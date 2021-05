Greifswald: Hier bekommen Sie an Pfingsten einen Corona-Schnelltest

Greifswald

Nach sieben Monaten Wartezeit starten die Gastronomen der Hansestadt am Sonntag neu: Die Landesregierung erlaubt Restaurantbesuche ab Pfingstsonntag. Für einen Besuch im Innenbereich brauchen Gäste eine Reservierung und zusätzlich einen negativen, tagesaktuellen Corona-Test. Wo bekommt man an den Feiertagen noch einen Schnelltest, wenn viele Testzentren geschlossen haben?

Die Unimedizin reagiert auf die Nachfrage und erweitert die Öffnungszeiten. „Das Testzentrum am Fischmarkt öffnet ab sofort auch samstags und sonntags von 9 bis 16 Uhr seine Türen. An Feiertagen wird ebenfalls getestet. Dann gelten die Öffnungszeiten des jeweiligen Wochentags. An Pfingst­mon­tag sind Tests also von 14 bis 19 Uhr möglich“, teilt Christian Arns, Pressesprecher der Unimedizin mit.

Anmeldung und Testergebnis über E-Mail

Termine können online über die Adresse medizin.uni-greifswald.de vereinbart werden. Spontanbesuche sind ebenfalls möglich. Nach rund 30 bis 45 Minuten liegt das Testergebnis vor und wird an die hinterlegte E-Mail-Adresse versendet. Arns weist darauf hin, dass per Telefon keine Anmeldung im Testzentrum möglich ist.

Für den Besuch im Restaurant werden auch unter Aufsicht durchgeführte Selbsttests anerkannt. Peter Mosdorf, Inhaber der Brasserie Hermann, bietet seinen Kunden diese Möglichkeit an. „Für den Notfall haben wir Tests hier, die wir für einen kostendeckenden Betrag dem Gast anbieten würden“, sagt Mosdorf. Manch anderes Restaurant bietet diesen Service nicht an.

Weiteres Testzentrum ab Mittwoch

Wer sich Sorgen macht, dass sein Test während des Restaurantbesuches abläuft, weil 24 Stunden vergangen sind und der Besuch frühzeitig enden muss, kann beruhigt sein. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums stellt klar, dass der Beginn des Restaurantbesuchs entscheidend ist.

Wer also am Sonnabend um 16 Uhr einen Test macht, kann am Sonntag um 15 Uhr ins Restaurant und dort so lange bleiben, wie er möchte. Ab kommendem Mittwoch wächst die Zahl der Testzentren in der Stadt weiter, wenn die Unimedizin in Zusammenarbeit mit der Stadt Greifswald ein weiteres Testzentrum in der Brandteichstraße 22 öffnet, Termine online oder spontan. Geöffnet ist Montag bis Sonnabend von 9 bis 17 Uhr.

Von Christopher Gottschalk