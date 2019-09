Hanshagener Schüler halten seit 50 Jahren zusammen

Greifswald

Fünf Jahre ist es her, als sie sich das letzte Mal sahen, doch es wirkte so, als hätten sie sich lediglich ein paar Ferienwochen lang nicht gesehen: Die ehemaligen Schüler der POS Hanshagen kamen am Mittwochabend mit ihren Lehrern zusammen – ein halbes Jahrhundert nachdem sie gemeinsam die Schulbank drückten. Sie plauderten über die Schulzeit, ihre Lehrer und wie sich der Respekt in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat.

„Wir hatten damals ein anderes Verhältnis zu den Lehrern als heute“, äußert Harald Brungs. „Wir hatten noch Respekt vor dem Lehrer. Es gab nur wenige Schüler, die sich den Regeln widersetzt haben. Und auch die Lehrer sind anders mit uns umgegangen, als es heute der Fall ist.“ Die Lehrer seien mehr auf die Schüler eingegangen, ist sein Empfinden. Vieles habe sich auch im Elternhaus verändert – die Erziehung ist nicht mehr so konsequent wie damals. „Wenn ich im Dorf jemanden nicht gegrüßt habe, dann haben es meine Eltern sofort erfahren. Das gab dann Ärger und beim nächsten Mal hat man denjenigen dreimal gegrüßt“, verriet der 66-Jährige. Dem stimmt Irmtraud Müller zu: „Es gab nichts Schlimmeres, als im Dorf aufzufallen.“

Auf die Frage nach den Lieblingsfächern antworten Harald Brungs und Irmtraud Müller prompt: „Mathematik und Physik.“ Der Lehrer sei zwar streng und konsequent gewesen, jedoch habe der Unterricht sehr viel Spaß gemacht. Auch Astronomie mochte Irmtraud Müller gern. Unterrichtet hat das Fach der Kunst- und Polytechniklehrer Adolf Müller. „Ich hatte keine Ahnung von Astronomie. Da ich auch als Physiklehrer eingesprungen bin, meinte der Schuldirektor, dass ich auch Astronomie unterrichten könne“, führt der 79-Jährige aus. „Ich war den Schülern immer zwei Unterrichtsstunden voraus.“ Mit Hilfe des Lehrbuches brachte er sich die Grundlagen bei, die er dann den Schülern weitervermittelte. Er versuchte, so zu lehren wie seine Professoren an der Universität. „Ich hatte selbst sehr gute Lehrer. Man muss zwar Vorgaben geben und Ordnungsprinzipien einführen, aber die Menschlichkeit durfte dabei nicht verloren gehen“, sagt er. Die Noten begründete er stets, damit die Schüler wussten, wie sie sich verbessern können.

„Heutigen Lehrern fehlen Leidenschaft und Empathie.“

Außerdem, sagt er, muss man die Kinder so lieben und achten wie seine eigenen. „Ich war einmal in einer Klasse, in der ein Schüler auffällig war und vor dem mich Kollegen gewarnt haben. Letztendlich war er nur etwas langsamer und brauchte eine andere Förderung – wenige Jahre später war der Junge sehr erfolgreich im Schachspielen.“ Er kritisiert, dass den heutigen Junglehrern häufig die Empathie fehle, aber auch die Praxiserfahrung im Studium käme zu kurz. Viele Junglehrer würden ihre Tätigkeit nur noch als Job abarbeiten und weniger aus Leidenschaft. Das mache das Schüler-Lehrer-Verhältnis schwierig. „Und die Arbeit mit den Eltern hat sich auch stark verändert. Die meisten sehen nur noch die Lehrer in der Schuld“, erklärt er.

Harald Brungs, Irmtraud Müller und Hella Uhlig waren zu Schulzeiten Freunde und Nachbarn in Hanshagen. Ein gemeinsamer Nachhauseweg über den Friedhof prägte ihre Schulzeit. „Ich musste das letzte Stück immer allein gehen, da hatte ich echt Angst“, lacht die 66-jährige Hella Uhlig heute darüber. „Dabei war ich doch sonst immer so vorlaut.“ Dagegen war Irmtraud Müller ein sehr schüchternes Kind. „Auf die Schule gefreut habe ich mich nicht, das war mir zu viel Veränderung“, äußert sie.

„Schlossgeister“ rockten die Bühnen der Umgebung

Ihre ehemalige Russischlehrerin Maria Burow mochte Irmtraud Müller sehr. Der Unterricht wäre häufig nach draußen verlegt worden. „Sie war jung und motiviert und hat immer gestrahlt, das steckte an. Wir haben sie alle geliebt“, plaudert Harald Brungs aus. Es war damals die erste Klasse für Maria Burow, die sie nach dem Studium übernahm – und auch ihre liebste. „Die Schüler waren alle toll“, äußert sie.

In ihrer Freizeit spielten die Klassenkameraden in jungen Jahren draußen, mit zunehmendem Alter gingen diese auch gerne in das Kino, welches an der Wassermühle war. Außerdem gab es in der Klasse eine Band, die sich „Schlossgeister“ nannte. „Wir waren drei Leute und haben Rockmusik gespielt“, sagt Uwe Hacker. In der Abiturzeit habe sich die Musikgruppe wieder aufgelöst, doch bis dahin tourten sie in der Umgebung. „Freitags und samstags hatten wir Auftritte und wir hatten sogar einen Fanclub, der uns überallhin gefolgt ist.“ Der Fanclub: die Mädchen aus der Klasse. Einmal habe die Band auch ein Auftrittsverbot bekommen, weil sie die Jugend aufgehetzt hätte und zu viel Westmusik gespielt habe. „Wir haben viele Lieder gecovert, und die besten Rock-Songs kamen nun einmal aus dem Westen“, rechtfertigt sich der 66-Jährige heute. Bestimmt werden die Damen des Fanclubs auch noch in fünf Jahren, beim nächsten Klassentreffen, von der Band schwärmen.

Von Stefanie Ploch