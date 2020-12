Greifswald: Hauptausschuss entscheidet über Corona-Hilfen

Greifswald

Nun werden vor Jahresfrist doch noch wichtige kommunalpolitische Entscheidungen gefällt. Am kommenden Montag, dem 28. Dezember, trifft sich um 16.30 Uhr der Hauptausschuss der Bürgerschaft zu einer Sondersitzung im Rathaus. Einen entsprechenden Antrag hatte die SPD-Fraktion gestellt. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder legte darauf den Termin fest.

Hintergrund ist die für den 16. Dezember von Bürgerschaftspräsident Egbert Liskow abgesagte Sitzung des Stadtparlaments. Er habe die Entscheidung mit Blick auf die aktuelle pandemische Entwicklung und in Verantwortung für das gesundheitliche Wohlbefinden aller Beteiligten getroffen, erklärte er vorige Woche.

„Absage war alternativlos“

Ein Entschluss, der erst am Abend vor dem Termin fiel und von allen Fraktionen mitgetragen wurde, obwohl die Landesverordnung MV eine Durchführung der Sitzung unter Beachtung strenger Hygieneregeln erlaubt hätte. „Die Absage der Sitzung war alternativlos. Das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus war einfach nicht zu verantworten“, bekräftigt SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Kerath den von Liskow gewählten Schritt.

„Gleichwohl gibt es aber Dinge zu entscheiden, die keinen Aufschub dulden. Deshalb haben wir eine Sondersitzung beantragt“, begründet er auf OZ-Nachfrage das Vorgehen.

Der Hauptausschuss wird quasi hier die Beschlussfassung der Bürgerschaft übernehmen, was ihm laut Kommunalverfassung des Landes im Falle dringender Angelegenheiten auch möglich ist. Dem Gremium gehören in Greifswald 13 Mitglieder an, wobei der Oberbürgermeister den Vorsitz hat. Des Weiteren sitzen alle sechs Fraktionsvorsitzenden im Hauptausschuss sowie sechs weitere Bürgerschaftsmitglieder.

Verteilung von einer Million Euro

Mit dem SPD-Antrag einherging auch eine Vorschlagsliste für die Tagesordnung, die erheblich kürzer ausfällt als die der geplanten Bürgerschaft mit über 40 Beschlussvorschlägen. „Uns war wichtig, über die Beschlussvorlagen zu den Corona-Hilfen zu entscheiden. Tun wir es nicht vor Ende des Jahres, ist das im Haushalt eingeplante Geld praktisch verloren“, sagt Andreas Kerath.

Es geht um die Verteilung von einer Million Euro. Zur Abstimmung liegen hierzu drei verschiedene Beschlussvorlagen von CDU, SPD und Katja Wolter (für den Wirtschaftsausschuss) vor. Außerdem soll eine Entscheidung zur Freigabe von Mitteln für die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten an Greifswalder Schulen gefällt werden. Dabei handelt es sich um einen Antrag der Fraktionen Linke/Tierschutzpartei, SPD und Grünen.

Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe

Der Oberbürgermeister hat zudem die Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe Hanse-Kinder und Abwasserwerk auf die Tagesordnung gestellt. Insgesamt sollen acht Themen verabschiedet werden. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung geht es danach um die Fortführung der Straßensozialarbeit in Greifswald und die Bebauung der Steinbeckervorstadt.

Das Thema ist seit Monaten aktuell – SPD, Linke/Tierschutz und Bürgerschaftsmitglied Hulda Kalhorn (Alternative Liste) beantragen für dieses Gebiet die Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts. Über das umstrittene gemeindliche Einvernehmen zur Bebauung des Grundstücks Stralsunder Straße 47 wird nicht abgestimmt.

Die nächste reguläre Bürgerschaftssitzung findet laut städtischem Kalender am 1. Februar 2021 statt. In deren Vorbereitung sollten in den ersten zwei Januarwochen eigentlich die Ortsteilvertretungen und Fachgremien tagen. Die Sitzungen wurden jetzt jedoch allesamt aufgrund des Lockdowns gestrichen.

Keine Sitzungen der Ortsteilvertretungen und Ausschüsse im Januar.

Von Petra Hase