Greifswald

Denny Nowak genoss seine acht bis zehn Zigaretten am Tag. Ganz im Gegenteil zu seiner Freundin, einer Nichtraucherin. „Sie störte unter anderem der Geruch und deswegen wollte ich aufhören. Die E-Zigarette ist für mich eine bessere Alternative“, sagt der 26-Jährige. Er gehört zu den Konsumenten von E-Zigaretten, die sich auch von Nachrichten über Todesfälle im Zusammenhang mit elektronischen Zigaretten aus den USA nicht beirren lassen. „Dort sind andere Inhaltsstoffe verwendet worden als in Deutschland“, sagt Nowak.

Fachgeschäfte seien Siegel für Qualität, sagt Ladeninhaber

Maik Laufer ist wütend über die Schlagzeilen über E-Zigaretten, weil sie Kunden verunsichern können. „Das bedeutet für die Branche eine massive Beeinträchtigung des Geschäfts. Vor allem kleinere, neue Läden sind nun bedroht“, sagt der Geschäftsführer der LFL Verwaltungs- und Handels GmbH aus Gera, die auch in Stralsund und Greifswald je einen Laden betreibt. Bundesweit sind es 14 Geschäfte. Über anderthalb Jahre sei in Vorpommern ein Stammpublikum gewachsen. „Keiner unserer Läden wird schließen müssen.“

„Ich rauche rund 20 Zigaretten am Tag. Durch die ganzen Chemikalien kann ich mir nicht vorstellen, dass die E-Zigarette gesünder ist als eine normale Zigarette“, sagt Bauarbeiter Robert Pretschner. Quelle: Carla Blecke

Solche Fachgeschäfte seien ein Siegel für Qualität. „In den USA handelte es sich um Schwarzmarktprodukte. In Deutschland sind solche Schäden nicht möglich, solange Kunden ihre Geräte und Liquids in einem Fachgeschäft kaufen.“ Im zweiten Greifswalder Fachgeschäft für E-Zigaretten bemerkte Verkäufer Otto Rosenthal hingegen keine Einbußen – E-Zigaretten und Zubehör machen in dem Laden, der auch Shishas und Rauchzubehör führt, rund ein Drittel des Umsatzes aus. „Und von zehn Kunden fragt vielleicht einer nach den Vorfällen in den Vereinigten Staaten“, sagt Rosenthal.

Psychologin: E-Zigarette ist keine Verhaltensänderung

Die Verbraucher würden sich auf die hohe Qualität der europäischen und deutschen Regularien verlassen, sagt Rosenthal. Zwar sei eine Verunsicherung zu spüren gewesen, als die ersten Meldungen über die Todesfälle einliefen. Die hätte sich mittlerweile gelegt. Branchenvertreter wie Maik Laufer verweisen darauf, dass wegen der Vorfälle in den USA Ex-Raucher wieder zur Zigarette greifen. In seinen Augen fatal, weil die E-Zigarette 95 Prozent weniger Schadstoffe enthalte (siehe Infokasten). „Gesund ist sie nicht. Aber sie ist weniger schädlich als eine herkömmliche Zigarette.“

„Ich rauche seit 19 Jahren. Ich habe zwar auch eine E-Zigarette, die ist für mich aber kein Ersatz – Wenn ich Lust habe zu rauchen, brauche ich eine richtige Zigarette“, findet Verkäuferin Jenny Linde. Quelle: Carla Blecke

Ist die E-Zigarette ein sinnvolles Mittel, um von der Tabakzigarette loszukommen? Die Greifswalder Psychologin Damaris Hohmuth sieht das kritisch. „Ich weiß, dass eine Verhaltensänderung am ehesten durchsetzbar ist, wenn eine Person die gesamten Umstände ändert, Rituale und Orte aufgibt. Das weitere Nuckeln an etwas, das Bilden von Rauch, das Inhalieren sind keine wirkliche Änderung.“ Die Gesamtzahl gerauchter Zigaretten könne sinken, aber der komplette Stopp bleibe aus.

USA : Dampfprodukte wurden illegal bezogen

In den Vereinigten Staaten sind nach Angaben des staatlichen Zentrums für Seuchenkontrolle- und Prävention CDC 47 Menschen im Zusammenhang mit dem Konsum von Produkten zum Dampfen gestorben. 2290 Personen zeigten Symptome einer Lungenerkrankung. Entscheidend für die Erkrankung sind die Inhaltsstoffe: In 82 Prozent der untersuchten Proben fanden Forscher Rückstände von THC, in allen untersuchten Proben fanden sich Spuren von Vitamin-E-Azetat, das die Behörde derzeit als verantwortlichen Wirkstoff für die Lungenschäden ausmacht. Die Produkte wurden offenbar illegal bezogen.

In Deutschland regelt das Tabakerzeugnisgesetz den Nikotingehalt, die Größe von Füllbehältern und Vorschriften über Warnhinweise auf den Produkten. Laut Maik Laufer werden Liquids regelmäßig von staatlichen Stellen kontrolliert. Das zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Vorpommern-Greifswald hätte 2019 ein Bußgeldverfahren eingeleitet. In dem Fall ging es um fehlende Beipackzettel und mangelhafte Kennzeichnung eines Produkts aus dem Versandhandel, teilt ein Sprecher des Kreises mit.

„Ich habe selbst in meinem Sortiment ein paar E-Zigaretten, kann aber keine großen Veränderungen im Kaufverhalten der Leute feststellen, seit es E-Zigaretten gibt. Die klassische Zigarette wird sich halten“, sagt Lebensmittelhändler Jens-Uwe Stahn. Quelle: Carla Blecke

Inhalt einer E-Zigarette Eine E-Zigarette besteht aus einem Behälter, in den das Liquid eingefüllt wird und einem Verdampfer mit Watte, der die Flüssigkeit erhitzt. Über einen Akku wird die Stromzufuhr gesichert. Andere Modelle arbeiten mit Kartuschen, die regelmäßig ersetzt werden. Das Liquid enthält meist eine Mischung aus Propylenglykol und pflanzlichem Glyzerin und einem Aroma mit praktisch unbegrenzten Geschmacksrichtungen und Nikotin. Ein erstes Patent für eine elektrische Zigarette als Ersatz für die Tabakzigarette meldete Herbert Gilbert 1965 in den USA an. Der Chinese Hon Lik entwickelte die heute verbreitete Variante der elektronsichen Zigarette im Jahr 2003.

Lesen Sie auch:

Von Christopher Gottschalk