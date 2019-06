Greifswald

Stille. Die Tänzer positionieren sich auf der Bühne, atmen noch einmal kurz durch, die Zuschauer warten gespannt. Sekunden später hämmern die ersten Beats durch die Halle, die Tänzer in funkelnden Kostümen legen los wie das Silvester-Feuerwerk kurz nach Mitternacht. Die Zuschauer reißt es von ihren Sitzen: Sie jubeln, schreien und applaudieren den Kindern und Jugendlichen auf der Bühne zu. Die Tänzer der Rising Stars Hauptgruppe springen, rollen und drehen sich zu schneller, basslastiger Musik – sie tanzen Disco Dance – und das sehr erfolgreich: Die drei Greifswalder Formationen haben sich für die Weltmeisterschaft in Tschechien qualifiziert und sind nun auf dem Weg dorthin. Dort wollen die Mädchen – und der eine Junge – vom 20. bis 23. Juni beweisen, dass sie zurecht zu den Besten gehören.

Disco-Dance ist eine junge und schnelle Tanzart aus Nord- und Osteuropa mit Einflüssen der aktuellen Disco-Musik, aber auch von Jazz, Hip-Hop und Ballett-Elementen. „Seit neun Jahren trainiere ich den Tanz nun“, sagt die Tanzlehrerin des Vereins Ostseetanz Greifswald (OTG), Janine Liskow. „Wir sind die einzige Disco-Dance-Tanzgruppe in ganz Mecklenburg-Vorpommern.“ Die Choreografie erfordert viel Liebe zum Detail. Seit Anfang des Jahres studieren die Tanzgruppen die Schritte ein. Dabei bekamen sie Unterstützung von international bekannten Disco-Dancern. Zwei Mal in der Woche trainieren die aufgehenden Sterne (englisch: Rising Stars), zusätzlich gab es Intensivworkshops in Warnemünde, bei der sowohl die Ausdauer trainiert, als auch die Tanzschritte perfektioniert wurden. „Das war sehr anstrengend, aber sehr wichtig für uns“, sagt Wiebke Kerstan. Die 13-Jährige tanzt in der Juniorengruppe der Rising Stars. Sie nahm in der Small-Group vor einigen Jahren bereits an der WM teil.

„Kurz vor dem Auftritt kriege ich einen Kick vor Aufregung“

Das Herz von Wiebke Kerstan schlägt bis zum Hals, wenn sie sich mit der Juniorengruppe auf der Tanzfläche positioniert. „Never be weak, be crazy like a freak!“ (Sei niemals schwach, sei verrückt wie ein Freak!), rufen die funkelnden Sterne im grün-schwarzen Outfit kurz vor ihrem Auftritt zur Motivation. Denn das Motto ihrer Tanzeinlage lautet „freaks reloaded“, eine Neuauflage des Mottos von vor einigen Jahren. „Das ist eine ganz besondere Situation“, beschreibt Wiebke Kerstan. „Wenn alle Augen auf einen gerichtet sind, die Musik startet und das Publikum ausflippt, dann gibt das einen besonderen Kick. Dann weiß ich: Die Mühe hat sich gelohnt!“ Eine Wunsch-Platzierung bei der Weltmeisterschaft habe sie nicht, denn sie könne die Konkurrenten nicht einschätzen. „Für mich ist es das Wichtigste, dass Janine stolz auf uns ist.“ Die Trainerin indes möchte so viele Teams wie möglich hinter sich lassen, aber auf den Sieg komme es ihr nicht an. Es gehe vor allem um die Erfahrung und zu schauen, wie stark man selbst sei. Neben den Gruppentänzern wird auch ein Tanzpaar für die Rising Stars bei der Weltmeisterschaft im Disco-Dance um den besten Platz kämpfen.

