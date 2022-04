Greifswald

Am 30. April 1945 wurde Greifswald der Roten Armee kampflos übergeben. Ein mutiger, lebensgefährlicher Akt der Verweigerung eines auch militärisch sinnlosen Befehls durch die Greifswalder Militärführung, der durch andere Frauen und Männer mit herbeigeführt und unterstützt wurde. Menschenleben wurden gerettet, die Stadt blieb unversehrt.

Der 30. April 1945 ist ein großer Tage der jüngeren Greifswalder Geschichte. Und es gibt Geschichten dieser Zeit, die es auch verdienen, erzählt zu werden. Eine berichtet der Stralsunder Arzt Dr. Friedrich Schubel, der lange am Ryck wirkte. Sein Vater Prof. Johannes Schubel (1904 bis 1950) war in den 1930er/1940er Jahren an der Universitätsklinik Greifswald und im Luftwaffenlazarett als HNO-Arzt tätig. Anfang 1945 wurde die in der Anklamer Straße 32a wohnende Familie Johannes Schubels nach Celle evakuiert.

Der 1938 geborene dritte Sohn Friedrich hat eine Familiengeschichte aufgeschrieben und der OZ zur Verfügung gestellt. Demnach hatten fast alle HNO-Ärzte einschließlich des Direktors Prof. Alexander Herrmann angesichts des bevorstehenden Einmarschs der Sowjetarmee Greifswald 1945 verlassen. Johannes Schubel, seit 1943 Oberarzt und Dozent, wurde Chef. Er war laut Familiengeschichte einziger verbliebener Facharzt.

Panzer fuhren vor der HNO-Klinik vor

In der Familiengeschichte heißt es über die Zeit nach der Übergabe am 30. April: „Die Plünderungen der Russen (so im Original, richtig wäre sowjetische Soldaten/eob) begannen. Oma Caroline und Tante Diti erzählten, dass sie über fünf Nachbargrundstücke und deren Zäune geklettert sind, aus Furcht vor marodierenden Russen. Sie schlugen sich durch zur HNO-Klinik und wurden dort aufgenommen. Alle Türen wurden verschlossen. Nun fuhr am selben Tag ein Russenpanzer vor die Klinik und Offiziere und Mannschaften einschließlich Dolmetscher wollten den Chef der Klinik sprechen. Der Vater stellte sich und es wurde die Aufnahme einer Patientin vereinbart.

General Ljatschschenko 1974 Quelle: privat

Bei laufendem Panzermotor und Russen mit Karabinern, fuhr ein Offizier vor und er war in Begleitung einer im Koma befindlichen Frau, es war die angekündigte Patientin. Es stellte sich heraus, es war der führende russische General, der seine halbtote Ehefrau zur Untersuchung brachte. Der Vater untersuchte die Patientin und stellte die Diagnose ,Otogene Meningitis’ . Eine dringliche Operation war erforderlich, um das Leben zu retten.“

Rote Armee sorgte für die HNO-Klinik

Der General war Generalmajor Nikolai Grigorjewitsch Ljaschtschenko (1910 bis 2000), Kommandeur der 90. Schützendivision der Roten Armee, der im Rathaus formal die Kapitulation des Stadtkommandanten Rudolf Petershagen entgegennahm. An den Greifswalder Ehrenbürger erinnert seit 2021 eine Gedenktafel im Rathaus, die in Anwesenheit des russischen Botschafters Netschajew und seines Enkels Oleg Ermenko enthüllt wurde.

Die frühere HNO-Klinik, in der Johannes Schubel arbeitete Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Operation im Jahre 1945 gelang, und die Frau wurde gesund, wozu von den Sowjets beschaffte Medikamente, Nahrungsmittel und Heizmaterial für die Klinik beitrugen. Laut Schubel bedankte sich der „Armeegeneral“ persönlich beim Klinikchef und fragte ihn nach dessen Wünschen. Schubel senior wollte die von sowjetischen Soldaten gestohlenen Möbel wiederhaben. Der General besorgte alles, was sich noch auftreiben ließ, selbst wenn es schon Richtung Osten abtransportiert worden war, oder wenigstens Ersatz.

Später wurden der inzwischen schwerkranke Johannes Schubel und seine 1946 nach Greifswald zurückgekehrte Frau ins sowjetische Oberkommando nach Prenzlau zur Feier eingeladen. „Sie kamen dort in eine große Gesellschaft mit Essen und viel Wodka. Beide waren ja ausgemergelt und der Vater krank. Es war ein Dankeschön des Armeegenerals für die Genesung seiner Frau. Die Mutter erzählte später, die Russen hätten sich köstlich über sie als die betrunkene deutsche Frau, die nichts vertragen konnte, amüsiert. Sie wurden wieder in den Jeep geladen und nach Hause gefahren. Dieses war die letzte Begegnung der Eltern mit den russischen Streitkräften und der ehemaligen Patientin.“

Friedrich Schubel bei Sowjetbürgern als Arzt gefragt

Leider gibt es keine archivalischen Belege für diese Geschichte. Friedrich Schubel war 1945 nicht in Greifswald. Das Aufnahmebuch der HNO-Klinik wird im Uniarchiv verwahrt. Unter den Eintragungen von Ende April bis Ende Mai findet man zwar einige russische Namen und auch diverse von anderen Ärzten und Schubel durchgeführte Eingriffe. Aber eine Frau Ljaschtschenko oder ein Hinweis auf sie nicht verzeichnet. Friedrich Schubel hat keine Dokumente oder Fotos aus dieser Zeit in seinem Besitz.

Eine indirekte Bestätigung gibt es. Friedrich Schubel, auch HNO-Arzt, war bei Patienten aus der Sowjetunion sehr gefragt. 1970 wechselte er von Greifswald nach Rostock. Er berichtet: „Wieder sollte ich ein Kind operieren und gab einen Termin, an dem ich nicht mehr in der Klinik war. Ich wollte mir den Stress ersparen. Wenige Tage später kam ein Anruf der Dolmetscherin: ,Herr Dr. , sie sind zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Klinik und wir wünschen sie als Operateur“. Ich gab einen neuen Termin und alles lief perfekt. Vor der Entlassung des Kindes reiste ein ganzer Bus mit Russenoffizieren an, und ich wurde ins Krankenzimmer gerufen. Die Dolmetscherin bedankte sich bei mir mit einer Kiste voll Krim-Sekt für die gute Betreuung der Kinder und Erwachsenen.

Daraufhin ergriff ich das Wort und nahm die Hand des Kindes und erinnerte die Anwesenden an meinen Vater und das Jahr 1945. Daraufhin übernahm der leitende Offizier das Wort und sagte: ,Dr. Schubel, wir alle wissen genau, dass ihr Vater die Ehefrau des damaligen Armeegenerals operiert hat. Wir alle sind heute noch dafür dankbar’. Es war eine Bestätigung für alle Erzählungen der Erlebnisse zu Kriegsende. Ich habe die Hand des Kindes gehalten und gesagt, wir müssen alles tun, damit solche hasserfüllten Zeiten wie damals nie wieder eintreten, da spendeten alle Applaus. Nun wußte ich, warum man mich als behandelnden Arzt gewählt hatte.“

Von Eckhard Oberdörfer