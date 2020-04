Greifswald: Hier erhalten Täter und Opfer von häuslicher Gewalt Hilfe

Greifswald

Kontaktsperre, Kurzarbeit, Homeoffice, Schule mit den Kindern in den eigenen vier Wänden: Eingeschränkt zu sein und sich eingesperrt zu fühlen, stellt in Zeiten der Corona-Krise eine große Herausforderung für Familien dar.

„Diese Enge stresst. Sie nervt und manchmal wissen wir nicht, wohin mit dieser Ohnmacht“, sagt Tilo Zocher von der Fachpraxis für Gewaltberatung und Tätertherapie, eine Einrichtung des Kreisdiakonischen Werks Greifswald e.V. Es sei daher völlig normal, wenn sich Menschen verunsichert fühlen, wenn sie es kaum aushalten ohne Kontakte, ohne Nähe zu Verwandten und Freunden. Und jetzt auch noch Ostern! Doch es gibt professionelle Hilfe.

Hälfte der Gewalttäter melden sich selbst

„Die Gefahr häuslicher Gewalt ist in dieser Zeit sehr groß“, weiß Tätertherapeut Zocher. Schon ein kleiner Streit könne zur Eskalation führen. Der Partner beleidigt, bedroht, schlägt zu. Der 49-Jährige kennt Schilderungen über solche Momente zur Genüge. Seit 2009 berät er Menschen, die gewalttätig wurden – pro Jahr suchen etwa 50 erstmalig bei ihm Hilfe.

In den allermeisten Fällen seien es Männer. „Etwa die Hälfte von ihnen meldet sich selbst, sie wollen davon loskommen“, so Zocher. Die Chancen stünden sehr gut. Doch wer diesen mutigen Schritt gehe, müsse auch wissen, dass es oft ein langer Prozess sei. „Manche betreue ich ein halbes Jahr, andere berate ich auch länger, dann oft in immer größer werdenden Abständen. Im Durchschnitt sind es so um die 20 Sitzungen“, erzählt der Greifswalder.

Getrieben von Verzweiflung und Ohnmacht

Häusliche Gewalt sei immer eine Beziehungstat, sie finde in den eigenen vier Wänden statt. Täter und Opfer stünden sich sehr nahe. „Jeder Täter ist überzeugt, dass er sich nur gewehrt hat. Täter werden übergriffig, wenn sie nicht mehr weiterwissen, wenn sie verzweifelt, ratlos und ohnmächtig sind“, beschreibt Zocher das Phänomen.

Gewalt habe das Ziel, diese Verzweiflung, Ratlosigkeit und Ohnmacht zu überwinden. „Statistisch gesehen erlebt jede dritte bis vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben häusliche Gewalt“, sagt der Therapeut, der von einer sehr hohen Dunkelziffer spricht.

Keine Neuanmeldungen – Ruhe vor dem Sturm?

Doch das Kreisdiakonische Werk hilft nicht nur Tätern, sondern auch Betroffenen: Beate Ziegler kümmert sich in der gleichnamigen Beratungsstelle um die Opfer häuslicher Gewalt. Seit den Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise gebe es keine Neuanmeldungen. „Das ist unheimlich, wie die Ruhe vor dem Sturm“, sagt Ziegler.

Womöglich geben sich alle in den Familien große Mühe, gut miteinander auszukommen. Doch was, wenn der Friede nicht anhält? Im vorigen Jahr habe sie 58 Frauen und zwei Männer neu beraten, zuzüglich weiterer Personen, die längere Zeit Hilfe benötigten. Bei einem Drittel aller Fälle gehörten zu den Familien auch minderjährige Kinder.

Frauen benötigten im Durchschnitt sechs bis sieben Jahre, so die Erfahrung von Beate Ziegler, bis sie sich endgültig aus einer gewalttätigen Beziehung lösen. Oft gebe es mehrere Anläufe, die scheiterten, weil der Mann sich immer wieder entschuldige und Besserung gelobe. Ob psychische oder physische Gewalt, sexuelle Übergriffe oder Stalking – wer immer sich bedroht fühle, sollte Hilfe in Anspruch nehmen. Auch jetzt oder gerade jetzt.

Kontakt: Tilo Zocher, Mobil: 0162/25 12 751; kontakt@gewaltberatung-greifswald.de oder Beate Ziegler, Mobil: 0162/25 12 756; 03836/23 77 630; ohg@kdw-greifswald.de.

Von Petra Hase