gutscheinen geschenkt

Das System startet mit Unterstützung kommunaler Mittel: Insgesamt 400 000 Euro stehen bereit, um Gutscheine im Wert von je 100 Euro an Neu-Greifswalder zu verschenken, die ihren Hauptwohnsitz in die Hansestadt verlegen. Die Offerte gilt allerdings nur zwischen dem 1. Oktober und 31. Dezember. Für jeden gemeldeten Greifswalder erhält die Stadt mehr finanzielle Mittel vom Land, auch die Universität profitiert von Finanzmitteln des Landes.

Buchhändler Jens Finger nimmt mit der Hugendubel-Filiale am Markt am Gutscheinsystem teil. Quelle: Christopher Gottschalk

Teilnehmende Händler zahlen fünf Prozent des Umsatzwertes als Provision an die Marketinggesellschaft. Trotz der Abgabe entschied sich die Filiale von Hugendubel am Markt zur Teilnahme. „Ich finde die Idee sehr gut, dass das Geld in der Stadt ausgegeben wird“, sagt Filialleiter Jens Finger. „Gerade jetzt in Zeiten des Lockdowns.“ Unter anderem profitiere Hugendubel, weil der Gutschein auch an Studenten verschenkt werde, von denen viele in der Filiale einkaufen würden.

Zweitgrößtes Gutscheinsystem in MV

Zudem führe das Unternehmen bei jeder Zahlung mit Kredit- oder EC-Karte auch eine Provision ab, teilweise seien es mehr als fünf Prozent, so Jens Finger weiter. Bis auf die Umsatzabgabe fallen für Händler keine Kosten an. Das Geld für die eingelösten Gutscheine wird ihnen von einem Treuhandkonto überwiesen. Zusätzliche Soft- oder Hardware brauche es seitens der Händler nicht, so Wittenbecher.

Frank Embach, Modehändler und Vorsitzender des Vereins der Innenstadthändler, lobt, dass mit dem Betrag von 10 Euro auch kleine Einkäufe in einer Reihe von Geschäften möglich seien. Teilnehmende Läden seien an einem blauen Sticker mit der entsprechenden Aufschrift erkennbar, zudem seien alle Partner online aufgelistet, erklärt Maik Wittenbecher.

Dass die Gutscheine über Branchen hinweg eingesetzt werden können, freut Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). „Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden selbst, wie sie es am sinnvollsten finden, den Gutschein auszugeben“, so Fassbinder. Teilnehmende Geschäfte sitzen auch in Schönwalde und dem Ostseeviertel, nicht ausschließlich in der Innenstadt (siehe Infokasten). Der Greifswald-Gutschein solle langfristig etabliert werden.

Diese Geschäfte nehmen teil Der Greifswald-Gutschein kann ab sofort in folgenden Geschäften eingelöst werden (Auswahl, die gesamte Liste finden Sie unter greifswald-gutschein.de): Aktiv Schuh, Bio am Hafen, Blumen Troge, BlütenReich, Buchhandlung Scharfe, Caspar-David-Friedrich-Zentrum, Clever Fit, Flax und Krümel, Freizeitbad Greifswald, Papierhaus Hartmann, Pommersches Landesmuseum, Sushi King, Taxi und Mietwagen Medow, Theater Vorpommern, Tierpark, Zweite Haut. Weitere Partner sollen in den kommenden Wochen hinzukommen.

In den kommenden Wochen werde die Marketinggesellschaft mit dem Spruch „ Greifswald ist käuflich“ für den Gutschein werben, weitere Partner sollen hinzukommen. MV-weit gebe es vier vergleichbare Gutscheinsysteme, größer sei es mit 90 Partnern einzig in Neubrandenburg. Wittenbecher verweist darauf, dass sowohl die Stadtinformation am Markt Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, in der die Gutscheine erhältlich sind, als auch das Einwohnermeldeamt geöffnet blieben.

Von Christopher Gottschalk