Greifswald

Hochkonzentriert hatte sie nur ein Ziel vor Augen: So schnell wie möglich an dem gespannten Seil von einem zum anderen Ufer zu gelangen. Die klatschenden Zuschauer blendete sie aus. „Um mich herum habe ich nichts mehr wahrgenommen“, erinnert sich Sarah Jantzen. Sie schaffte es:

In einer grandiosen Zeit von einer Minute und einer Sekunde hangelte sich die 15-Jährige grazil über den Greifswalder Ryck und trägt seit dem vergangenen Jahr den Titel „Weltmeisterin im Ryckhangeln“.

Vier Tage vor der diesjährigen Auflage des Ryckhangelns sitzen Tochter und Vater im Wintergarten ihres Hauses in Kemnitz. Noch stehe für die Schülerin nicht fest, ob sie ihren Titel verteidigen will.

Der Grund ist nachvollziehbar: „Ich glaube einfach nicht, dass ich es dieses Mal besser oder schneller machen würde.“ Die Entscheidung, ob sie es noch einmal wagt, will sie spontan treffen. Vor Ort sein wird sie. Denn sie will ihren Vater anfeuern.

Vom Ehrgeiz gepackt

Lars Jantzen will es in diesem Jahr zum vierten Mal wissen und einen möglichen Reinfall in den Ryck riskieren. Als alten Hasen würde er sich nicht bezeichnen. Nachdem der 57-Jährige beim ersten Versuch vor fünf Jahren nach etwa der Hälfte der Strecke ins Wasser fiel, packte ihn der Ehrgeiz. Er überlegte sich verschiedene Taktiken.

„Beim zweiten Versuch hatte ich einen Neoprenanzug an. Damit konnte ich allerdings mit den Kniekehlen nicht so gut rutschen.“ Vor dem dritten Versuch begann er, zu Hause zu trainieren. Dafür spannte er ein acht Meter langes Seil zwischen zwei Bäumen in seinem Garten. Tochter Sarah zog buchstäblich mit.

Die beiden übten, probierten verschiedene Taktiken aus. Mit und ohne Handschuhe, Kraft mehr aus den Armen oder die perfekte Beinhaltung. Das Training zahlte sich für beide aus. Während Sarah im vergangenen Jahr den Gesamtsieg holte, schaffte es Papa Jantzen auf den zweiten Platz bei den Männern.

Lars Jantzen im vergangenen Jahr am Seil. Quelle: Peter Binder

Keine guten Voraussetzungen, aber einen starken Willen

Lange Züge, Beine abwechselnd im Schwung über das Seil schlagen und vor allem eines: „Nicht nach hinten gucken, wie weit es noch ist.“ Auf diese drei Punkte konzentriert sich Lars Jantzen.

Jeder Greifswalder, sagt Jantzen, sollte wenigstens einmal selbst über den Ryck gehangelt sein. „Denn es ist eine Erfahrung fürs Leben.“ Was von außen einfach aussieht, erfordert Kraft, Schnelligkeit und die richtige Technik.

Jantzen wird es schwer haben. Neben einer Rippenprellung, die er sich beim Fußball zugezogen hat, einer Knieverletzung und einem Tennisarm vom Klettern hat, hat er noch eine Kehlkopfentzündung bekommen. „Aber wichtig ist, den Willen zu haben, es zu schaffen“, ist Jantzen zuversichtlich.

Anmeldung, Beginn und „Plumps-Statistik“ Beginn und Anmeldung: Das Ryckhangeln startet am Sonnabend um 10 Uhr auf dem Gelände des Fischerfestes in Greifswald Wieck. Bis 12 Uhr haben Teilnehmern Zeit und können sich vor Ort anmelden. Mitzubringen ist trockene Kleidung, falls man doch im Wasser landet. Kinder können ab etwa 10 Jahren teilnehmen. Voraussetzung ist, dass sie schwimmen können und ihre Eltern die Einwilligung geben. Statistik: Rund 30 bis 40 Teilnehmern gibt es jährlich. Etwa Zweidrittel schaffen es nicht und landen im Wasser. Neben Einheimischen probieren sich auch Touristen und internationale Teilnehmer aus. Die Auszeichnung: Den Titel „Weltmeister im Ryckhangeln“ gibt es einmalig. Schließlich gibt es den Ryck auch nur einmal.

Seit über 30 Jahren kennt Reinhard Bartl die verschiedensten Praktiken und Tricks der Teilnehmer. Organisatorisch hält sich der Kemnitzer aus dem Ryckhangeln mittlerweile heraus. Seit letztem Jahr ist nicht mehr der Greifswalder Sportbund, sondern die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) für die Durchführung zuständig, die auch die Teilnehmer aus dem Wasser zieht, die in den Ryck plumpsen.

Doch das Seil, das auf der einen Seite um einen Traktor gespannt wird, knotet noch immer Bartl. „Schließlich muss es ja auch wieder abgehen.“ Auch die Moderation liegt in seiner Hand. Ryckhangeln, sagt er, hätte es bereits in den 20er Jahren in Greifswald gegeben. Die Wiedererweckung erlebte die sportliche Gaudi mit dem Fischerfest.

Schwer zu schätzen, wie viele Handys auf dem Grund des Rycks liegen

Ob im Biene-Maja-Kostüm, auf dem Bauch ziehend oder nur mit den Armen rüberhangeln. Bartl hat schon einige besondere Versuche gesehen – die meist im Wasser endeten. Wie oft er den Teilnehmern den Tipp gegeben hat, vor dem Hangeln die Handys oder andere Wertsachen aus den Hosentaschen zu entfernen, kann er nur schwer schätzen. Man würde staunen, wie viele dieser Gegenstände auf dem Grund des Rycks liegen, so Bartl.

Geschundene Kniekehlen und Hände sind beim Ryckhangeln üblich. Schwere Verletzungen gab es bisher nur einmal, so Bartl. Dabei kämpfte vor einigen Jahren ein junger Mann mit letzter Kraft kurz vor dem Ufer um Halt. „Er ließ die Arme los, hing mit den Beinen kopfüber und hat dann losgelassen.“ Weil das Wasser nur wenige Zentimeter tief war, verletzte er sich am Kopf.

Andere Teilnehmer würden schon mal mehrere Minuten lang am Seil hängen. „Fünf geben wir ihnen.“ Wer es bis dahin nicht schafft, wird ins Wasser befördert. Der Traktor, an dem das Seil gebunden ist, wird etwas versetzt, das Seil wird loser und nähert sich dem Fluss. Dann geht’s ab ins Nass.

Lesen Sie auch:

Greifswald nimmt Kurs aufs Fischerfest

Fischerfest Greifswald: Riesenrad wächst in den Himmel

Der Anblick der Geschichte: Gaffelrigg mit neuem Klang

So schön war das Fischerfest 2018

Christin Lachmann