Der Hahn im Korb: Bei den Rising Stars tanzt nur ein Mann

Auf ihn werden besonders viele Blicke gerichtet sein: Der einzige männliche Tänzer der Greifswalder Gruppe ist Artem Kosheliev. „Ich habe ganz schön viel Druck beim Wettkampf“, sagt er. „Männliche Disco-Dance-Tänzer sind nicht so häufig. Deswegen schaut die Jury da ganz besonders hin.“ Mit seinem Kostüm voller Strass und Glamour tanzt er nicht nur in der Hauptgruppe, sondern auch im Duo mit seiner Partnerin Anna Pahnke. „Ich tanze schon seit sieben Jahren Disco-Dance“, sagt der 19-Jährige, der inzwischen in Berlin wohnt, aber noch in der Hansestadt trainiert. Dass Artem der Hahn im Korb ist, stört ihn nicht. Auch unter seinen Freunden sei das Hobby voll akzeptiert. „Ich habe mich für diesen Tanz entschieden, weil es eine sehr anstrengende Sportart ist. Sie hat sehr viel Energie und der Tanz ist einfach krass anzusehen.“ Zunächst startete er mit Standardtänzen, bevor er zum Disco-Dance kam. Er habe sich für den zusätzlichen Duo-Tanz entschieden, um Abwechslung zu bekommen. Außerdem sei der Paartanz etwas sehr Persönliches, obwohl gesprungen, gedreht und auf dem Boden gerollt wird. „Das Duo ist akrobatischer und man muss ganz genau darauf achten, dass alle Schritte und der Gesichtsausdruck stimmen. Die Jury ist da sehr genau.“

Ein Merkmal des Disco-Dance: auffallende, funkelnde und leuchtende Kostüme, Strass und Make-Up bis an die Schmerzgrenze. Dass die Kostüme so auffällig sind, finde der Tänzer inzwischen ganz cool. „Wir müssen ja auffallen, damit wir wahrgenommen werden. Die Qualität und Ästhetik der Kostüme hat sich über die Jahre auch stark verbessert, da tanze ich auch gerne in Pink und voller Strass.“ Sein Ziel für die WM: das letzte Mal alles geben und Spaß haben. Denn für viele der Rising Stars werde es wohl die letzte WM sein, an der sie teilnehmen. Die Tanzlehrerin Janine Liskow werde sich nach dem großen Wettkampf aus dem Training herausnehmen. „Ich habe alles erreicht, was ich wollte – alle drei Formationen für die WM zu qualifizieren. Das habe ich geschafft“, sagt sie. „Man soll gehen, wenn es am schönsten ist.“ Sie hoffe darauf, dass die Tänzer ihrer Passion weiter nachgehen, aber es wäre Zeit für frischen Wind.

Der Fanclub ist auch immer mit dabei

Das ist auch ein Grund für den Fanclub, bestehend aus den Eltern der Tänzer, bei der WM noch einmal Vollgas zu geben. Es heißt dann Schreien bis zur Heiserkeit: Bei den Auftritten der jungen Tänzer ist Kathrin Peters mit in der ersten Reihe. Sie jubelt und fiebert mit den Disco-Dancern bei fast jedem Wettkampf mit. „Wenn ich nach dem Auftritt keine Stimme mehr habe, dann wissen die Tänzer, dass ich alles gegeben habe“, erzählt die 46-Jährige und lacht. Sie unterstützt das Hobby ihrer Tochter, die in der Hauptgruppe tanzt, mit Herzblut. „Ich bin einfach immer dabei“, sagt sie. „Es ist zum einen die Leidenschaft meiner Tochter, die mich mitreißt, als auch der Tanzstil und die Musik an sich, die einfach gute Laune machen.“ Die Tanzgruppe und deren Eltern seien wie eine große Familie, die sich alle unterstützend zur Seite stehen. „21 Elternteile fahren bei uns im Bus mit nach Tschechien. Sie sind die wichtigen Helfer hinter der Bühne: Haare flechten, Strass aufkleben, Kostüme reparieren – sie sind da“, sagt die Trainerin, die sich über die Unterstützung freut. „Zusätzlich werden noch ganz viele Eltern privat anreisen, um die Tänzer tatkräftig anzufeuern und die anderen Gäste anzustecken. Der Funke der Tänzer muss überspringen, das ist das Wichtigste.“ Die Tänzer werden alles geben, sodass das Publikum bei der WM genauso wie bei der Generalprobe nicht mehr still sitzen kann.

Zur Galerie Bevor es zur WM geht, zeigten die Tänzer interessierten Greifswaldern ihre Choreografie und die neuen Kostüme. Die Tanzfläche bebte – doch seht selbst.

Stefanie Ploch