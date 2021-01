Greifswald

Unmut unter Greifswalds Einzelhändlern: „Der verlängerte Lockdown ist für uns eine existenzgefährdende Situation“, sagt Birgit Jesske vom Modehaus Jesske im Domcenter. „Wir fühlen uns schlecht behandelt, nicht wahrgenommen. Die Politik muss ganz schnell handeln, sonst sehen unsere Innenstädte bald aus wie ein Schweizer Käse.“

Bis zum 10. Januar sollte der aktuelle Lockdown dauern. Doch vor wenigen Tagen einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten darauf, die Maßnahme bis Ende des Monats fortzuführen.

Anzeige

Umstrittene Aktion „Wir machen auf“

Bundesweit wollen das einige Händler nicht hinnehmen und am Montag ihren Laden trotzdem öffnen. Ob sich auch Greifswalder an der Aktion „Wir machen auf“ beteiligen, ist nicht bekannt. Auf Initiative eines Kosmetikstudio-Besitzers aus Nordrhein-Westfalen wurde zu dem Vorhaben eine Gruppe im Kommunikationsdienst Telegram gegründet, der innerhalb kurzer Zeit rund 60 000 Personen beitraten.

Das Vorhaben kritisiert Birgit Jesske scharf: „Diese Aktion ist einfach unrealistisch. Wir sind keine Verharmloser, auch keine Panikmacher.“ Sie beteiligt sich, wie etliche andere Händler, an der Online-Gegenkampagne „Wir machen auf_merksam“.

Jesske appelliert an die Regierung, die Geschäfte „gleichberechtigt mit der Gastronomie“ zu behandeln. Cafés, Restaurants und Co. bekommen 75 Prozent des Nettoumsatzes aus dem Vergleichszeitraum des Vorjahres vom Staat. Im Einzelhandel will der Staat je nach Höhe des Umsatzeinbruchs bis zu 90 Prozent der Fixkosten mit der Überbrückungshilfe III erstatten (mehr dazu im Info-Kasten).

Trotz Corona eröffnet Philipp Rostalski im Oktober einen zweiten Laden. Doch auch der muss nun weiterhin geschlossen bleiben. Quelle: Christin Lachmann

Händler fordern mehr finanzielle Unterstützung

Es geht jetzt um die Existenz, sagt Martina Dunk von „Flax und Krümel“. Entscheidungen, die getroffen wurden, seien mittlerweile kaum mehr nachzuvollziehen, kritisiert die Mit-Inhaberin des Spielzeuggeschäftes. „Sie machen Läden zu und bestehen darauf, dass nur Geschäfte des täglichen Bedarfs weiterhin geöffnet haben dürfen. Im Marktkauf oder Real bekomme ich alles – von der Druckerpatrone bis zum Heftpflaster. Das ist nicht fair.“ Sie fühlt sich von der Politik im Stich gelassen. Zwar habe sie nach zwei Versuchen die Corona-Hilfe im ersten Lockdown bewilligt bekommen. Doch dann ein Dämpfer: „Wir haben ein Schreiben bekommen, ob wir die Hilfe denn wirklich benötigen. Das ist ein Unding.“

Auch sie fordert mehr finanzielle Unterstützung. „Jeder weiß, dass beispielsweise die Werften nicht rentabel sind, aber da wird viel Geld reingepumpt. Andere müssen für Gewerbesteuer, Krankenversicherung, Mieten und Lohn für Beschäftigte allein aufkommen.“ Sie könne die Einzelhändler, die sich an der Aktion „Wir machen auf“ beteiligen, durchaus verstehen: „Es geht ums blanke Überleben. Man muss das große Ganze sehen.“ Sie selbst wird den Laden am Montag allerdings nicht für den Publikumsverkehr öffnen.

Innenstadtverein: „Läden einfach zu öffnen, ist ein No-Go“

Von der umstrittenen Aktion „Wir machen auf“ hält Frank Embach rein gar nichts. Zwar solle man in die Diskussion gehen, ob es nicht andere Lösungen geben könnte, so der Vorsitzender des Innenstadtvereins und Inhaber mehrerer Modegeschäfte in Greifswald, „aber die Läden einfach zu öffnen, ist ein No-Go“. Frank Embach glaubt nicht, dass Einzelhändler so schnell Geld aus Topf der Überbrückungshilfe III erhalten werden. Dennoch bleibt er zuversichtlich: „Es wird weitergehen, wir werden wieder aufmachen. Dann müssen wir gemeinsam mit der Politik an einem Strang ziehen.“

Lesen Sie auch:

„Erstattung der Fixkosten reicht nicht“

„Die Politik kann die ,Geld-Bazooka' gern auf uns richten“, sagt Philipp Rostalski, Inhaber von „Kreativ- und Künstlerbedarf“, und spielt damit auf Bundes-Finanzminister Olaf Scholz an, der die Corona-Hilfen mit einer „Bazooka“ verglichen hatte und seine Finanzwaffe theoretisch frei in die Märkte feuern könne. Die Erstattung der Fixkosten sei schön und gut, so Rostalski, der Ende Oktober einen zweiten Laden eröffnete. „Aber das reicht nicht. Wir machen gern mit und helfen dabei, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Aber wir brauchen mehr finanzielle Unterstützung“.

Die Überbrückungshilfe III Bei der Überbrückungshilfe III werden Zuschüsse zu den monatlichen Fixkosten gezahlt. Diese sind abhängig von der Höhe des Umsatzrückgangs gegenüber dem Vergleichszeitraum in 2019. Bei einem Umsatzeinbruch von mehr als 70 Prozent werden bis zu 90 Prozent der monatlichen Fixkosten erstattet. Bei einem Umsatzeinbruch zwischen 50 bis 70 Prozent werden bis zu 60 Prozent und bei einem Umsatzeinbruch zwischen 30 und 50 Prozent bis 40 Prozent der monatlichen Fixkosten erstattet. Soloselbstständige können zur Fixkostenerstattung für den Zeitraum Dezember 2020 bis Juni 2021 eine einmalige Betriebskostenpauschale, die sogenannte „Neustarthilfe“, in Höhe von 25 Prozent des Vergleichsumsatzes im Jahr 2019 bis maximal 5000 Euro bekommen.

Von Christin Lachmann und Katharina Degrassi