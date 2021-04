Greifswald

​Rot, gelb, grün, blau, orange ... so farbenfroh präsentiert sich der Ersatzneubau der Kindertagesstätte „Samuil Marschak“ im Stadtteil Schönwalde II. Kein Wunder also, dass sich Kinder, Eltern und Erzieher bei der Suche eines neuen Namens für ihr zweites Zuhause für „Tausend Farben“ entschieden. Das triste Grau des in die Jahre gekommenen Plattenbaus nebenan – für die 150 Lütten nun passé. Knapp fünf Millionen Euro kostete der neue Bau, 4,6 waren einst geplant.

Bereits Ende März konnte das Team um Kita-Leiterin Jana Plaehsmann mit seinen Schützlingen in die neue Einrichtung ziehen. „Kiste für Kiste mit Utensilien haben wir von nebenan herübergetragen. Ein Umzugswagen brauchte nicht zu kommen, denn die Möbel im neuen Haus sind ja alle neu“, freut sich Plaehsmann, als sich Vertreter aus Politik und Verwaltung bei einem Rundgang am Freitagnachmittag den Neubau anschauen. Ein großes Einweihungsfest machte die Corona-Pandemie leider zunichte.

Betriebsleiter Achim Lerm, Minister Christian Pegel, Oberbürgermeister Stefan Fassbinder und Karina Kaiser, Sozialdezernentin des Landkreises Vorpommern-Greifswald, bei der symbolischen Eröffnung des Hauses. Foto: Petra Hase

„Tausend Farben“ folgt „Zwergenland“

Achim Lerm, Leiter des städtischen Eigenbetriebs „Hanse-Kinder“, lässt sich die Freude dennoch nicht verderben. „Solch ein großes Bauvorhaben ist auch für uns kein Alltagsgeschäft“, sagt er. Der Neubau dieser Kita sei ein besonderer, „denn er stand auf der Prioritätenliste viele Jahre immer ganz oben.“ Dennoch schaffte er es „nur“ auf Platz zwei: Bereits im Oktober vorigen Jahres bezogen Kinder und Erzieher der Kita „Zwergenland“ im Ostseeviertel ihr neues Haus. Pandemiebedingt kam es bei beiden Objekten zu zeitlichen Verzögerungen von jeweils einem halben Jahr.

Architekt Norman Kubetschek (rechts) erläutert Minister Christian Pegel das Raumkonzept im Obergeschoss. In der Mitte: Kita-Leiterin Jana Plaehsmann. Foto: Petra Hase

Am Ende aber zählt das Ergebnis: „Unsere beiden Neubauten sind auch Ausdruck unseres pädagogischen Wandels, der sich in den sechseinhalb Jahren seit Gründung der Hanse-Kinder vollzogen hat“, verdeutlicht Achim Lerm. Dieser Wandel spiegelt sich nicht zuletzt in der Innengestaltung der beiden baugleichen Betreuungseinrichtungen wider, die vom Rostocker Architekturbüro Matrix geplant wurden.

Lila und Lotta freuen sich über ihre neue Kita, die jetzt den Namen „Tausend Farben“ trägt. Foto: Petra Hase

Große Gemeinschaftsflächen im Haus

Dessen Konzept zeichnet sich durch eine offene Raumgestaltung mit großen Gemeinschaftsflächen aus. „Das Foyer ist der zentrale Punkt im Gebäude“, sagt Architekt und Matrix-Geschäftsführer Norman Kubetschek. Von diesem lichtdurchfluteten Eingangsbereich mit großen Glasfronten geht es in den Sportraum, in die Mensa mit mobiler Wand und über ein offenes Treppenhaus hoch in die Galerie zum Kindergartenbereich. Wer immer hier eintritt, ob Kind oder Erwachsener, muss sich die Schuhe ausziehen oder Überzieher ankleiden, damit kein Schmutz durchs Haus getragen wird. „Hierzu gab es vorab schon kontroverse Diskussionen“, plaudert Achim Lerm aus dem Nähkästchen. Doch die Sauberkeit im Haus spricht für sich. Die Fußböden in knalligen Orange- und Gelbtönen werden weniger schnell Abriebspuren zeigen als anderswo üblich.

Kita-Leiterin Jana Plaehsmann Foto: Petra Hase

Auch im Obergeschoss dominieren große Gemeinschaftsflächen, die teilweise mit mobilen Wänden flexibel gestaltet werden können. „Die Zonen sind praktisch wie eine Wohnung, mit zwei Gruppenräumen und einem dazwischenliegenden Bad“, erklärt Kubetschek. Dort wird das Händewaschen zum Vergnügen, das Spiel mit dem Wasser an kreativ geformten Becken zur Lieblingsbeschäftigung.

„Silber“ für nachhaltiges Bauen

Doch die Kita „Tausend Farben“ ist mehr als nur ein schickes Haus. Mit ihrer Holzfassade, dem innovativen Gründach und einer ausgeklügelten Lüftungsanlage mit hohem Luftaustausch und Kohlendioxid-Sensor steht sie auch für Umweltbewusstsein. Dafür gab es von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) das Zertifikat Silber. Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel (SPD) sparte daher bei seinem Besuch nicht mit Lob: „Hier wurde energetisch klug agiert“, wertschätzt er und sieht die Fördermittel gut angelegt. Ins Objekt flossen 2,3 Millionen Euro Städtebaufördermittel sowie eine Million Euro Sonderbedarfszuweisung des Landes.

Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) konnte sich dem nur anschließen. Anerkennend sprach er sich außerdem zur Kita-Küche im Haus aus, die sich Frische und Regionalität auf ihre Fahnen geschrieben hat. Es ist die mittlerweile fünfte ihrer Art bei den Hanse-Kindern. Kita-Koch Torsten Barten, der gemeinsam mit seinem Kollegen Daniel Masche am Herd agiert, ist selig: „Es macht hier einfach Spaß“, sagt er löffelschwingend zwischen all den neuen Töpfen und Küchenutensilien.

Kita-Koch Torsten Barten ist ebenfalls glücklich angesichts der modernen Bedingungen in der Küche. Petra Hase

Panoramafenster sorgen für viel Licht

Claudia Zehm, seit 1992 Erzieherin, weiß daher auf eine entsprechende Frage gar nicht, was genau im und am Haus ihr am meisten gefällt. „Alles ist schön. Am allerschönsten vielleicht die großen Panoramafenster, die viel Licht in die Kita lassen“, sagt sie mit freudestrahlendem Gesicht, während sie Maximus und Leon auf einem Spielgerät dreht. Auch Kita-Leiterin Jana Plaehsmann fällt es schwer, etwas hervorzuheben. Am meisten würde sie sich freuen, wenn bald alle Kinder wieder in die Kita kämen und das neue Domizil eroberten. Aktuell wird – coronabedingt – täglich etwa nur ein Drittel der 150 Mädchen und Jungen betreut.